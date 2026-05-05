Este es el municipio con la tasa de natalidad más baja de Antioquia: “Este año solo ha nacido un bebé”

El acceso a métodos anticonceptivos y la migración de jóvenes han transformado las prioridades reproductivas en Tarso - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de Juan José al mundo marcó un hecho singular en el hospital San Pablo, del municipio de Tarso, en Antioquia: fue el único nacimiento registrado en lo que va del 2026.

Esta cifra resume el dramático descenso de la natalidad en este pequeño municipio del suroeste antioqueño, conocido no solo por su geografía montañosa, sino también por ser la cuna del beato Jesús Aníbal Gómez, asesinado en 1936 durante la Guerra Civil española.

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La tasa de fecundidad local, con 0,3 hijos por mujer, es la más baja de Antioquia. El registro evidencia una caída del 77,7% desde 2008, situando a Tarso como un caso extremo en el contexto colombiano. El municipio apenas supera los 6.000 habitantes y ocupa 119 kilómetros cuadrados, casi seis veces el área de Itagüí, pero su densidad demográfica se reduce año tras año.

En 2025, las cifras oficiales revelaron apenas 15 registros civiles de nacimiento. El programa de control prenatal del hospital cuenta con 13 embarazadas, lo que confirma la tendencia descendente. Entre 2016 y 2018, Tarso mantenía cifras normales para la región rural; sin embargo, entre 2022 y 2025 perdió 19,5 puntos porcentuales en su tasa de fecundidad.

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En 2025, solo se registraron 15 nacimientos en el municipio, cifra que ilustra la crisis demográfica que enfrenta la comunidad - crédito tarsoantioquiacolombia / Instagram

Factores que explican el desplome de la natalidad en Tarso

El gerente del hospital, Juan Manuel Lema Hurtado, atribuyó el fenómeno a tres motivos principales. En primer lugar, los programas de planificación familiar han reducido de manera significativa los embarazos no planeados. En segundo lugar, el acceso a procedimientos como la ligadura de trompas y la vasectomía resulta mucho más fácil y menos costoso que hace unos años. Por último, la entrega gratuita de anticonceptivos y implantes subdérmicos ha cambiado la perspectiva de las parejas jóvenes.

Esto dijo a El Colombiano: “Uno ahora habla con un campesino y también se compra sus condones, es otra generación que piensa diferente”, afirmó Lema. La transformación cultural se refleja, además, en las prioridades de las mujeres jóvenes. Según Isabel González Sánchez, médica general encargada del programa de gestantes: “Ahora se fomenta que las mujeres accedan a educación superior; salen del colegio y buscan estudiar técnicas o tecnologías, esa ahora es la prioridad, antes que formar una familia”.

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Este cambio de mentalidad se traduce en decisiones reproductivas definitivas a edades cada vez más tempranas. La enfermera jefe Lizeth Alejandra Vélez lo corroboró: “Hemos tenido tubectomías con mujeres muy jóvenes que nos dicen que no quieren tener hijos y de una vez acceden a un método definitivo”.

El impacto de la migración y la violencia

El éxodo de jóvenes en edad reproductiva hacia las ciudades, en busca de oportunidades de estudio o trabajo, ha vaciado de niños y adolescentes las veredas y caseríos. La oficina del notario Carlos Ríos lo constata: el registro civil de nacimiento es un trámite cada vez más infrecuente.

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La tasa de fecundidad en Tarso cayó a 0,3 hijos por mujer, la más baja de Antioquia, tras más de una década de descenso sostenido - crédito tarsoantioquiacolombia / Instagram

Ríos recordó que en la vereda de Tacamocho, donde trabajaban entre 300 y 400 personas en las fincas, hoy solo quedan unos pocos parientes mayores que deben encargarse de los cultivos familiares.

La violencia es otro factor determinante. El año 2025 fue el más violento para la subregión, con 320 homicidios en los 23 municipios del Suroeste, superando ampliamente los registros de 2020 y 2021. El fenómeno golpea, sobre todo, a los jóvenes entre 25 y 34 años, el grupo de edad con mayor potencial para formar familias. “Nos ha afectado bastante el orden público, han matado mucho joven en las últimas décadas”, lamentó Obando.

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Tarso y el entorno: una crisis demográfica regional

Tarso lidera la baja natalidad en Antioquia, pero otros municipios le siguen de cerca. Fredonia, Valparaíso y Guadalupe presentan tasas de 0,4 hijos por mujer, mientras que Puerto Nare, Venecia, Armenia, Jericó, Pueblorrico y Santa Bárbara cierran el grupo de los 10 con menor fecundidad, todos con una tasa de 0,5.

Sólo Murindó (Urabá) supera el umbral de reemplazo generacional, con 2,1 hijos por mujer. El resto de los 124 municipios del departamento ya se encuentra por debajo del nivel necesario para renovar su población.

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La violencia y el éxodo juvenil han reducido la población en edad fértil, acentuando la disminución de nacimientos en la región - crédito Alcaldía de Tarso / Instagram

El declive no es reciente: en 2008 la tasa de fecundidad en Antioquia era de 1,9 hijos por mujer. Descendió gradualmente hasta 2019, pero la pandemia aceleró la caída. En 2025, el promedio departamental se situó en 0,9, menos de la mitad del mínimo requerido para mantener estable la población.

La situación local se refleja en una tendencia nacional. En 2025, Colombia registró 433.678 nacimientos, la cifra más baja en una década y un descenso del 4,5% respecto al año anterior. En Antioquia, los nacimientos sumaron 51.254, una reducción del 43% desde 2008. Los registros oficiales fueron claros: tres años consecutivos de caídas pronunciadas reflejan la profundidad de la crisis demográfica.

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