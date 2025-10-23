Extranjera se declaró en shock por la calidad de la gastronomía tras vivir siete años en Colombia

Las diferencias sorprendieron a la creadora de contenido que extraña a Colombia - crédito / TikTok

El regreso a Alemania de Laura Brau, conocida en redes sociales como la alemana en Colombia, le cambió la perspectiva al notar el contraste entre la gastronomía de ambos países, en especial por la forma en que se consume el arroz.

Tras siete años de residencia en Colombia, la creadora de contenido expresó en un video de TikTok su asombro al reencontrarse con el arroz empacado al vacío en porciones individuales, un producto común en los supermercados alemanes.

“Los alemanes comen arroz de bolsita que vienen en porciones individuales”, explicó Laura Brau mientras mostraba el envase de plástico que se introduce en agua hirviendo para su cocción, sin sacarlo de la bolsa.

La influenciadora confesó que, después de haber incorporado el arroz como parte fundamental de su dieta diaria en Colombia, este método le resultó desconcertante: “Después de comer arroz diario en Colombia es un shock total”, expresó en la grabación.

Durante su estancia en Colombia, la creadora de contenido que se hace llamar La alemana colombiana, documentó en sus redes sociales los alimentos más representativos del país, entre los que destacó productos como el Chocoramo, el café, la arepa, el chocolate, el ajiaco y una amplia variedad de frutas que nunca en su vida había visto y que en territorio nacional encontraba frecuentemente.

La influenciadora habló de los productos que más le gustaron durante su estadía de siete años en Colombia y le dedicó varios videos a mostrar la riqueza de la cultura gastronómica colombiana, así como a elogiar la calidez de las personas que conoció durante su estadía, teniendo en cuenta que siempre la recibieron con cariño y hasta en los lugares menos favorecidos se sintió acogida y hasta le brindaban de la poca comida que tenían.

En uno de sus videos más recientes, Laura Brau agradeció a los colombianos por haberle enseñado virtudes que la hicieron crecer como persona: “Gracias por enseñarme a hacerme más humilde, nosotros los europeos nos creemos mejores por nacer en un país de primer mundo”, afirmó la creadora de contenido en una publicación en TikTok.

En ese mismo video, relató experiencias vividas con familias de escasos recursos en Colombia: “En Colombia he estado con familias muy pobres que, aun así, comparten la última arepita con el visitante, que tienen un corazón tan bueno”.

Además, se sintió privilegiada al darse cuenta de lo complicado que es para algunos colombianos mantener a sus seres queridos: “Me he encontrado con personas con tres o cuatro trabajos diferentes y ellos no se quejan, están agradecidos por la vida”.

La creadora de contenido también dedicó un video a las plazas de mercado del país, que tituló como “Colombia es un paraíso”, debido a que allí exhibió los productos alimenticios más emblemáticos de la región y que la conquistaron por su sabor tan diferente a todo aquello que había probado a lo largo de su vida.

En otra publicación, que estuvo acompañada de música colombiana, Laura Brau sirvió a su pareja un tradicional calentado con huevos fritos, describiéndolo como un “manjar de dioses”. Además, dedicó espacio a mostrar la variedad de productos que se encuentran en las panaderías tradicionales colombianas, resaltando la diversidad y riqueza de la oferta gastronómica local, puesto que esto la conquistó y la hizo extender su estadía en el país por siete años.

Entre los comentarios, los internautas le dejaron reacciones como: “Colombia es un país con un gran potencial, pero algunos colombianos no lo sabemos”, “Que hermoso homenaje a Colombia.... gracias” y “El único peligro que corre un extranjero cuando viene a Colombia es: querer quedarse”.