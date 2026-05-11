El respaldo de Donald Trump podría definir las elecciones en Colombia

La encuesta de Luis Rosales y Daniel Ivoskus señala un empate técnico entre los principales candidatos presidenciales de Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última encuesta de Luis Rosales y Daniel Ivoskus predice un empate técnico entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, prevista para este mes. Según el relevamiento, Cepeda obtendría el 39,1% de los votos, mientras que De la Espriella alcanzaría el 38,9%.

En el mismo sondeo, Valencia Paloma aparece relegada con un 20% de intención de voto, aunque su caudal electoral podría resultar decisivo en una eventual segunda ronda programada para junio.

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De acuerdo con el estudio, la candidata enfrenta una marcada desconfianza respecto a su capacidad para enfrentar el terrorismo, y su imagen se ha visto afectada por la percepción negativa que generó la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de intensificar las negociaciones como respuesta a la crisis de seguridad.

Valencia Paloma mantiene una base significativa de apoyo, aunque queda relegada al tercer lugar en la carrera presidencial. (crédito Colprensa)

El ataque perpetrado por las FARC en abril, que dejó un saldo de 19 personas fallecidas, contribuyó a debilitar la posición de Cepeda y fortaleció el respaldo a De la Espriella, según los datos recogidos. Consultados sobre quién gestionaría mejor la crisis, el 35% de los encuestados se inclinó por De la Espriella, frente al 24% que eligió a Cepeda y el 18% que mencionó a Valencia Paloma.

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La influencia de un respaldo de Donald Trump

El posible apoyo de Donald Trump se perfila como un elemento clave en el desenlace de las elecciones presidenciales en Colombia (Europa Press)

El sondeo incluyó una importante pregunta sobre el posible impacto de un respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a De la Espriella. El 48% de los votantes colombianos afirmó que la intervención de Trump aumentaría su probabilidad de votar por De la Espriella, mientras que el 19% señaló que reduciría esa posibilidad y el 26% indicó que tal apoyo no modificaría su decisión.

La encuesta se realizó entre el 8 y el 11 de mayo de 2026, incluyó a 1.000 votantes probables y tiene un margen de error de +/- 3%.

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Colombia elige presidente el 31 de mayo

La primera vuelta presidencial está programada para el 31 de mayo de 2026. Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, habrá una segunda vuelta el 21 de junio.

El campo electoral incluye diez binomios que representan un espectro político amplio, con Iván Cepeda y Aida Quilcué, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, y Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo como los principales referentes.

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La campaña ha puesto de manifiesto visiones diametralmente opuestas sobre cómo abordar el creciente conflicto interno del país. Durante los últimos cuatro años, el presidente de izquierda Gustavo Petro buscó dialogar con todos los grupos armados y criminales bajo su política de “paz total”. Cepeda, el candidato de izquierda, promete profundizar esos esfuerzos, a pesar de los contradictorios resultados que han tenido hasta la fecha.

La decisión de Petro de frenar los acercamientos con las disidencias de las FARC lideradas por alias Calarcá marcó un nuevo giro en esa política de paz, luego de una serie de ataques y presuntos incumplimientos en la mesa de diálogo. En ese contexto, el partido Comunes —surgido de la antigua guerrilla de las FARC— anunció su respaldo a la candidatura de Cepeda, mientras que el Partido Conservador y el Partido de la U se sumaron a la campaña de Paloma Valencia.

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*Dick Morris, consultor estadounidense, asesoró a Bill Clinton y Donald Trump, entre otros líderes mundiales.