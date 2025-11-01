De Pablo Escobar a los Óscar, Wagner Moura en los primeros puestos de posibles candidatos a mejor actor

El brasileño ganó el premio a mejor actor en Cannes - crédito Netflix/TwoFilms

Cuando en 2015 Netflix estrenó Narcos, la producción que narró desde la perspectiva de dos agentes estadounidenses la caída de Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de la historia de Colombia, causó sorpresa que la plataforma eligiera al actor brasileño Wagner Moura para interpretar al capo antioqueño.

A pesar de las críticas iniciales por su acento, la interpretación de Moura fue un éxito, y la serie se consolidó como una de las más populares en la historia de la plataforma.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, no todo fue positivo para el actor. Tras alcanzar fama mundial por su papel como Pablo Escobar, Moura quedó durante años vinculado al personaje, lo que en cierta medida provocó que su trabajo posterior fuera subestimado.

Este hecho lo llevó a centrarse en proyectos más ambiciosos en el plano artístico, como El agente secreto, película que actualmente representa a Brasil en los Premios Óscar.

Wagner Moura interpretó al capo colombiano en la serie Narcos - crédito Netflix

La producción, dirigida por el cineasta Andrucha Waddington, se desarrolla en el contexto de la dictadura militar brasileña durante la década de 1970. La historia sigue a un agente secreto encargado de infiltrarse en movimientos opositores al régimen, mientras enfrenta profundos dilemas morales relacionados con su trabajo, sus lealtades y el costo personal de vivir bajo un sistema represivo.

El agente secreto aborda temas como la vigilancia estatal, la represión política, la ética y la resistencia civil, ofreciendo una mirada íntima a los efectos individuales y sociales de la violencia ejercida por el Estado durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Brasil.

La elección del filme como representante de Brasil en los Premios Óscar refleja el interés del país por promover una reflexión sobre su pasado reciente ante el mundo. Además, el desempeño de Wagner Moura ha despertado elogios de la crítica y lo ha llevado a figurar en listados que lo mencionan como posible candidato a la categoría de Mejor Actor en la próxima edición de los premios.

Esta película representará a Brasil en los Premios Óscar - crédito Reuters

Alejado definitivamente de la sombra que representó su papel como Pablo Escobar, Wagner Moura ahora compite con figuras de la talla de Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson y Michael B. Jordan. El brasileño parte con una ventaja importante: ya obtuvo el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes, reconocimiento que ha impulsado su nombre como uno de los más mencionados en la antesala del anuncio oficial de los nominados al Óscar.

En diálogo con la agencia EFE, Moura destacó el valor simbólico y social de El agente secreto, cuyo propósito principal —dijo— es contribuir a la memoria histórica de Brasil, país en el que la película ha alcanzado cifras récord de asistencia.

“Es un país que necesita verse a sí mismo, verse en su cultura. Ningún país se desarrolla sin mirarse internamente”, afirmó el actor, quien considera que el filme actúa como un documento audiovisual de un periodo crucial en la historia nacional.

“Brasil tiene algunos problemas de memoria. Es un país que tiende a olvidar muchas cosas. Para eso, el cine es un muy buen instrumento. Capta tu atención, te divierte, te mantiene entretenido y, al mismo tiempo, puede contener una carga de información verdadera”, concluyó Moura.

El brasileño ya no solo es reconocido por su papel como Pablo Escobar - crédito Reuters

Cabe mencionar que la lista de nominados a los Premios Óscar se dará a conocer a finales de enero de 2026, de acuerdo con el calendario tradicional de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

La ceremonia de premiación está prevista para el domingo 22 de marzo de 2026. El evento se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, sede habitual de los Óscar. Allí se reunirán figuras destacadas de la industria cinematográfica internacional para conocer a los ganadores en cada una de las categorías de la edición número 98 de estos premios.