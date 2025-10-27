Colombia

Así afectaría el incremento desproporcionado del salario mínimo en el costo de vida en Colombia para el 2026, según informe

El equipo de investigaciones de Bancolombia alerta que ajustes superiores a la inflación y productividad generarían presiones inflacionarias y complicarían el escenario económico previsto para 2026

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

El informe de Bancolombia advierte que un aumento excesivo del salario mínimo en 2026 podría frenar la reducción de la inflación en Colombia - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El impacto de un posible incremento elevado en el salario mínimo colombiano para 2026 podría alterar la trayectoria prevista de la inflación, según un análisis reciente del equipo de investigaciones de Bancolombia.

El informe advierte que aumentos desproporcionados en esta remuneración básica no solo afectarían el poder adquisitivo, sino que podrían frenar el proceso de reducción de la inflación, que actualmente se proyecta en 4,1% para el próximo año.

En la actualidad, el salario mínimo en Colombia asciende a $1.423.500, cifra que no contempla el auxilio de transporte de $200.000.

La discusión sobre el ajuste para 2026 se aproxima, y la mesa tripartita deberá definir en los próximos meses el porcentaje de incremento que recibirán los trabajadores.

Aunque el debate suele ser intenso, existe consenso en que el aumento debe superar la inflación para preservar el poder de compra.

Sin embargo, el informe de la entidad financiera subraya que cuando el ajuste rebasa ampliamente ese umbral, se generan presiones que pueden erosionar el mismo poder adquisitivo que se busca proteger.

El reporte señala que uno de los elementos que ha dificultado la reducción de la inflación en Colombia ha sido precisamente el crecimiento elevado del salario mínimo.

En este sentido, el documento anticipa que la magnitud del ajuste salarial será determinante en el comportamiento inflacionario de 2026.

