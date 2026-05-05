Excampeón del mundo elogió a figuras de la selección de Portugal, rival de Colombia en el Mundial 2026: “Hay que respetar a ese equipo”

El exdelantero francés reconoce a Argentina y España como favoritos junto a Francia para levantar el próximo trofeo mundialista-crédito Pedro Nunes/REUTERS

A 39 días del comienzo del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, las principales figuras que estarán durante más de un mes deslumbrando con su talento en las canchas, despiertan interés en el mundo del fútbol.

En medio de este contexto, la selección Colombia se enfrentará a Portugal en la tercera fecha del grupo K, en uno de los partidos más atractivos que tendrá dicha fase.

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El equipo dirigido por Roberto Martínez parte como favorito al título, respaldado por la experiencia de Cristiano Ronaldo y el talento de jugadores como João Neves, Bernardo Silva y Bruno Fernandes. Esta condición fue confirmada en entrevista con el periodista Juan Castro de Marca España por la exfigura de Francia, Thierry Henry.

Henry elogia el talento emergente de Portugal y advierte sobre la capacidad de otras selecciones como Brasil, Inglaterra y Alemania-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El 5 de mayo de 2026, el excampeón del mundo con Francia 1998 fue consultado por parte en un evento publicitario, sobre las expectativas que tiene el exgoleador del Arsenal FC de Inglaterra y del FC Barcelona sobre lo que puede hacer Portugal en esta edición del Mundial.

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Henry no se ahorró elogios, y destacó que los rivales deben tener un respeto hacia Portugal, ya que cuentan con un gran equipo para hacer un buen papel:

“Me encanta el centro del campo de Portugal: Joao Neves, Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes... con Nuno Mendes y otros atrás... y arriba tienen al monstruo [Thierry se refiere a Cristiano]. Creo que hay respetar a ese equipo. Además, Inglaterra, el posible despertar de Brasil, Noruega, Senegal... la nueva Alemania... La verdad es que en un Mundial pueden pasar muchas cosas y depende de lesiones, cruces, etc", analizó.

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Los elogios del exgoleador Henry a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Henry comparó la rivalidad entre Messi y Cristiano con las más grandes del deporte, asegurando que “se han hecho mejores uno al otro, como Nadal y Federer, Prost-Senna-crédito Albert Gea/ REUTERS-Foto de archivo

Thierry Henry también reflexionó en la misma entrevista a Marca sobre la magnitud de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el fútbol contemporáneo y la huella que ambos han dejado a lo largo de sus trayectorias. El exdelantero francés, que compartió vestuario con Messi en el Barcelona y enfrentó numerosas veces a Cristiano, se detuvo a analizar lo que distingue a estos dos iconos no solo en términos de logros, sino también por su influencia y longevidad en la élite.

“No sé qué más decir de ellos. No son normales. No es sólo el hecho de estar siempre en el top mundial; de sus goles, sus récords... A mí me alucina su longevidad, eso es lo que yo más les respeto. Hablar de longevidad es hablar de comer bien, no salir de fiesta, estar en familia, entrenar bien, trabajar más que nadie”, afirmó Henry al ser consultado sobre el sexto Mundial de Messi y Cristiano.

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Para Henry, tanto Messi como Cristiano han sabido reinventarse y mantener el máximo nivel, afirmando que “parecen mejores en el final de su carrera que en sus inicio-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Henry también puso en valor la profesionalidad y el ejemplo de ambos fuera del campo:

“La manera en la que se conducen en la vida es de quitarse el sombrero. Y siguen siendo de los mejores. Son de otra galaxia. Lo mismo que Luka Modric. Es increíble para todos ellos que parecen mejores en el final de su carrera que en sus inicios. No tienen un ‘prime’. Llevan en él muchos años de su carrera.”

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Al ser consultado sobre a quién prefiere, Henry apuntó a lo sentimental, pero fue claro: “nunca iré contra Cristiano”, y celebró el legado conjunto de los dos astros-crédito Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Al abordar la eterna discusión sobre cuál de los dos es superior, Henry subrayó la necesidad de apreciar a ambos y los equiparó con las mayores rivalidades del deporte:

“Es que eso es un error. ¿Por qué la gente quiere separarlos, si puede disfrutar de todos? Por supuesto, yo jugué con Leo, y lo prefiero por una cuestión sentimental, pero por eso nunca iré contra Cristiano. Los dos están en la luna del fútbol. Son de otro planeta. Se han hecho mejores uno al otro, como Nadal y Federer, Prost-Senna, y otros en la historia del deporte. Cris y Leo están fuera de concurso.”

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De esta manera, Henry reivindicó la oportunidad única que ha tenido el fútbol de ver convivir y competir a dos leyendas que, más allá de los debates, ya ocupan un lugar entre las mejores duplas de la historia deportiva.

Calendario de Colombia en el grupo K del Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).