Colombia

Recomendaciones de Nequi en medio de la suspensión temporal de sus servicios: anticipe pagos y transferencias

Ante la interrupción programada entre el 25 y el 26 de octubre, la plataforma aconseja a los usuarios planificar sus operaciones clave, utilizar medios alternativos de pago y prevenir fraudes

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La plataforma digital suspenderá su
La plataforma digital suspenderá su servicio por mantenimiento la noche del 25 de octubre, por lo que pide a sus usuarios adelantar tener en cuenta algunas recomendaciones - crédito Pixabay

La plataforma digital Nequi suspenderá temporalmente sus servicios para realizar un mantenimiento programado entre las 11:50 p. m. del sábado 25 de octubre y las 3:00 a. m. del domingo 26.

Esta operación, que busca optimizar la experiencia de los usuarios y resolver posibles fallas en el sistema, dejará inhabilitadas todas las funciones de la aplicación durante ese intervalo.

Durante la ventana indicada, ninguna funcionalidad estará disponible en la app. Los usuarios no podrán realizar pagos de servicios, enviar dinero ni consultar sus extractos o saldos. Para minimizar inconvenientes, Nequi recomienda anticipar pagos, transferencias y retiros en efectivo a través de los cajeros automáticos antes de que inicie el periodo de mantenimiento.

Nequi aconseja a sus clientes planificar sus operaciones clave. “Entre las 11:50 p. m. del sábado 25 de octubre de 2025 y las 3:00 a. m. del domingo 26 de octubre, haremos un mantenimiento en nuestra app y, durante ese tiempo, Nequi no estará disponible. Prográmate y recuerda: esto lo hacemos pa’ seguir mejorando para ti. ¡Listo!”, informó la empresa a través de sus canales oficiales.

Los usuarios no podrán realizar
Los usuarios no podrán realizar pagos, transferencias ni consultas de saldo durante la interrupción temporal de Nequi y deberán anticipar movimientos para evitar inconvenientes - crédito Nequi

La plataforma recordó que las personas tienen la posibilidad de realizar transferencias inmediatas a otras entidades, una opción útil para quienes necesiten disponer de fondos durante la suspensión. También sugirieron mantener la aplicación actualizada descargando la última versión disponible en las tiendas iOS y Android, lo que garantiza acceso a mejoras y nuevos servicios.

Finalizado el mantenimiento, todas las funciones se reestablecerán progresivamente y los usuarios podrán acceder al saldo y realizar operaciones habituales. Nequi aseguró que “el dinero de los usuarios no corre ningún riesgo y podrá utilizarse con normalidad una vez se restablezca el servicio”.

Las recomendaciones principales para evitar contratiempos son: anticipar pagos de servicios, retirar efectivo antes del mantenimiento, realizar transferencias previas si es necesario, y verificar que la app cuente con la última actualización. Estas medidas ayudarán a que el mantenimiento transcurra sin inconvenientes para quienes dependen de las operaciones financieras a través de esta plataforma digital.

Nequi suspenderá temporalmente todos sus
Nequi suspenderá temporalmente todos sus servicios la noche del 25 de octubre, por lo que sugiere anticipar pagos, transferencias y retiros en efectivo para evitar contratiempos, además de mantener la aplicación actualizada y estar atento a las comunicaciones oficiales - crédito Nequi

El 20 de octubre de 2025, Nequi y Bancolombia registraron una interrupción generalizada en sus servicios a raíz de una falla global en los servidores de Amazon Web Services (AWS). Este incidente impidió a millones de usuarios efectuar transferencias, consultar saldos y acceder a operaciones habituales por varias horas, afectando no solo a plataformas bancarias, sino también a otras aplicaciones que dependen de la nube.

Tan solo cuatro días después, el 24 de octubre, Nequi experimentó nuevas caídas en su aplicación por motivos técnicos internos. Aunque la empresa consiguió restablecer la operación en la tarde de ese mismo día, otras entidades continuaron presentando demoras para recuperar el flujo normal de sus servicios. Ante esta secuencia de fallos, especialistas advirtieron sobre la necesidad de diversificar los métodos de pago y anticipar transferencias o retiros, especialmente en jornadas previas a mantenimientos y trabajos técnicos.

El mantenimiento programado entre el 25 y el 26 de octubre aumenta la relevancia de la planificación financiera. Los antecedentes de fallos recientes en la plataforma incrementan la probabilidad de que, una vez restablecido el servicio, existan periodos de congestión o demoras en las operaciones. Por eso, se recomienda a los clientes mantener siempre actualizada la aplicación, monitorear comunicados oficiales y priorizar transacciones antes del inicio del corte.

Amazon confirma errores de API
Amazon confirma errores de API y fallos de conectividad en la región US-EAST-1 - crédito Captura Nequi

Entre las recomendaciones de fuentes especializadas figuran: programar pagos y transferencias con anticipación, retirar efectivo con margen suficiente antes de la suspensión, utilizar plataformas financieras alternativas si resulta imprescindible, y evitar el ingreso de datos personales en portales no oficiales durante los periodos de caída para prevenir intentos de fraude digital.

Aunque la empresa señala que las intervenciones programadas buscan garantizar un servicio más eficiente, los recientes episodios demuestran el nivel de dependencia que tienen los usuarios de la estabilidad de estas plataformas digitales en sus operaciones cotidianas.

