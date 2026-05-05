Una ilustración animada muestra a Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda sosteniendo un debate político frente a banderas de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El expresidente Álvaro Uribe cuestionó el plan de gobierno de Iván Cepeda en un video de cuatro minutos difundido en redes sociales. Allí, calificó el programa como “neocomunista” y advirtió que las principales propuestas carecen de financiación sostenible por el aumento del gasto estatal y la falta de inversión privada. También criticó el manejo de recursos y las reformas planteadas en varios sectores.

En su video, el líder natural del Centro Democrático acusó al proyecto de Cepeda de no ofrecer una fuente realista de recursos para el combate a la pobreza. “El programa de eliminación de la pobreza no tiene financiación por el derroche y la corrupción en el gigantismo del Estado y la falta de crecimiento real. No hay inversión privada, no hay generación de empleo productivo. ¿Con qué van a eliminar la pobreza?”, afirmó Uribe.

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Según su perspectiva, el desequilibrio fiscal y la insuficiencia de inversión privada provocarían efectos adversos para el crecimiento económico y la generación de empleo formal.

Uribe también rechazó el llamado sistema nacional anticorrupción propuesto por el sector de Cepeda. “Se han caracterizado por robar y dejar robar, y lo que no se roban sus politiqueros, dejan que se lo roben los grupos terroristas. ¿Qué tal el robo de Ecopetrol? Para que ahora nos vengan a hablar de lucha contra la corrupción”, explicó.

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Álvaro Uribe cuestionó el plan de gobierno de Iván Cepeda y la administración del presidente Gustavo Petro: “Austeridad comunista” - crédito @AlvaroUribeVel/X

La referencia al caso de la petrolera estatal busca poner en duda la credibilidad de los actuales responsables y cuestionar la posibilidad de un cambio real en la transparencia administrativa.

El expresidente fundamentó su crítica a la reforma al sistema de salud argumentando la pérdida de la Ley 100, defendida por él como “el único instrumento de verdadera igualdad social en Colombia”. “Los colombianos quedaríamos esclavos de la salud del gobierno. Este monopolio estatal, derrochador y corrupto, es incapaz de normalizar suministro de medicamentos, incapaz de desatrasar cirugías y procedimientos. Esclavos del gobierno. Ya no se podrá que una persona escoja una EPS u otra, sino la que diga Petro, la que diga Cepeda”, dijo Uribe en su video.

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Para el exmandatario, la reforma dejaría al ciudadano sin capacidad de elección y a merced de un sistema que no considera eficiente.

Uribe, también descalificó el plan de gobierno del candidato Iván Cepeda mediante un video divulgado en sus redes sociales. Sostuvo que la propuesta es inviable económicamente, acusó de corrupción a los impulsores y advirtió sobre la eliminación de la Ley 100, afirmando que el sistema de salud quedaría en manos de un Estado “derrochador y corrupto”.

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Iván Cepeda y Álvaro Uribe vuelven a tener desacuerdos en aua ideologías políticas - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

Uribe dice que la propuesta de Cepeda aumentaría el control estatal y pondría en riesgo el ahorro pensional

Uribe puso especial énfasis en el destino de los fondos de pensiones con la potencial reforma. Sostuvo que “el ochenta y seis por ciento de las nuevas cotizaciones de pensiones llegarían al Estado derrochador”. De acuerdo con el exgobernante, esta transferencia de recursos debilitaría el sistema privado y pondría en riesgo los ahorros de los trabajadores.

Respecto al sector rural y la soberanía alimentaria, Uribe afirmó que la visión de Cepeda es incompatible con el desarrollo del país. “Con el odio de Cepeda al empresario agropecuario, nunca habrá soberanía nacional alimentaria”, declaró, para luego criticar la poca eficacia del actual gobierno en el apoyo a la microempresa.

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“Hablan de apoyar a la microempresa y nunca cumplieron la promesa de compensarles las cargas laborales. Dijeron: ‘No, aprueben esta reforma para todas las empresas, que después compensamos a las micros’. Otra mentira.”

El exmandatario, aludiendo a hechos recientes en regiones vulnerables, mencionó: “Se robaron el agua de La Guajira y ahora hablan de planes de agua con un Estado quebrado que los comunistas no saben recuperar.” Utilizó este ejemplo para subrayar las limitaciones que tendría el Estado en la administración de recursos y la prestación de servicios básicos bajo las propuestas actuales.

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Respecto al sector rural y la soberanía alimentaria, Uribe afirmó que la visión de Cepeda es incompatible con el desarrollo del país - crédito Colprensa

En uno de los pasajes finales, Uribe recordó cifras de su propia gestión para contrastar los resultados previstos en el programa que criticó. “Durante nuestros años, mientras el socialismo de Chávez empobrecía a Venezuela, aquí redujimos la pobreza del 53 al 37%”, sostuvo, enfatizando la diferencia de modelos aplicados y los efectos medidos en la reducción de la pobreza.

El mensaje cierra con una invitación a la reflexión: “Colombianos, reflexionemos.”

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