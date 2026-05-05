Colombia

Karol G anunció boletas gratis para sus conciertos de ‘Viajando por el mundo Tropitour’ 2026: así pueden participar

La expectativa por el regreso de la colombiana a los escenarios internacionales sigue creciendo. La cantante confirmó una dinámica para regalar entradas a sus fans en cada concierto de su próxima gira mundial, que arranca el 24 de julio y ya suma más de 60 fechas anunciadas

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Karol G lanza dinámica internacional para regalar boletas en su tour mundial - crédito VisualesIA / Infobae
Karol G lanza dinámica internacional para regalar boletas en su tour mundial - crédito VisualesIA / Infobae

Karol G anunció una dinámica especial para sus seguidores en el marco de su próxima gira mundial ‘Viajando por el mundo Tropitour’, que comenzará el 24 de julio en Chicago y recorrerá más de 60 estadios en Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

La artista colombiana confirmó que regalará entradas para sus conciertos en cada ciudad, como una forma de agradecer el respaldo y la fidelidad de sus fans durante esta nueva etapa de su carrera.

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La expectativa por la gira ha ido en aumento desde su anuncio el 21 de abril. En ciudades como Bogotá, la demanda superó todas las previsiones: en apenas una hora se agotaron las entradas para el primer show y, debido al éxito, se sumaron dos fechas adicionales, logrando así tres conciertos consecutivos en el Estadio El Campín, programados para el 4, 5 y 6 de diciembre. La gira también incluye presentaciones en México, Brasil, España, Italia, Holanda, Reino Unido, Canadá y otras ciudades de Estados Unidos.

Para participar en el sorteo, los fans deben comentar en la publicación oficial, mencionar ciudad y país, y etiquetar a cuatro personas - crédito VisualesIA / Infobae
Para participar en el sorteo, los fans deben comentar en la publicación oficial, mencionar ciudad y país, y etiquetar a cuatro personas - crédito VisualesIA / Infobae

Karol G, quien recientemente encabezó el Festival Coachella 2026 y aprovechó ese escenario para presentar oficialmente su Tropitour, se mostró agradecida en redes sociales por el crecimiento de su público y el apoyo constante. “No puedo creer que estamos haciendo hasta 3 y 4 estadios por lugares, es una locura ver cómo la familia ha crecido… como siguen ahí conmigo, fieles y presentes en cada paso. De verdad estoy más que agradecida por ese amor infinito que siempre me dan y no doy nada por sentado”, expresó la artista en su cuenta de Instagram.

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Como parte de la dinámica, Karol G entregará cinco entradas por cada concierto de la gira, lo que suma 300 boletas en total. Para participar, los interesados deben comentar en la publicación donde la cantante agradece a sus fans, mencionando la ciudad y el país donde desean asistir y etiquetando a cuatro personas. Los ganadores serán seleccionados entre los comentarios de cada ciudad y se anunciarán antes del inicio de la gira. Hasta el momento, la convocatoria ha superado los 2 millones de Me Gusta y más de 200 mil comentarios de seguidores de todo el mundo, reflejando el alcance y la expectativa que genera el regreso de Karol G a los escenarios internacionales.

Karol G dará inicio a su gira ‘Viajando por el mundo, Tropitour’ el 24 de julio en Chicago, marcando el comienzo de una serie de conciertos en escenarios internacionales - crédito @karolg / Instagram
Más de dos millones de personas han interactuado en la convocatoria, mostrando el alcance internacional de la artista - crédito @karolg / Instagram

El mensaje de Karol para sus fans cerró diciendo: “de verdad estoy más que agradecida por ese amor infinito que siempre me dan y no doy nada por sentado así que PREPÁRENSE !!!! Porque si crees que ya lo has visto todo, recuerda que la Bichota siempre te sorprendeEEEEeee 🩵✨QUIÉNESS LISTOS !!???????“, lo que animó a miles de seguidores.

Karol G y Drake estarían listos para lanzar una colaboración inédita

En medio del anuncio de su gira mundial Viajando por el mundo Tropitour, Karol G también ha captado la atención de la industria musical internacional por los rumores que apuntan a una colaboración inédita con Drake. Desde hace semanas, la posible alianza entre la cantante colombiana y el rapero canadiense ha generado expectativas entre sus seguidores, luego de que ambos protagonizaran varias interacciones en redes sociales y gestos públicos que fueron interpretados como señales de un trabajo conjunto.

La especulación aumentó tras la publicación de una historia en la cuenta de Instagram de Drake, en la que compartió una imagen de Karol G extraída del videoclip de Si antes te hubiera conocido. Además, el post incluía un gif alusivo a “200 copas”, otra de las canciones emblemáticas de la artista paisa, lo que fue entendido como un guiño directo a la posibilidad de una colaboración.

De acuerdo con fuentes cercanas al entorno del rapero, el tema entre Karol G y Drake estaría incluido en el próximo álbum del canadiense, titulado Iceman, cuyo lanzamiento está previsto para el 15 de mayo de 2026.

En redes sociales circula un video con un supuesto fragmento de la una canción de Karol G y Drake que sería lanzada en el álbum del rapero el 15 de mayo - crédito @sourceskarolg/ X

En redes sociales circula un fragmento filtrado que, según quienes lo han escuchado, corresponde a un reguetón en el que Karol G interpreta la frase: “Que tú eres buena opción, tú me gustas bastante y por lo mismo no quiero perjudicarte”, junto a la voz de Drake en el fondo. Aunque algunos usuarios sostienen que el audio podría haber sido generado con inteligencia artificial, otros aseguran que se trata de un adelanto real y que la canción llevaría por título Reputation.

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