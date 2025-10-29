Colombia

Hombre violó a su sobrina desde que tenía 5 años: la amenazaba para que no revelara los ataques

El sujeto sometió a la niña durante seis largos años, aprovechándose de que quedaba bajo su cuidado

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

El país entero pide un alto a la violencia sexual contra los niños - crédito @heidy_up/X

El Tribunal Superior de Cartagena confirmó la sentencia de 16 años de prisión para un hombre que, durante más de seis años, sometió a su sobrina a abusos sexuales continuados en el barrio La Candelaria, ubicado en la capital del departamento de Bolívar.

La decisión judicial, que ratifica el fallo emitido en primera instancia, responde a la apelación presentada por la defensa del condenado, que fue hallado responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado por los actos cometidos en contra de su familiar.

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron entre 2011 y 2018, periodo en el que la víctima tenía entre 5 y 11 años. Además, el reporte oficial explicó que el agresor aprovechaba los momentos en que se encontraba a solas con la menor en la vivienda de la abuela, ubicada en la ciudad de Cartagena, para realizarle tocamientos de carácter sexual y consumar los abusos.

La víctima fue abusada y amenazada desde que era tan solo una niña - crédito Shutterstock

Además, la investigación estableció que la niña era objeto de amenazas y presiones por parte de su abusador para que accediera a las exigencias y guardara silencio sobre lo sucedido ante sus familiares y las directivas de su colegio.

El organismo judicial detalló que la condena fue confirmada tras analizar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, que permitieron al tribunal desestimar los recursos de la defensa ante la contundencia de las pruebas.

“La Fiscalía General de la Nación presentó argumentos que le permitieron al Tribunal Superior de Cartagena confirmar la condena de 16 años de prisión que en primera instancia le fue impuesta a un hombre señalado de abusar sexualmente de una sobrina”, señaló el comunicado oficial del ente acusador.

Cabe mencionar que la captura del responsable se llevó a cabo en julio de 2018, cuando la Policía Metropolitana de Cartagena ejecutó la orden judicial correspondiente. Además de la pena privativa de libertad, el condenado fue inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo.

La Fiscalía General de la Nación precisó que esta decisión corresponde a una segunda instancia y que aún es posible interponer el recurso de casación, que es una herramienta extraordinaria. Aunque la comunidad pide que continúe vigente la medida, pues temen a que el agresor pueda salir de prisión y tomar represalias en contra de la menor de edad y su familia.

Las autoridades trabajan por erradicar la violencia sexual infantil - crédito Camila Díaz / Colprensa

Otro caso de abuso

Un hombre de 33 años fue condenado a 42 años y 6 meses de prisión por el abuso sexual de su prima con discapacidad cognitiva en Cartagena. La sentencia, resultado de la labor de los fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, fue dictada después de que se presentaran las pruebas sobre los hechos ocurridos entre 2021 y 2024 en la isla de Tierra Bomba.

La investigación de la Fiscalía estableció que la víctima tenía 9 años al inicio de los abusos y 12 al momento de su finalización y fue sometida de manera reiterada a agresiones sexuales por parte de su primo. El condenado no solo la obligaba a mantener relaciones sexuales, sino que la agredía físicamente cuando la menor se negaba a acceder a sus exigencias. Por estos hechos, el hombre fue hallado culpable de los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos, ambos en modalidad agravada.

De acuerdo con el reporte, el condenado recibió, además de la pena privativa de libertad, la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo de su sentencia. Los abogados defensores del sentenciado presentaron recurso de apelación contra el fallo.

