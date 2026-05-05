La Segura salió en defensa de Aida Victoria Merlano tras las críticas por dejar a su bebé para ingresar a ‘La Mansión VIP’: “Abandonar es no hacerse cargo de su hijo”

De acuerdo con la caleña, cada maternidad es valiosa sea la mujer que trabaja por su bebé o la que se queda en casa cuidándolo 24/7 - crédito @la_segura/IG

La influencer Natalia Segura, conocida como La Segura, respondió desde sus redes sociales a las críticas dirigidas a Aida Victoria Merlano tras ingresar a La Mansión VIP en México, una decisión controversial por dejar al cuidado de terceros a su hijo Emiliano, de corta edad.

En un video publicado en Instagram, La Segura negó que se tratara de abandono y defendió la legitimidad de las madres que trabajan fuera de casa para garantizar un mejor futuro a sus hijos.

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Entre los argumentos centrales esgrimidos por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, destaca la diferencia en las formas de vivir la maternidad y su denuncia del juicio social sobre quienes combinan trabajo y crianza.

A lo que la vallecaucana agregó: “Para muchas personas de la sociedad hoy en día, la única forma de avalar o aprobar si tú eres buena madre o no, es a la mamá que se queda en casa veinticuatro siete maternando, olvidándose de ella misma, de su matrimonio, de sus sueños, de sus proyectos personales. Entonces, ahí sí, aplauso”.

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La famosa es reconocida por sus polémicas en el amor y sus videos de resiliencia - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

En la publicación, la creadora de contenido enfatizó que la ausencia temporal de Merlano no implica irresponsabilidad. Explicó: “Abandonar es no hacerse cargo de su hijo y que yo sepa, ella solo se fue a hacer lo que nadie más hará por ella ni por su hijo”. Para la influencer caleña, trabajar por el futuro de los hijos también es una forma de compromiso maternal.

La reacción de Segura surgió tras la viralización de un video donde una usuaria aseguraba: “Yo sería incapaz de abandonar a mi hijo por irme a meter a un reality de esos”. Frente a esto, la influencer replicó: “Por más difícil que parezca, Aida se fue a trabajar”.

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Además, señaló que la sociedad suele valorar la maternidad únicamente desde la permanencia en el hogar, una visión que considera restrictiva.

Debate sobre maternidad y trabajo en redes sociales

La barranquillera ha dicho en repetidas ocasiones que es ella quién provee la mator cantidad de necesidades de su pequeño - crédito crédito @aidavictoriam/IG

De acuerdo con la creadora de contenido, sus declaraciones no buscan generar una batalla entre quién es mejor o peor mamá, pues “las mamás que se quedan en casa maternando 24/7, porque su esposo es el único proveedor y quizás lo decidieron como pareja, eso es hermoso y es supervalioso. Pero las que trabajamos todos los días por el futuro de nuestros hijos también lo es”, declaró Natalia Segura.

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Al finalizar el video, la creadora de contenido dirigió palabras a aquellas madres que han recibido críticas por no dedicarse exclusivamente al hogar.

“Si alguna vez alguien se atrevió a hacerla sentir mal o a opinar o a minimizar su maternidad por no ser mamá de tiempo completo y por trabajar todos los días y luchar por el futuro de sus hijos, tengan algo claro: si no aporta, no importa, porque su opinión pesa lo mismo que su aporte, nada”.

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La Segura reveló que le está buscando colegio a su hijo de 11 meses - crédito @la_segura/ Instagram

Las reacciones en la publicación de la caleña no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los internautas dejaron mensaje como: “Si se quedan encerradas en casa cuidando al hijo, malo porque no trabajan y si salen a trabajar malo porque lo descuidan”; “Cada mujer decide cómo cuidar a su bebé”; “Creo que a nadie más que a la mamá debería importarle la opinión de gente sin oficio”, entre otros.

En el programa, la barranquillera compartió la percepción que tenía sobre su participación por el bienestar del pequeño Emiliano.

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Aida Victoria Merlano relató que luego del nacimiento de Emiliano afrontó un periodo de depresión y soledad, sin posibilidad de detenerse: “A los tres días de haber parido, ya me tuve que parar a andar trabajando. Yo trabajé hasta el último día de mi embarazo. Yo, yo subí mi última pauta y rompí fuente. Subí mi última pauta a las ocho de la noche y rompí fuente a las dos de la mañana”, compartió la influenciadora en una de las confesiones más directas transmitidas por el programa.