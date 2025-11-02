Nuevas imágenes de la mortal golpiza que le propinaron a Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, en el norte de Bogotá

En las imágenes se logra ver cómo entre dos personas le dan patadas y fuertes golpes al joven Jaime Esteban Moreno en Bogotá. Lograron derribarlo al suelo - crédito captura de pantalla Citytv

Se conocen las imágenes detalladas de nuevos videos sobre la agresión letal que sufrió Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, durante la madrugada del 31 de octubre en el norte de Bogotá.

El contenido audiovisual, que revela con mayor precisión cómo ocurrió el ataque, está en poder de las autoridades, que siguen sus investigaciones ante el clamor de familiares y allegados para que el caso no quede impune.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad, y en estas se percibe que el ataque involucró a varias personas. Una de ellas fue identificada como Juan Carlos Suárez Ortiz, un joven de 27 años que está bajo custodia policial desde el 1 de noviembre de 2025.

El video evidencia que Moreno Jaramillo fue interceptado al salir de un establecimiento nocturno y, tras recibir fuertes golpes de dos sujetos, fue lanzado al piso y quedó inconsciente.

Momentos del ataque violento contra Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, en Bogotá - crédito captura de video de Citytv

Lo que se logra ver en el video

En el registro gráfico se constata que el ataque violento no duró más de medio minuto. Durante los primeros segundos, se puede evidenciar que la víctima estaba acompañada por un sujeto con camiseta blanca que, al parecer, es un allegado.

Luego, estos dos fueron alcanzados por un sujeto sin camiseta, con el rostro completamente maquillado, quien logró golpear a Moreno Jaramillo y derribarlo al suelo. En ese momento, el sujeto con camiseta blanca intervino y, con fuerza, retiró al atacante a un lado.

Ahí mismo llegó corriendo otra persona —a quien se le podían ver unos cachos de disfraz sobre la cabeza—, que se abalanzó sobre la víctima y la atacó a golpes. Finalmente, apareció en escena una mujer disfrazada de azul, quien llegó al lugar cuando la víctima ya estaba en el suelo.

En el video se observa la presencia de otro hombre, que se encarga de separar después de que Moreno recibe golpes en el piso - crédito captura de pantalla W Radio

Segundos después, estas últimas tres personas se retiraron del sitio caminando tranquilamente, mientras el joven de camiseta blanca se quedó con la víctima, intentando auxiliarla.

La cámara de seguridad logró registrar con un poco más de detalle los rostros de estas tres personas. Uno de ellos —el primer agresor— fue identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz.

El joven que presenció el brutal episodio contra Jaime Esteban Moreno Jaramillo relató a Citytv las circunstancias de la agresión. “Yo entiendo que es algo que pasó adentro de la discoteca como tal, pero yo no sé qué fue lo que pasó”, afirmó el joven, amigo de Moreno, que lo estaba acompañando a la salida de la discoteca Before.

Afirmó que, minutos después del ataque, trató de reanimarlo: “Hay un momento en el que él deja de respirar y yo le hice CPR… porque literalmente en ese momento había perdido el pulso”.

Testigo relató como fue el ataque en contra de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes que murió luego de una fiesta de Halloween - crédito Daniel Cole/Reuters/Redes sociales

El abogado de la familia se pronunció

En el desarrollo de la investigación, el abogado de la familia de Jaime Esteban, Camilo Rincón, confirmó en entrevistas en directo que el juez 37 de control de garantías avaló la captura de Suárez Ortiz.

Al respecto, el jurista declaró: “Es un asunto vergonzoso que ese tipo de actos de barbarie todavía se sigan ocurriendo”.

El representante legal también aportó nuevos detalles, al indicar que la agresión habría derivado de un altercado verbal dentro del local: “Todo se suscita, al parecer, por un cruce de palabras en el establecimiento de comercio y, como se observa en las imágenes, fue perseguido e interceptado brutalmente”.

El estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, cursaba la carrera de ingeniería de Sistemas - crédito redes sociales

Además, enfatizó que el capturado asistía a la misma universidad que la víctima, aunque no existía entre ambos ningún vínculo de amistad ni compañerismo.

La búsqueda de justicia se orienta hacia la plena identificación del segundo implicado en el ataque, sobre quien pesan fuertes indicios de haber sido quien asestó el golpe fatal.

“Esperamos que quien hoy se encuentra privado de libertad colabore con la justicia para que exista esclarecimiento sobre la verdad. Los responsables no son solo uno, sino también un segundo hombre que sin lugar a dudas es quien le da un golpe letal”, puntualizó el abogado Rincón a Citytv.