Armando Benedetti negó que el Gobierno quiera retirar al personal estadounidense de las bases militares de Colombia: “Mentira”

El ministro Armando Benedetti ha criticado las acciones de Estados Unidos en contra de Colombia, pero negó que el Gobierno esté considerando ciertas represalias

En medio de las tensiones que hay entre Colombia y Estados Unidos, generadas por desacuerdos y señalamientos entre los mandatarios Gustavo Petro y Donald Trump, respectivamente, ha surgido información sobre las medidas que podría tomar la administración colombiana al respecto.

De acuerdo con información periodística, el Gobierno Petro estaría planeando ordenar el retiro de personal de agencias de inteligencia estadounidenses que están en las bases militares colombianas. Eso incluye a militares y otros funcionarios. El comunicador aclaró que todavía no hay una decisión tomada sobre esta medida.

Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, desmintió esta información. A través de su cuenta de X aclaró que desde la administración Petro no se ha evaluado ordenar el retiro del personal estadounidense.

“Esto es MENTIRA! Fake News!”, escribió el jefe de la cartera en la red social.

El ministro Armando Benedetti negó que el Gobierno esté pensando en retirar a militares de las agencias de inteligencia estadounidenses de las bases militares en Colombia

Las ayudas que Estados Unidos le quitó a Colombia

La compleja situación que atraviesan los gobiernos ya ha derivado en acciones sancionatorias. El presidente Donald Trump ordenó la suspensión de ayudas económicas para Colombia, que sirven para combatir el narcotráfico. Además, amenazó con imponer nuevos aranceles a productos colombianos exportados a suelo norteamericano.

En declaraciones que dio ante los medios de comunicación, el ministro del Interior aseguró que el apoyo económico estadounidense en realidad no supone una ayuda para Colombia. De acuerdo con la explicación que dio a la prensa, esos recursos que recibe el país alimenta todo un aparato de contratación que beneficiaría a Estados Unidos, teniendo en cuenta que las empresas vinculadas son norteamericanas.

“No son ayudas, es una plata que mandan pa’ que se contrate con empresas gringas para que ellos mismos, yo con yo, se contrate y que esos subsidios o ayudas, es simple y llanamente para que las empresas gringas contraten con plata gringa para una guerra contra la droga fallida”, señaló.

Colombian President Gustavo Petro speaks during a press conference amid an ongoing dispute with his U.S. counterpart Donald Trump over U.S. strikes on boats in the Caribbean and tariffs, at Casa de Narino in Bogota, Colombia, October 23, 2025.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto en una rueda de prensa. Aseguró que el retiro de las ayudas económicas por parte del Gobierno de Donald Trump no generará ningún tipo de afectación para Colombia. De hecho, según detalló, hasta el momento no ha evidenciado que en el Presupuesto General de la Nación hayan sido incluidos recursos provenientes de Estados Unidos.

Petro explicó que el dinero va dirigido a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro que operan en Colombia.

“¿Qué pasa si nos quitan la ayuda? En mi opinión, nada. Nunca he visto en el presupuesto de Colombia que aprobamos en el Congreso un solo dólar de ayuda. Eso no pasa por el estado, no es ayuda. Eso va a las ONG que maneja Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) por fuera del Gobierno. Es una ayuda para ellos mismos”, señaló el jefe de Estado ante los medios de comunicación.

El impacto del retiro de las ayudas para Colombia

Un analista internacional aseguró que los recortes económicos afectan la estructura de las Fuerzas Armadas en Colombia

Sin embargo, según indicó en su momento el analista internacional y consultor político Juan Falkonerth a Infobae Colombia, el retiro de las ayudas económicas sí generará un impacto negativo en el país. De acuerdo con su postura, Colombia sí depende, en cierta medida, de los recursos proporcionados por el Gobierno de Donald Trump.

Ese dinero está destinado para reforzar la asistencia militar y la inteligencia y, de esta manera, se combate a organizaciones criminales y narcoterroristas que están fortaleciéndose. En ese sentido, la fuerza pública se debilitaría ante los grupos armados y delincuenciales que operan en el país.

“Estos recortes económicos afectan la estructura de las Fuerzas Armadas en Colombia y dificultan el mantenimiento de equipos y la obtención de ayuda tecnológica”, detalló el analista y consultor político.