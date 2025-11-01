Colombia

Así fue el extenso operativo que dirigió ‘el Viejo’ para organizar el atentado contra Miguel Uribe Turbay: las autoridades no actuaron

La evidencia en poder de la Fiscalía General de la Nación vincula directamente a Simeón Pérez Marroquín con la entrega de información a la organización criminal que planeó el magnicidio del precandidato presidencial

Simeón Pérez Marroquín fue imputado
Simeón Pérez Marroquín fue imputado con cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego por el atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito Captura de pantalla de audiencia y @SenadoGovCo/X

La aparición de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, en una fotografía junto al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un evento en el barrio Antonia Santos, en Bosa, Bogotá, reveló la profundidad de un plan criminal que estaba en marcha para atentar contra la vida del dirigente político.

La imagen, publicada por el senador en su cuenta de Instagram tras la jornada del 30 de marzo de 2025, mostraba a decenas de asistentes y líderes políticos. Entre ellos, el representante a la Cámara, Andrés Forero, pero también al hombre que, según la Fiscalía General de la Nación, sería el vínculo directo con la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc.

Las investigaciones del ente acusador determinaron que “el Viejo”, quien también es conocido como “la Firma”, fue contactado semanas antes por una organización delictiva para realizar seguimientos y recopilar información sobre el congresista del Centro Democrático.

El análisis de las celdas de los teléfonos celulares y de las antenas repetidoras permitió a los investigadores ubicar el dispositivo de Pérez Marroquín en el mismo lugar donde se encontraba Uribe Turbay entre las 8:00 a. m., y la 1:00 p. m. de ese día.

La fiscal delegada para la seguridad territorial, Deicy Jaramillo, quien lidera el grupo de investigadores, afirmó que “lo siguió y lo fotografió”, según declaraciones recogidas por Semana.

La evidencia documental y testimonial en poder de la Fiscalía ubica a Pérez Marroquín en el salón comunal durante el evento, y lo vincula directamente con la recolección y entrega de información a la organización criminal, asentada en el barrio El Muelle, en Engativá, que planeaba el ataque sicarial.

La fiscal General sostuvo que
La fiscal General sostuvo que avanza en la investigación contra los responsables del ataque sufrido por el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático en el occidente de Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación/@MiguelUribeT/X

La fiscal General, Luz Adriana Camargo, explicó que la investigación entró en una “segunda fase” y subrayó: “La evidencia que nosotros tenemos es la cercanía de Simeón Pérez Marroquín con la Segunda Marquetalia. En realidad, la Fiscalía ha insistido en que esa es la ruta que la evidencia le ha marcado casi que desde el principio”.

Alias el Viejo fue capturado el lunes 27 de octubre de 2025 en un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Colombia en el caserío Brisas del Güejar, en la zona rural de Puerto Lleras (Meta).

De acuerdo con un informe de campo de 21 páginas, citado por el medio, Pérez Marroquín desempeñó dos roles fundamentales: coordinador y líder que impartía instrucciones a la red. El análisis de los teléfonos celulares de los integrantes de la organización revela que “el Viejo” supervisaba y controlaba la logística de la operación, además de decidir el destino final de los implicados.

Los chats de 'Whatsapp' de
Los chats de 'Whatsapp' de los capturados han revelado como se gestó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Pexels/Policía Nacional

En los mensajes de WhatsApp analizados por los investigadores aparece un nombre clave hasta ahora desconocido: Brayan Ferney Cruz Castillo, quien mantenía una relación sentimental con Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, una joven modelo webcam encargada de transportar el arma hasta el barrio Modelia, donde se perpetuó el atentado. En las conversaciones entre alias el Viejo y Brayan Ferney Cruz Castillo, fechadas el 14 de junio de 2025, se estableció la ruta de escape hacia el municipio de Florencia (Caquetá) tras la ejecución del crimen, así como el hotel donde se alojarían “mientras los recogen”.

Uno de los informes en poder del medio citado detalla: “Rol de Viejo: actúa como líder y coordinador. Él supervisa a Brayan, le advierte sobre los riesgos (‘no se vaya a dejar atrapar’), indicando y controla la logística de la operación, decidiendo el destino final de la ‘señora’ al confirmarle el hotel”.

El mismo documento añade: “Rol de Brayan: es el ejecutor. Obedece las instrucciones y reporta el progreso de la operación. La conversación es breve y centrada en la seguridad y el control. Esto indica que se trata de una actividad criminal organizada, donde cada movimiento está planificado y supervisado por una autoridad superior. Como se evidencia en las conversaciones”.

Alias Gabriela reveló el rol
Alias Gabriela reveló el rol fundamental de Pérez Marroquín en el atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito Fiscalía/Colprensa

Alias Gabriela debía ser recogida por las disidencias de las Farc en Caquetá para ser trasladada a un campamento, donde recibiría formación en el manejo de drones y como francotiradora. “El Viejo” impartía instrucciones precisas para eliminar pruebas de los teléfonos celulares y evitar su captura: “No se dejen coger”, insistía en sus mensajes.

El informe de campo también revela que, por orden de “el Viejo”, Brayan Ferney Cruz Castillo realizó seguimientos a Uribe Turbay en eventos públicos, citando el del 27 de marzo de 2025 en la Universidad Javeriana de Bogotá. En ese evento, Brayan debía informar el momento en que salieran los vehículos y señalar en cuál camioneta se subía una persona identificada como el “Cucho”. Su pareja sentimental tenía la tarea de entregar un paquete a otras personas que llegarían en motocicletas, entre ellas alguien apodado el “Flaco”.

Durante el encuentro en la institución educativa, los integrantes de la organización intentaron reunirse para compartir información, pero un error de ubicación impidió que se encontraran y recolectaran los datos sobre los movimientos del precandidato presidencial.

El senador del Centro Democrático
El senador del Centro Democrático falleció el 11 de agosto, tras permanecer dos meses internado en la Fundación Santa Fe, luego de sufrir un atentado en un acto público en el occidente de Bogotá - crédito @MiguelUribeT/X/Capturas de Pantalla

En una nota de voz, Brayan Ferney Cruz Castillo informó: “Hola, mi amor, ahí salieron las camionetas, yo les avisé, salió la blanca y salió la otra detrás, ahí salió esa gonorrea (...) No, cómo así que en qué nube ando, si estoy ahí, están saliendo, le estoy escribiendo, ahí van subiendo, ahí subieron esas pirobas, la TX y la otra”. Esta desinformación provocó el enojo de Pérez Marroquín, ya que era fundamental conocer los detalles de los vehículos en los que se desplazaba Uribe Turbay.

Los testimonios recogidos por Semana señalan que “el Viejo” coordinó minuciosamente el día en que un menor de edad ejecutó el asesinato. Los seguimientos al precandidato venían realizándose desde tiempo atrás, y Pérez Marroquín acumulaba antecedentes penales por fabricación, tráfico y porte de armas. Miguel Uribe Turbay había advertido en 223 ocasiones por correo electrónico que su vida estaba en peligro y que era objeto de seguimientos, pero ni las autoridades ni los servicios de inteligencia actuaron ante sus alertas.

