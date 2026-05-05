Colombia

Claudia López aseguró que no es petrista y que su iniciativa representa un modelo diferente: “Yo soy centro progresista”

La candidata presidencial insistió en que su propuesta socialdemócrata desafía al poder concentrado y ofrece una ruta distinta a la de la izquierda tradicional y a la derecha

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Claudia López aseguró que su candidatura como una opción centrada en el trabajo digno y la seguridad legítima - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Claudia López aseguró que su candidatura como una opción centrada en el trabajo digno y la seguridad legítima - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López afirmó en el podcast A fondo, con María Jimena Duzán, que en Colombia hay una concentración extrema del poder político y económico. También defendió la importancia de fortalecer una centroizquierda que impulse reformas sociales, trabajo digno y seguridad legítima.

En una conversación pública, López subrayó que su propuesta representa “la socialdemocracia” y se distanció tanto de la derecha tradicional como de la izquierda ligada al presidente Gustavo Petro.

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Según detalló López, su recorrido político ha estado marcado por la defensa de la vida y la representación de la izquierda en el país.

Yo en eso sí me he gastado la vida tratando de que a la izquierda en Colombia no la maten y tenga representación”, sostuvo. Para la exalcaldesa, el avance de sectores progresistas ha sido un paso necesario para la democracia nacional, aunque hoy compita electoralmente con esa corriente.

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Claudia López llamó a votar por una alternativa progresista y rechazó el clientelismo - crédito @ClaudiaLopez/X
Claudia López llamó a votar por una alternativa progresista y rechazó el clientelismo - crédito @ClaudiaLopez/X

La candidata explicó que su posición corresponde a una “centroizquierda” que, en sus palabras, en Europa se reconoce como socialdemocracia. “Yo no soy centro, yo soy un centro progresista. Yo vengo de abajo, yo creo en las reformas sociales”, afirmó.

López se definió como una figura que desafía el poder concentrado en el país y señaló la resistencia que enfrenta tanto desde la derecha tradicional como desde la izquierda que considera “machista”.

Al referirse a la estructura de poder en Colombia, la aspirante presidencial citó un reciente libro de Jenny Pierce y Juan David, presentado en la Feria del Libro de Bogotá, que analiza quiénes toman las decisiones en el país.

Menos de mil personas mandan en Colombia y de esas mil, 90 realmente mandan”, resaltó López, cuestionando la alta concentración del poder. Añadió que el problema se agrava en la propiedad de la tierra, basándose en cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Claudia López aseguró que la transformación de Colombia solo será posible con reformas sociales - crédito @ClaudiaLopez/X

“El Gini de concentración de la tierra es del 88% casi. El Gini de ingresos del 53”, precisó la candidata, para dimensionar el nivel de desigualdad.

Durante el encuentro, Claudia López enfatizó que su proyecto difiere del “petrista”, que representa la “izquierda dura”. Remarcó que, aunque comparte el objetivo de las reformas sociales, su visión abarca cinco propuestas adicionales que, según dijo, buscan “construir sobre lo construido” y no partir de cero. Además, defendió que la salida para Colombia no reside en el clientelismo ni los subsidios, sino en el fortalecimiento del empleo y la productividad.

Es el trabajo y no el subsidio ni el clientelismo el que nos va a sacar adelante en la vida”, aseguró.

La exalcaldesa también abordó el debate sobre seguridad y derechos humanos, dos ejes que, a su juicio, requieren equilibrio.

Claudia López arremetió contra el Gobierno Petro
Claudia López planteó justicia social y seguridad como ejes de su proyecto político - crédito @claudialopez/X

Tener seguridad es el principal derecho de un estado democrático. Tener seguridad sin derechos son los falsos positivos de la falsa seguridad democrática. Pero tener derechos sin seguridad es el caos de la paz total en el que estamos hoy”, expresó López, marcando distancia tanto de enfoques autoritarios como de propuestas que, según dijo, descuidan la protección ciudadana.

López insistió en la necesidad de democratizar el acceso al poder y a la tierra y advirtió que la concentración actual impide el desarrollo equitativo. “El poder en Colombia está hiperconcentrado”, reiteró, tras citar publicaciones recientes y datos del Igac que, de acuerdo con la exalcaldesa, ilustran una brecha histórica en la distribución de la riqueza y la toma de decisiones.

En su intervención, la candidata defendió la importancia de la seguridad legítima, diferenciándola de prácticas que han resultado en graves violaciones a los derechos humanos. Sostuvo que el país enfrenta retos derivados de la inseguridad y del clientelismo, y propuso que el Estado garantice tanto derechos como condiciones para el trabajo digno.

Claudia López concluyó su mensaje con un llamado a optar por una alternativa progresista que, según expuso, busca justicia social, equilibrio de poder y una economía sustentada en el empleo y la transparencia institucional.

Yo soy un centro progresista que cree en la justicia social, en el equilibrio del poder, en la democratización, pero también creo en que vivamos del trabajo y no del clientelismo y en que tengamos seguridad legítima, pero seguridad”, afirmó.

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