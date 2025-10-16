Chef con estrella Michelín enseñó la mejor forma de preparar unos huevos revueltos

La mejor forma de preparar huevos revueltos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La búsqueda de unos huevos revueltos perfectos ha llevado a muchos aficionados de la cocina a experimentar con distintas técnicas, pero pocos consejos cuentan con el respaldo de una chef galardonada con una Estrella Michelín.

La australiana Sian Almond ha compartido los pasos fundamentales para lograr una textura suave y cremosa, elevando este plato sencillo a la categoría de alta gastronomía, según información publicada por El Tiempo.

Uno de los aspectos que distingue la preparación recomendada por Sian Almond es el método de batido. En lugar de recurrir al tradicional tenedor, la chef sugiere utilizar una batidora de mano para mezclar los huevos.

Este procedimiento, según declaraciones recogidas por El Tiempo, permite obtener una mezcla completamente homogénea, lo que resulta esencial para alcanzar la consistencia deseada en el resultado final.

La chef también enfatizó la importancia de la textura previa a la cocción. Antes de llevar los huevos al fuego, deben encontrarse en un estado totalmente líquido, sin rastros de partes sólidas. Este detalle, según Sian Almond en declaraciones recogidas por El Tiempo, es clave para que los huevos revueltos conserven su suavidad característica tras la cocción.

El proceso de cocción, de acuerdo con la experta, requiere atención y paciencia. La temperatura debe mantenerse baja y el movimiento constante, lo que evita que los huevos se endurezcan o se sequen.

Esta técnica, según la experta australiana, es la que permite obtener una textura cremosa y uniforme, propia de la alta cocina. La propuesta de Sian Almond no solo se basa en la técnica, sino también en la calidad de los ingredientes.

La chef recomienda seleccionar huevos frescos y de buena procedencia, ya que esto influye directamente en el sabor y la textura del plato final. Sian Almond ha logrado sintetizar en unos pocos pasos los secretos para transformar un plato cotidiano en una experiencia gastronómica superior, según lo publicado por El Tiempo.

El huevo es un alimento clave en la gastronomía colombiana y mundial. Su versatilidad lo convierte en protagonista de platos típicos como el tamal, el ajiaco, los huevos pericos y múltiples recetas tradicionales. Además de ser esencial en la cocina, el huevo destaca por su perfil nutricional, su capacidad de emulsión y sus aportes a la textura y color de los alimentos.

En Colombia, el huevo fresco suele encontrarse en mercados y tiendas de barrio. Existen variaciones en la producción y consumo dependiendo de la región, pero en todo el país se valora como ingrediente fundamental para desayunos, repostería, sopas y comidas rápidas.

Propiedades de los huevos

El huevo de gallina cuenta con varias características nutricionales y funcionales que lo hacen valioso en la cocina y la alimentación diaria.

1. Valor nutricional

El huevo es fuente de proteínas de alto valor biológico, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales para el ser humano. Además, aporta vitaminas (A, D, E, B12, B6, ácido fólico), minerales (hierro, fósforo, zinc, selenio) y grasas saludables. La clara está compuesta principalmente por agua y proteínas, mientras que la yema concentra grasas, vitaminas y minerales. El contenido energético promedio de un huevo grande ronda las 70-80 kcal.

2. Propiedades funcionales en la cocina

Emulsificante: la yema permite mezclar ingredientes grasos y acuosos, ideal para preparaciones como mayonesa y salsas.

Espesante: por su contenido de proteínas que coagulan al calentarse, el huevo se utiliza para dar cuerpo a cremas y natillas.

Espumante: la clara batida incorpora aire, esencial para mousses, merengues y soufflés.

Colorante y saborizante: La yema otorga color dorado y sabor a diversas masas y postres.

Ligante: permite unir ingredientes en recetas como albóndigas o tortas.

3. Seguridad alimentaria y conservación

Para preservar la calidad y seguridad del huevo, se recomienda almacenarlo en refrigeración, preferiblemente en su caja original para evitar la absorción de olores. Se aconseja consumir los huevos cocidos en un máximo de dos días y evitar el consumo crudo para prevenir riesgos asociados con Salmonella.