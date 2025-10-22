Gustavo Petro explicó las razones de la salida de Carlos Fernando Triana de la Policía Nacional: “Mala planificación”

Gustavo Petro se refirió a las razones de la salida de Carlos Fernando Triana de la Policía Nacional - crédito Consejo de Ministros

En el Consejo de Ministros que se llevó a cabo el martes 21 de octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro se refirió a las razones que llevaron a la salida del general Carlos Fernando Triana de la dirección de la Policía Nacional.

El jefe de Estado aseguró que el ahora exdirector de la institución tenía información previa sobre la presencia de grupos armados ilegales que disponían de explosivos para atacar a los policías en el lugar del aterrizaje de un helicóptero en Amalfi, Antioquia, ataque en el que murieron trece uniformados.

“Me dice el general que eso era una pista. Eso es mala planificación. Si hay la sospecha, pues hermano, uno no aterriza en el sitio tan ingenuamente como aterrizaron. Que fue a mí mismo que explotó todo eso”, afirmó Gustavo Petro.