Petro dio indicios sobre cuál sería su plan luego de entregar el poder en 2026, no descarta viajar a Gaza: “Veremos si me dejan”

El presidente colombiano resaltó la labor de los artistas del país asiatico y no descartó entregarles un reconocimiento como la Cruz de Boyacá - crédito Andrea Puentes/Presidencia

A menos de diez meses para culminar su mandato, el presidente Gustavo Petro comenzó a dar varios indicios sobre lo que sería su plan de retiro.

En entrevista con el medio internacional Al Jazeera, el mandatario reveló que, tras entregar el poder el 7 de agosto de 2026, su intención es pasar sus días en la clandestinidad, bien sea en una zona rural de Colombia o en el exterior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Después de que pase la presidencia en nueve meses, pues ya veremos si me voy a Gaza o me quedo en alguna montaña de Colombia o en algún barrio popular o camino al mundo, porque ir en avión me va a quedar difícil”, declaró Petro al medio citado.

Incluso, Mahmoud Zaiter, activista de Gaza y considerado en ese país como ‘el ministro de la Felicidad’, lo felicitó por su defensa al pueblo de Franja de Gaza y detalló que, en caso de realizarse nuevas elecciones en la nación asiática, podría ganar sin inconvenientes.

Ante ello, Petro se mostró sorprendido por las frases del activista y no descartó su visita a ese país, una vez culmine su mandato presidencial.

“Bueno, ya que me quieren sacar de América y me persiguen, así que irme para Gaza puede ser un escenario interesante. No lo había pensado, pero a lo mejor sí. En Colombia viene a haber hartos que están diciendo hoy que salga porque yo tengo mi responsabilidad en la transformación de Colombia, pero quiero ir a Gaza. Algún día estaré allá. Si podemos, si me dejan”, indicó.

El jefe de Estado recalcó que esta decisión obedece a su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), conocida como Lista Clinton, recordando que su llegada a ese listado fueron por sus declaraciones contra el Gobierno de los Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump.

“He dedicado buena parte de mi vida a la lucha contra el narcotráfico, porque este es corresponsable, junto con el poder político de Colombia, del genocidio del pueblo colombiano. Por eso me eligieron. Y, estando ya en la Presidencia —voy a completar unos tres años—, he logrado el nivel más alto de incautación de cocaína de la historia, desde que existe esa sustancia, que fue inventada por los europeos y llevada a Colombia”, dijo el jefe de Estado.

Y añadió: “Sin embargo, lo que hizo Trump fue descertificar una especie de título que ellos otorgan a Colombia —siendo ellos los principales consumidores—, y después incluirme en una lista junto a los mafiosos, bloqueándome toda cuenta en cualquier parte del mundo. Son unas medidas que llevan prácticamente al ostracismo económico”.