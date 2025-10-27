Gustavo Petro llamó “majadero” a Leopoldo López, líder opositor venezolano que lo vinculó con Nicolás Maduro

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones Leopoldo López, líder opositor del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a través de su cuenta de X. Desde Madrid, España, López afirmó que el mandatario colombiano hace parte “de la misma estructura criminal” de Nicolás Maduro.

El jefe de Estado colombiano aseguró que las declaraciones del líder opositor venezolano son “criminales” y “arbitrarias”. “El intento de Leopoldo López de ligarme con estructuras narcotraficantes es criminal y arbitrario”, expresó el presidente Petro.

En su publicación, Petro aseguró que solo vive de su sueldo, negando cuentas en el extranjero. También afirmó que no posee otros bienes en Colombia, excepto la casa que construyó cuando fue alcalde de Bogotá para sus hijos, la cual, según él, continúa pagando.

“Solo vivo de mi sueldo y sus movimientos bancarios están claramente definidos en los bancos. Ni un peso más, no tengo cuentas en el extranjero ni bienes. Mi único bien es la casa que hice para mis hijos, terminada antes de ser alcalde, de ella debo dinero al banco y no vive nadie en ella. No tengo más bienes ni en Colombia ni fuera del país, así que deje de ser majadero”, puntualizó el jefe de Estado colombiano.

Qué dijo Leopoldo López

Durante una conferencia en Madrid, España, Leopoldo López, opositor venezolano exiliado desde 2020, cuestionó públicamente la postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en relación con el régimen venezolano.

López acusó a Petro de actuar como “el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro”.

Además, sostuvo que este respaldo podría tener motivaciones personales, señalando que el presidente Petro “es parte de esa misma estructura criminal o se beneficia de esa estructura o tiene algún interés que lo esté beneficiando”.

El líder venezolano reiteró que la oposición ha denunciado durante años la existencia de una “estructura criminal” liderada por Nicolás Maduro, involucrada en actividades ilegales como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilícita y el comercio clandestino de hidrocarburos.

Además, López valoró el reciente pronunciamiento de Estados Unidos sobre el Cartel de los Soles, que lo reconoció como organización terrorista y estableció vínculos directos entre este grupo y altos funcionarios del régimen venezolano.

Además, resaltó la importancia de este paso y la reclasificación de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello como máximos responsables de esa estructura criminal.

“Sí estoy de acuerdo con que se hagan todas las acciones necesarias para neutralizar al Cartel de los Soles y a quien lo encabeza, que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, afirmó López en la rueda de prensa.

Tras ello, López insistió: “Bueno, es que lo que sorprende es que Petro se ha convertido en el principal vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro. Y... por supuesto que eso debe tener una motivación detrás de eso”.

Y agregó: “Pero, por supuesto, que sorprende la manera cómo ha habido un apoyo a la narrativa de Nicolás Maduro, a la narrativa de la dictadura con respecto a lo que está ocurriendo. Yo creo que nosotros tenemos que dejar muy claro. Miren, aquí se habla de que hay una acción de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Eso no es verdad”.

Por su parte, el Gobierno de Gustavo Petro se ha mostrado escéptico respecto a la existencia del Cartel de los Soles y ha criticado abiertamente las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, dirigidas contra embarcaciones presuntamente venezolanas implicadas en el tráfico de cocaína.

En las últimas semanas, estos operativos se han extendido, según informes, a supuestos barcos colombianos. Para López, resulta llamativo el respaldo de Petro a la narrativa oficialista venezolana: “Sorprende la manera como ha habido un apoyo a la narrativa de Nicolás Maduro, a la narrativa de la dictadura con respecto a lo que está ocurriendo”, expresó el opositor.