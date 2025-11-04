Mujer fue capturada tras atacar con un puñal a un joven de 22 años y ocasionarle graves lesiones

La joven quedó en manos de las autoridades tras atacar con un arma cortopunzante a otra persona - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las riñas callejeras continúan representando un problema para las autoridades en el territorio nacional, puesto que los ciudadanos arreglan sus problemas en plena vía pública, propinándose fuertes golpizas o, en el peor de los casos, utilizan armas cortopunzantes o de fuego para herir a sus contrincantes.

Precisamente, un caso de este tipo se presentó en Antioquia y tiene en alerta a la comunidad por la violencia con la que fue cometido. La protagonista es una joven de 23 años que fue detenida en el barrio Santa María 3 de Itagüí tras un violento altercado que dejó a un hombre de 22 años con graves lesiones en diferentes partes de su cuerpo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Versiones preliminares de los habitantes del sector indican que la intervención de la Policía se llevó a cabo en la Calle 85 con Carrera 50A, donde una patrulla de vigilancia respondió rápidamente al llamado de preocupación de los vecinos en el que denunciaron una riña en la vía pública.

Las autoridades están en alerta por las violentas peleas ocurridas en el país - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Durante el procedimiento, los agentes realizaron un registro a la sospechosa y hallaron en su poder un arma cortopunzante tipo navaja. Según el informe policial, este objeto habría sido utilizado para atacar a la víctima, que resultó lesionado en el enfrentamiento.

La gravedad de las heridas puso en riesgo la vida del joven, lo que llevó a las autoridades a considerar el caso bajo los cargos de lesiones personales e intento de homicidio, por lo que la señalada quedó en manos de los agentes de la Policía mientras se define su futuro judicial.

De acuerdo con el reporte oficial del caso que fue difundido por los medios locales como Alerta Paisa, tanto la mujer capturada como el arma incautada fueron entregadas de inmediato a la Fiscalía General de la Nación, que asumió la investigación y el proceso de judicialización de la señalada responsable.

Ante la gravedad de lo sucedido, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los detalles del incidente y determinar las responsabilidades penales correspondientes, por lo que la comunidad está a la espera de nuevos anuncios relacionados con la judicialización de la mujer.

Los familiares del afectado están a la espera de la judicialización de la joven - crédito Freepik

Otro caso de violencia en la región

El pánico se apoderó de los habitantes del barrio Carpinelo, que se encuentra ubicado en la zona nororiental de Medellín, cuando una disputa entre residentes terminó en una violenta pelea que dejó a una mujer de 48 años gravemente herida. El suceso involucró el uso de palos, piedras y otros objetos contundentes y, de acuerdo con los testigos, se desató tras una discusión entre dos vecinas que habrían estado bajo los efectos del alcohol.

La situación sumó a varios habitantes del sector que se enfrentaron en plena vía pública, por lo que la situación se tornó preocupante para los demás habitantes del sector. El momento más grave ocurrió cuando la víctima recibió el impacto de una piedra en uno de sus ojos, lo que la dejó desorientada y tendida en el suelo. La confrontación se extendió por varias cuadras, lo que obligó a la rápida intervención de la Policía Metropolitana, que logró controlar el altercado.

Los agresores se armaron de objetos contundentes en contra de su rival - crédito Colprensa

La mujer herida fue trasladada de urgencia por una patrulla policial a un centro asistencial, donde recibió atención médica, puesto que resultó bastante afectada en medio del altercado.

Ante la gravedad de la situación y tras el restablecimiento del orden, las autoridades hicieron un llamado a la prudencia y la tolerancia durante el consumo de bebidas alcohólicas, con el objetivo de evitar que episodios similares continúen afectando la tranquilidad de la comunidad, pues consideran este como uno de los principales factores que desencadenan este tipo de encuentros entre la ciudadanía.