Capturan a alias Uber, implicado en el asesinato del biólogo italiano Alessandro Coatti en Santa Marta

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de Uber Etilvio Torres García, conocido como alias Uber, señalado por las autoridades por su participación en el crimen del biólogo italiano Alessandro Coatti, ocurrido el 6 de abril de 2025 en Santa Marta.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en la noche del lunes 27 de octubre en inmediaciones a una urbanización denominada Las Vegas, en la capital del departamento del Magdalena.

Según la investigación adelantada por el ente acusatorio, alias Uber habría sido la primera persona en tener contacto con el científico europeo, en la que fue trasladado desde la capital samaria hasta una vivienda en el barrio San José del Pando (sur de Santa Marta), zona en la que fue desmembrado.

Además, la Fiscalía señala que este sujeto haría parte del grupo criminal que lo citó a través de una aplicación.

Torres García se convierte en el séptimo presunto implicado en este caso, luego de que las autoridades lograran la detención de Oswal Ospino Navarro, Isaac Márquez Charris, Andrea Verdugo Escorcia y Brian Cantillo Salcedo, quienes, además de enfrentar cargos por homicidio, deberán responder por hurto agravado.