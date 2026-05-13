Jota Pe Hernández manifestó su “objeción de conciencia” por el apoyo de Alianza Verde a Iván Cepeda

La decisión implica que Hernández se distancia políticamente del apoyo institucional ofrecido por el partido a Cepeda y Quilcué, lo que evidencia un hito importante en la dinámica interna del Congreso - crédito Prensa Senado

La objeción de conciencia presentada por el senador Jota Pe Hernández ha modificado el escenario político interno de la Alianza Verde en el Congreso de Colombia. Hernández notificó formalmente a la colectividad que no hará campaña por la fórmula presidencial de Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué, citando diferencias políticas y éticas.

El senador fundamentó su decisión, según lo informó a Semana, en la discrepancia con la postura de Cepeda y Quilcué frente al reclutamiento de menores por grupos armados ilegales.

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Hernández considera que ambos candidatos han mostrado ambigüedad sobre este tema y que esto resulta incompatible con sus principios y trayectoria parlamentaria.

“Me permito manifestar formalmente mi objeción de conciencia frente a la decisión adoptada por el partido de brindar respaldo político a la candidatura presidencial del Senador Iván Cepeda Castro y su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué”, declaró Hernández. Destacó que las diferencias giran en torno a asuntos “innegociables”.

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La distancia de Hernández respecto a las directrices del partido señala divisiones internas sobre la manera en que los líderes deben posicionarse frente a graves problemáticas sociales - crédito @BecerraGabo/X

El senador criticó la falta de contundencia de Cepeda y Quilcué al condenar el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales.

En su opinión, en un país donde 1.000 menores han sido obligados a participar como combatientes, la ambigüedad ante este problema es inaceptable.

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Considera que quien aspire a liderar el país debe pronunciarse con claridad respecto a este delito, que define como crimen de guerra y violación de los derechos de la niñez.

Hernández agregó su desacuerdo con el “ausentismo legislativo” de Cepeda, que contrasta con las responsabilidades inherentes al cargo, y sostuvo que la política de paz total, propuesta por el candidato, ha sido utilizada para justificar la impunidad de organizaciones criminales y grupos armados ilegales.

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Sobre Aída Quilcué, Hernández rechazó los contratos gubernamentales asignados al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), entidad de la que Quilcué es representante, y reprochó su silencio ante abusos denunciados por ciertos liderazgos indígenas, subrayando que gobernar implica posicionarse con firmeza frente a cualquier vulneración de derechos, independientemente de su origen.

Hernández recordó que citó en el pasado a Cepeda a debates de control político para examinar su actuación durante los diálogos de paz con el ELN.

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Según la revista de actualidad Semana, estas acciones y críticas forman parte del perfil ético y político que sostiene el senador en su labor legislativa.

La objeción de conciencia se produce mientras Hernández tramita una solicitud de escisión de la Alianza Verde. De acuerdo con lo mencionado por Semana, la aprobación de esta petición le permitiría conformar una nueva colectividad y eventualmente apoyar abiertamente a otro aspirante, aunque esto resultaría poco probable antes de la primera vuelta.

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Tanto los cálculos del partido como la evaluación de Jota Pe Hernández sugieren que, si no logra concretar la escisión a tiempo, su respaldo efectivo a una candidatura alternativa solo podría darse en una posible segunda vuelta, especialmente si el escenario enfrenta a Iván Cepeda con otro contendiente.