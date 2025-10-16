Karen Sevillano reveló qué fue lo más duro de estar en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Sufrí”

Karen Sevillano confiesa el momento más duro que vivió en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito After La casa de los famosos

La experiencia de Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia dejó una marca tanto en la audiencia como en la propia concursante.

Después de pasar 120 días bajo la vigilancia constante de las cámaras, Sevillano compartió cuáles fueron los momentos más difíciles de su participación, cómo vivió la exposición de su intimidad y su postura ante la posibilidad de regresar a un reality, en la reciente entrevista con la comediante Johana Velandia y la locutora Valentina Taguado en el programa Qué hay pa’ dañar, de RCN.

De acuerdo con sus declaraciones, uno de los episodios más duros fue la eliminación de su compañera La Segura, la cual vivieron juntas en el cuarto de eliminación, pues quedaron hasta el final solo ellas dos, y fue Karen la salvada por el público, mientras que Natalia Segura (nombre de pila de La Segura) obtuvo la menor cantidad de votos por parte de los espectadores.

La salida de la participante tuvo un fuerte impacto emocional en Karen Sevillano, la cual en la entrevista confesó que no comprendía lo que sucedía fuera del programa en ese momento ni en la actualidad y que la situación le resultó especialmente dolorosa.

Natalia Segura se convirtió en la décimo sexta eliminada de la primera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' y Karen Sevillano entre llantos se despidió de su mejor amiga - crédito captura de pantalla Canal RCN

Este momento evidenció la intensidad de los lazos y emociones que se desarrollan en un entorno de encierro y competencia como el de La casa de los famosos Colombia.

Johana Velandia: Karen, ¿qué fue lo que le pasó o lo que sintió que fue más denso de la casa?

Karen Sevillano: Obviamente, cuando eliminaron a La segura. No, sufrí, horrible... Hasta el sol de hoy yo no entiendo. ¿Quién no votó? (risas).

Johana Velandia: ¿Quién no votó? Sí.

Karen Sevillano: No entiendo qué estaba pasando afuera.

Seguido a esto, la creadora de contenido y presentadora abordó el tema de la adaptación a la vida bajo cámaras, lo cual representó otro reto importante.

La pérdida de privacidad se hizo evidente desde la primera semana, según Sevillano y Velandia (que también estuvo participando en el reality con ella), ya que una de las situaciones que más recuerdan de cuando entraron a competir fue la desnudez involuntaria frente a las cámaras.

La divertida anécdota de Karen Sevillano sobre su desnudez accidental en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Karen relató que, por falta de experiencia en este tipo de programas, no era consciente de la exposición a la que estaba sometida, pues había cámaras en todos los espacios, desde las cuales la podían ver los integrantes de la producción y los seguidores del programa, y terminó quedando al descubierto.

Misma situación que pasó con Johana Velandia, quien en su momento no se percató de lo vigilada que estaba en la casa estudio y sin querer mostró demás al público.

Johana Velandia: Yo un día me estaba cambiando el brasier y yo tenía mamera de ir al baño, y estaba la cámara que estaba en la cama de Karen, y había una ventana y yo dije: ‘Bueno, acá no me ven’. Y me levanto y me cambio el brasier, cuando todos toteados de la risa porque eso era una cámara. (risas)

Karen Sevillano: Pero si yo di cuca ventiada y la primera semana, que es lo peor de todo, eso fue llegando y pelando chocho. Terrible. Pero fue porque yo no sabía. Es que yo nunca había estado en un reality.

La intimidad de Karen Sevillano bajo cámaras, entre vulnerabilidad y aprendizaje - crédito @Karensevillano/IG

Durante la conversación, Karen habló sobre la posibilidad de volver a participar en un reality y se mostró dispuesta, aunque con condiciones claras.

Expresó que aceptaría regresar a un formato similar, especialmente si se desarrollara en lugares como Miami o Dubái, pero subrayó la importancia de que el programa cuente con transmisión continua porque para ella, la autenticidad y la transparencia que ofrece una emisión ininterrumpida son fundamentales para mostrar su verdadero carácter y evitar que la edición distorsione su imagen.

“Yo siento que yo sí volvería a un reality, claramente, si el reality tiene un 24/7. Como yo tengo una personalidad tan fuertecita y muchas veces me salgo de mis cabales y tengo un vocabulario muy soez... No me sirve (un programa editado). Exactamente. Cuando la ira se apodera este cuerpazo, entonces, yooo...“, aseguró Sevillano.