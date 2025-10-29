El concejal Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, fue suspendido e inhabilitado por 14 meses: la Procuraduría reveló los motivos

El fallo puede ser apelado por el concejal ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría - crédito Concejo de Bogotá

La Procuraduría General de la Nación informó que, por haber agredido e irrespetado a uniformados de la Policía Nacional, sancionó con suspensión e inhabilidad de 14 meses al concejal de Bogotá, Julián Forero, conocido como “Fuchi”.

En fallo de primera instancia, el ente de control señaló que “Fuchi”, en hechos sucedidos el 22 de febrero de 2024, incurrió en una falta grave al agredir verbalmente a los miembros de la institución policial con términos irrespetuosos e indignos como “perro y gamín”, en momentos en los que fue requerido en un retén de tránsito.

“Dicho comportamiento, consciente, voluntario y deliberado sobrepasó los límites impuestos por la Constitución política y la ley, en tanto que, sabía que, como concejal de la ciudad de Bogotá, como funcionario, debía tratar con acatamiento, tolerancia y decoro a las personas con las que por razón de su investidura y cargo debía un deber de respeto”, señaló en su fallo la Procuraduría Distrital de Juzgamiento.

En fallo de primera instancia, el ente de control señaló que “Fuchi”, en hechos sucedidos el 22 de febrero de 2024, incurrió en una falta grave al agredir verbalmente a los miembros de la institución policial - crédito Concejal Julián Forero

Con esta conducta, según el Ministerio Público, el concejal “no solo incurrió en un acto reprochable, sino que además transgredió los deberes propios de todo servidor público, al desconocer los principios que rigen la función administrativa”.

Por esos hechos, la Procuraduría General de la Nación calificó la falta disciplinaria del concejal como grave cometida, según la entidad, a título de dolo.

El Ministerio Público precisó que el fallo de primera instancia puede ser apelado por el concejal ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría.

Procuraduría sancionó al concejal "Fuchi" - crédito @PGN_COL/X

Detalles de los hechos

Los hechos que llevaron a la sanción de Fuchi como concejal de Bogotá quedaron documentados en video. En la grabación, se aprecia cómo fue interceptado por agentes de la Policía sobre la carrera 68, en Bogotá.

Durante el procedimiento, “Fuchi” increpó a los oficiales, exige que se dirijan a él como “señor concejal” y afirmó que desconocen a quién detuvieron. El concejal también sostiene varias veces que los agentes le bloquearon el paso con su motocicleta y le solicitaron las llaves de su automóvil.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2024 - crédito @ColombiaOscura/X

En otra grabación, “Fuchi” le solicita a los funcionarios de tránsito que le coloquen las esposas y utiliza expresiones groseras hacia ellos.

“Póngame las esposas, perro, póngame las esposas de una vez. No sea abusivo, usted es un gamín, se bajó y me atravesó la moto, mire donde atravesó la moto, y vino aquí a quitarme las llaves de mi moto, eso no se hace, no sea gamín. Utilice la fuerza, utilícela”, se le escucha al concejal Julián Forero.