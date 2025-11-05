Gio y Leo, del ‘Desafío Siglo XXI’, sufrieron un aparatoso accidente en uno de los retos: podrían no seguir en competencia

El incidente se produjo durante una de las pruebas del reality que define próximamente a sus finalistas - crédito @franklinmaradonabarrios/TikTok

La tensión se apoderó de la competencia en el Desafío siglo XXI cuando un accidente durante una de las pruebas obligó a la evacuación de uno de los participantes en ambulancia, generando inquietud tanto entre los concursantes como entre los televidentes.

El incidente, que involucró a Gio y Leo, se produjo en una exigente prueba de Sentencia, Premio y Castigo, en la que los equipos Gamma y Omega se enfrentaban por el último castigo y el chaleco de la etapa de dos equipos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La dinámica de la prueba exigía que los participantes lucharan por un balón situado en el centro de una arena cubierta de agua, mientras desde el techo caía más agua, incrementando la dificultad.

El participante tuvo que ser inmovilizado en su cuello - crédito @desafiocaracol/IG

El objetivo era encestar el balón en una red suspendida, lo que en ocasiones facilitaba la anotación, pero en otras intensificaba la competencia física, llevando a los desafiantes a emplear toda su fuerza y recursos corporales para hacerse con la pelota.

En uno de los enfrentamientos, Leo y Gio se lanzaron simultáneamente hacia el balón sin advertir la presencia del otro. El impacto fue inevitable: la parte superior del cráneo de Leo chocó con la quijada de Gio, provocando la desestabilización de ambos.

El juego se detuvo de inmediato y el equipo médico intervino para evaluar a los dos competidores en la arena. Mientras al representante de Omega lo sentaron para examinarle el cuello y la cabeza, al integrante de Gamma le aplicaron hielo en la quijada, que presentaba sangrado, y lo ayudaron a regresar a su asiento.

Los participantes quedaron lesionados y se espera que el parte médico les permita o no seguir en competencia - crédito @desafiocaracol/IG

La presentadora Andrea Serna informó a los equipos que, por “orden del equipo médico Leo y Gio no podrán seguir jugando”. La competencia continuó sin ellos, pero la preocupación persistía.

Leo, con un collarín, regresó a los asientos y le expresó a su compañera Tina que sentía dolor y no podía hablar ni realizar movimientos bruscos. Por su parte, Gio permanecía inquieto, con hielo en la quijada, y manifestaba a sus compañeros que se sentía mal, mientras estos intentaban tranquilizarlo.

La situación de Gio se agravó cuando comenzó a palidecer, lo que llevó al equipo médico a solicitarle que los acompañara.

Los integrantes de Gamma y Omega observaron con preocupación cómo los paramédicos lo recostaban en una camilla y lo trasladaban en ambulancia fuera de la ciudadela para recibir atención médica especializada.

Leo enfrentó al líder de Alpha por las estrategias que implementa en el 'Desafío Siglo XXI' - crédito Caracol Televisión/Youtube

La salida de Gio en ambulancia marcó un momento de máxima tensión en la competencia. A pesar del incidente, la prueba prosiguió y surgieron disputas, especialmente entre las mujeres, debido a acusaciones de “juego sucio”.

Finalmente, el equipo Omega se impuso gracias a los puntos obtenidos por Rosa, asegurando la victoria en la competencia.

Al concluir la prueba, Andrea Serna comunicó a ambos equipos que, según la información disponible, Gio se encontraba “estable” y que próximamente se les informaría sobre su evolución.

Además, se anunció el castigo correspondiente: una noche de baile, el último de la etapa, en la que los participantes deberán permanecer varias horas bailando hasta recibir la indicación de un locutor para cambiar de accesorios.

Qué pasará en la competencia

Mientras a medida que avanza la competencia se definen nuevos escenarios en el Desafío Siglo XXI, el público se encuentra expectante tras los acontecimientos recientes que involucran el futuro de uno de los participantes más destacados.

En el anticipo compartido para el capítulo del cinco de noviembre, la atención se concentró en las palabras y gestos de Andrea Serna, que destacó la importancia de esta etapa en la que se reconocerán a los ocho mejores desafiantes de la temporada.

En el avance del capítulo del 5 de mayo, Andrea Serna reveló que tiene noticias sobre Gio y su continuidad en la competencia - crédito @desafiocaracol/Instagram

Las imágenes difundidas muestran a la presentadora enfática al advertir: “La historia en este Desafío Siglo XXI seguirá cambiando”. Posteriormente, se refirió de manera directa al estado de Gio, visiblemente preocupada por la incertidumbre que rodea la continuidad del competidor tras el accidente mencionado previamente.

“Tengo noticias de Gio (...) se determinó que...”, expresó Andrea Serna antes de interrumpir la frase, lo cual generó un ambiente de expectativa.

Además, enfatizó: “Hoy es un día crucial”, remarcando la trascendencia del momento para el reality.

La decisión definitiva aún permanece sin revelarse y, según se anticipó, dependerá de los resultados médicos y exámenes a los que fue sometido Gio luego del incidente. Por ahora, seguidores y concursantes quedan pendientes de la resolución final, conscientes de que el desenlace tendrá un impacto decisivo en el rumbo del programa.