Colombia

En video quedó la impresionante persecución y captura de un colombiano en Buenos Aires: habría estado involucrado en un robo

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, pidió la expulsión del connacional

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créditos @jorgemacri/X | Policía de la Ciudad
El caso se reportó en el sector de Boedo - créditos @jorgemacri/X | Policía de la Ciudad

Un impactante video captado desde el casco de un policía porteño mostró el momento exacto en que un ciudadano colombiano, de 32 años, acusado de robo, fue detenido en Argentina.

Todo fue producto de una persecución que comenzó en el barrio de Constitución y terminó en Boedo, en Buenos Aires. El operativo, que se viralizó en redes sociales y medios argentinos, dejó como saldo un detenido con antecedentes, dinero en efectivo secuestrado y la promesa de una inminente expulsión del país.

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Motochorro Boedo captura
Parte del dinero que se le decomisó al colombiano luego de su captura - crédito Policía de la Ciudad

La persecución al bandido colombiano que comenzó con una alerta en Buenos Aires

El operativo policial se activó luego de una alerta del Centro de Monitoreo Urbano, que identificó una Yamaha XSR700 gris como vehículo presuntamente involucrado en un robo.

Efectivos del Departamento Motorizada de la Policía de la Ciudad detectaron la motocicleta en la transitada intersección de avenida 9 de Julio y San Juan, en Constitución, destacó un informe de TN.

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Al intentar identificar al conductor, el colombiano pisó a fondo el acelerador y emprendió una fuga a alta velocidad, desencadenando una persecución por varias cuadras de la ciudad.

Motochorro Boedo captura
El hoy detenido aceleró a fondo luego de que fue requerido por uno de los agentes - crédito Policía de la Ciudad

El video del casco: la caída y detención del colombiano

Las imágenes difundidas por las autoridades, tomadas desde la cámara instalada en el casco de uno de los policías, muestran el instante en que el sospechoso pierde el control de la moto en la esquina de Carlos Calvo y Quintino Bocayuva, en Boedo.

Tras la caída, el hombre es rodeado en pocos segundos por los uniformados, quienes logran reducirlo y proceder a su detención en medio de la vía pública.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron la motocicleta y encontraron en poder del detenido 700 dólares y 92.100 pesos argentinos en efectivo.

Según fuentes oficiales, el acusado registraba antecedentes por delitos contra la propiedad y contaba con un pedido de captura vigente, emitido por el Juzgado Oral en lo Criminal y Correccional N°9.

Además, los investigadores señalaron que el análisis de cámaras de seguridad permitiría vincularlo a otro robo bajo la modalidad de arrebato, y que se reportó el 4 de mayo en la esquina de Thames y Camargo, en Villa Crespo.

El colombiano detenido por parte de la Policía de la Ciudad presentaba anotaciones judiciales - crédito @jorgemacri/X

El caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Oeste, que dispuso la detención del imputado y el secuestro de los elementos vinculados con la investigación.

El reclamo de expulsión inmediata de colombiano capturado en Buenos Aires

Tras el operativo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció en sus redes sociales que solicitará la “inmediata expulsión del país” del sospechoso.

“Detuvimos a este motochorro colombiano que pretendía fugarse. Tenía un amplio prontuario y pedido de captura”, escribió el funcionario, reforzando el mensaje de “tolerancia cero” frente a la delincuencia extranjera y sumándose al debate sobre la política migratoria y de seguridad en la ciudad.

Este episodio no solo expuso la eficacia de la policía en la persecución y el uso de tecnología para combatir el delito, sino que reactivó la discusión pública sobre el tratamiento de extranjeros con antecedentes penales en Argentina.

Mientras algunos sectores celebran la rapidez de la respuesta oficial, otros advierten sobre el riesgo de estigmatizar a comunidades migrantes enteras por hechos individuales.

crédito @jorgemacri/X
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió a la aprehensión del colombiano - crédito @jorgemacri/X

El detenido, que sigue bajo custodia, enfrenta cargos formales y podría ser deportado si prospera el pedido de las autoridades porteñas.

Se espera que en los próximos días se defina si el colombiano será enviado de forma definitiva tras las rejas o si se aprueba el proceso de deportación del delincuente.

El episodio se suma a otro operativo de captura que se presentó el 21 de abril de 2026, y que dejó como resultado el arresto del colombiano Brayan Ferney Cruz Castillo, de 30 años, al que se señaló como presunto responsable de la planeación y ejecución del atentado en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (que se ejecutó el 7 de junio de 2025).

Este sujeto cayó en el barrio porteño de Recoleta, tras una investigación que se llevó a cabo de manera coordinada por parte de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Bogotá, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Cancillería argentina.

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