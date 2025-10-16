Colombia

Ministerio de Hacienda prevé deuda de Colombia cierre el 2025 por debajo del 60% del PIB

Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, anunció que la estrategia oficial apunta a estabilizar el endeudamiento y mejorar la confianza de los mercados, para recuperar el grado de inversión

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

El Ministerio de Hacienda ajusta
El Ministerio de Hacienda ajusta la proyección de deuda pública de Colombia para 2025 entre 57% y 59% del PIB - crédito FNG

La proyección de la deuda pública de Colombia para el cierre de 2025 fue ajustada por el Ministerio de Hacienda, que ahora prevé que el indicador se sitúe entre 57% y 59% del PIB, según lo anunció Javier Cuéllar, director de Crédito Público de la entidad, durante el Congreso de Asofiduciarias.

Esta nueva meta representa un esfuerzo por mantener la deuda por debajo del umbral del 60% del PIB, cifra que, de acuerdo con datos de septiembre, ya se encontraba en torno a ese nivel.

En su intervención, Cuéllar explicó que la estrategia actual del Ministerio de Hacienda busca no solo estabilizar la deuda neta sobre el PIB por debajo del 60%, sino reducir la carga fiscal de los intereses a menos del 4% del PIB.

El funcionario señaló que, si la tendencia positiva se mantiene, no sería improbable que el país alcance un nivel de deuda sobre PIB cercano al 55% en los próximos meses.

La estrategia oficial busca mantener
La estrategia oficial busca mantener la deuda por debajo del 60% del PIB y reducir intereses a menos del 4% - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El director de Crédito Público subrayó la importancia de la confianza del mercado en la gestión de la deuda colombiana, recordando que Colombia es el único país de la región que nunca ha incumplido los pagos de deuda y “no tiene pensado hacerlo ni lo hará”, según sus declaraciones.

Además, enfatizó que el objetivo para su sucesor en el cargo debe ser la recuperación del grado de inversión para el país, una meta que, en su opinión, debería alcanzarse antes de que finalice el próximo Gobierno.

Durante su presentación, Cuéllar detalló que la estrategia de deuda también contempla la reconstrucción de la posición de liquidez del Tesoro Nacional a niveles superiores a $35 billones, así como la recuperación de la confianza de los inversionistas mediante la reducción de las tasas de interés.

Según la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, ya se ha conseguido una disminución de aproximadamente 200 puntos básicos en las tasas de endeudamiento externo y una reducción de las primas de riesgo a niveles no observados desde 2021.

El funcionario destacó que estos avances han permitido al país contar con una posición de liquidez sólida para financiar el programa de Gobierno. Además, resaltó que durante su gestión se concretó la emisión más exitosa de la historia de Colombia en el mercado externo.

