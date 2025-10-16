Gran Quesatón en Bogotá ofrecerá queso, cuajada y amasijos campesino a precios bajos

Durante dos días, los bogotanos tendrán la oportunidad de comprar quesos tradicionales - crédito soycampesinocol / Instagram

El próximo 18 y 19 de octubre, el parque El Nogal en Bogotá será escenario de la Gran Quesatón, una iniciativa que permitirá a los habitantes de la capital acceder a queso fresco y productos tradicionales directamente de manos campesinas.

El evento, que se desarrollará entre las 8:00 a. m y las 5:00 p.m. y reunirá a más de veinte familias productoras, quienes ofrecerán no solo quesos, sino también cuajadas, arepas y otros amasijos elaborados con recetas ancestrales.

Esta dinámica se ha consolidado en los últimos años como un espacio clave para que los campesinos conecten de manera directa con los consumidores urbanos, eliminando intermediarios y fortaleciendo la economía rural.

La estrategia de precios busca fomentar el consumo y facilitar el acceso a alimentos saludables por su bajo contenido de aditivos químicos.

En ediciones anteriores, la Gran Quesatón ha tenido un impacto positivo en la vida de los productores. Varios campesinos han mencionado que el espacio les han permitido mejorar sus ingresos y dar continuidad a sus proyectos familiares.

Uno de los participantes explicó en entrevista con Alerta Bogotá que “es muy difícil acceder a estos mercados. Solo a través de las quesatones podemos compartir con la ciudad el sabor del campo colombiano”, resaltando el valor de estas ferias para promover el consumo de productos nacionales.