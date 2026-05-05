Sergio Palau, actor de ‘La Primera Vez’, se sinceró y salió el closet: “Siempre he sido muy abierto con mi sexualidad”

Sergio Palau de 'La Primera Vez' se pronunció sobre sus preferencias sexuales - crédito Mauro Gonzalez/Netflix

La reciente declaración del actor Sergio Palau sobre su orientación sexual encendió el debate sobre la representación de la masculinidad en la televisión colombiana.

El artista, reconocido por su papel en la serie de Netflix La primera vez, utilizó su visibilidad para abordar un aspecto personal marcado tanto por la apertura como por la observación del conflicto interno en su entorno.

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En una publicación en su cuenta de Instagram, Sebastián de la Rosa Palau compartió un fragmento de su entrevista con The Hollywood Reporter y confirmó abiertamente su bisexualidad: “Siempre he sido muy abierto con mi sexualidad, he sentido gusto por hombres y mujeres en distintos momentos”.

'La Primera Vez' estrenó su tercera temporada en junio - crédito @itsfrancissca/Instagram y Netflix

Esta confesión generó una avalancha de reacciones, con miles de internautas que manifestaron su apoyo y expresaron sorpresa a sus declaraciones.

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Durante la entrevistal, el joven actor profundizó en cómo su experiencia personal influyó en la construcción de sus personajes. Además, relató que muchos amigos vivieron procesos similares, aunque desde la represión, lo que lo ayudó a comprender “esa tensión: hombres que se construyen desde una idea rígida de masculinidad, pero que internamente están en conflicto”.

El actor confirmó abiertamente que siente atracción por hombres como por mujeres - crédito @sergiipalau/IG

De acuerdo con su publicación, Sergio enfatizó que, lejos de encasillar a sus personajes, busca reflejar “la doble cara” de quienes aparentan fortaleza mientras batallan con su identidad fuera de escena.

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En la conversación el actor remarcó el desafío de evitar clichés tradicionales en televisión. Sobre su rol en La primera vez, señaló que pensó que sería un típico bravucón, pero al adentrarse en el guion descubrió “un personaje lleno de contradicciones”, con la posibilidad de mostrar a alguien que no encaja en los arquetipos convencionales ni en la representación tradicional de la feminidad.

Las reacciones en la publicación no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los mensajes que dejaron, fueron: “No me interesa tu orientación, prefiero saber que tienes un talento para la actuación”; “Eres un excelente actor, nada tiene que ver con tus preferencias”, entre otros.

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Actores de la serie La Primera Vez - Netflix (Infobae)

Estuvo involucrado en un altercado en el centro de Bogotá

En marzo de 2026 se presentó una difusión de imágenes donde se observó a Sergio Palau, actor de la exitosa serie La primera vez, involucrado en un altercado en una vía pública de Bogotá, ha generado gran revuelo entre los seguidores de la producción.

El episodio ocurrió poco después del estreno de la cuarta temporada en Netflix, cuando varios testigos captaron con sus celulares el momento en que la Policía Metropolitana de Bogotá intervino y esposó al actor.

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El incidente, según versiones que circulan en las redes sociales, se habría desencadenado tras la solicitud de una fotografía por parte de un fanático. Lo que comenzó como un simple acercamiento derivó en una confrontación, aunque hasta el momento no se han reportado consecuencias legales ni denuncias formales.

El joven habría protagonizado un altercado con otra persona que se encontraba en el lugar - crédito @lauragonzalez503 / TikTok

Las imágenes, inicialmente publicadas en TikTok y luego eliminadas, muestran la presencia de agentes policiales y han levantado preguntas entre los usuarios sobre la magnitud de la situación.

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La producción y el propio Palau no han emitido declaraciones oficiales. Mientras tanto, los seguidores de la serie permanecen atentos a sus redes sociales, aguardando una explicación directa de los hechos. El hecho se viralizó rápidamente, debido tanto a la popularidad de la serie como a la personalidad del actor, quien interpreta a un personaje impulsivo en una historia ambientada en la Bogotá de los años setenta.

El actor no se pronunció sobre la situación y guardó silencio sobre los hechos que enlodaron su nombre en ese momento.

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