Así calificó la prensa portuguesa a Luis Javier Suárez tras su gol con el Sporting Lisboa: “Contratado con la difícil misión”

Luis Javier Suárez sigue de racha con el Sporting de Lisboa de Portugal-crédito José Sena Goulao/ EFE/EPA

A 37 días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección Colombia comienza a ilusionarse con el buen presente de Luis Javier Suárez.

Pese a quedar en deuda con la Tricolor en la pasada doble fecha de amistosos internacionales ante Croacia y Francia, el delantero samario engrandece sus números en la Liga de Portugal con el Sporting de Lisboa.

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El 4 de mayo de 2026, Suárez fue clave para la goleada de los “Leones” ante el Vitória de Guimarães en el estadio José Alvalade tras asistir en dos ocasiones al defensor portugués Gonzalo Inácio para el primer gol al minuto 9 y al delantero brasileño Luis Guilherme al 74 para el quinto gol, y marcar al 61 de partido.

El diario deportivo más importante de Portugal destacó a Luis Javier Suárez tras sus asistencias y gol con el cuadro de los "Leones"-crédito Record Portugal

Tras la goleada por 5-1 ante Vitória de Guimarães, Récord de Portugal destacó en su titular “Suárez lanzado rumbo al Pichichi”, el buen trabajo que ha tenido a lo largo de la temporada 2025-2026 con el cuadro de Rui Borges, al recordar que el exdelantero del Almería llegó con la expectativa de reemplazar al sueco Viktor Gyökeres (hoy en el Arsenal de Inglaterra) como goleador:

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“Contratado con la difícil misión de intentar hacer olvidar a Viktor Gyökeres, el colombiano Luis Suárez está cumpliendo con el encargo. La noche en la que alcanzó los 50 partidos con el león al pecho, el delantero brilló frente al V. Guimarães con un gol y dos asistencias, aumentando un registro que impresiona en su primera temporada en Alvalade: suma ahora 35 goles y 7 asistencias en todas las competiciones para el ex Almería“, comenzaron a explicar.

También destacaron el hecho de que un delantero del Sporting de Lisboa se convirtiera en el máximo goleador de la Liga de Portugal en tres ocasiones:

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“El premio está bien encaminado, no solo por haber aumentado la diferencia a dos jornadas del final, sino también porque el griego perdió la titularidad. Nunca el Sporting consiguió que su máximo goleador de la Liga igualara ese logro en tres temporadas consecutivas, un hito histórico que ahora está mucho más cerca“, dijeron.

El delantero samario fue una de las grandes figuras del cuadro lisboeta-crédito Record Portugal

Por otra parte, en las calificaciones colectivas que da Récord, de 1 a 5, calificaron al colombiano con 4, elogiando su entrega y sacrificio a lo largo de la goleada en el José Alvalade de Lisboa:

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“Además de haber marcado, luchó mucho en el ataque y también asistió a Inácio y Luís Guilherme con pases notables.”, explicaron.

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, celebrando una de sus anotaciones con Sporting de Portugal - crédito @luissuarez.26/Instagram

Otro de los diarios deportivos más importantes de Portugal como A Bola destacó la labor de Suárez, pese a explicar que durante el partido tuvo opciones desperdiciadas de cara al arco, elogiaron su capacidad goleadora pese al momento que pasaba, recordando que Suárez llevaba una racha de 8 partidos (contando los juegos con la selección Colombia) sin marcar.

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El diario en mención le dio una calificación de 8 sobre 10:

“Dos asistencias y un gol. Un fallo garrafal, ese en el minuto 42, y varias ocasiones más desperdiciadas (y/o salvadas por Charles). Incansable, es un depredador en libertad, y ni siquiera necesita estar en su mejor momento para hacer daño o incluso provocar que el equipo haga daño a sus rivales”, analizaron.

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El diario O Jogo de Portugal destacó a Luis Suárez como la gran figura del partido con una puntuación de 8 puntos sobre 10:

“Cerebro de la goleada y licencia felina: Le costó entrar en el partido tras el gol, pero finalmente marcó contra Charles, desatando toda su furia al inicio de la segunda parte. En los primeros 45 minutos seguía sin inspirarse, sobre todo cuando disparó alto y desviado tras un pase de Catamo. Mejoró notablemente en la segunda mitad, anotando el cuarto gol y estando cerca de marcar más, con Charles destacando en una ocasión, mientras que en un cabezazo suyo dio en el poste. Participó activamente en un partido entretenido, dando asistencias a Inácio y Luis Guilherme”, detallaron.

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Así fue el partido de Luis Javier Suárez en la goleada del Sporting de Lisboa

El delantero colombiano marcó el 4-0 de Sporting CP ante Vitoria Guimaraes, al minuto 61’ - crédito SportTv

El delantero colombiano Luis Javier Suárez vivió una noche consagratoria en la Liga Portugal al marcar un gol y aportar dos asistencias en la victoria 5-1 del Sporting de Lisboa sobre el Vitória Guimarães, un resultado que consolida su regreso al protagonismo ofensivo y lo afirma como una pieza clave del equipo lisboeta en el tramo final del campeonato.

Con esta actuación, Suárez alcanzó los 26 goles en el torneo, cifra que lo posiciona entre los máximos anotadores de la actual temporada, y suma 35 goles en 50 partidos disputados con el Sporting. La marca cobra relevancia considerando que hasta la fecha anterior, el atacante nacido en Santa Marta había atravesado una racha de ocho encuentros sin anotar, incluyendo los amistosos internacionales de la selección Colombia frente a Croacia y Francia.

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En el segundo tiempo, el Sporting mantuvo el control y amplió la diferencia gracias a una nueva aparición de Luis Javier Suárez. Al minuto 61, el delantero recibió un pase profundo, desbordó a la defensa y definió con precisión en el mano a mano frente al portero, anotando el cuarto gol de la noche.

En el minuto 74, Suárez volvió a ser protagonista al asistir a Luís Guilherme. El mediocampista selló el quinto tanto tras recibir la habilitación en el área rival, confirmando el dominio absoluto del Sporting. El descuento para el Vitória llegó de manera anecdótica a los 85 minutos, producto de un autogol de Debast, que estableció el marcador definitivo en 5-1.

La influencia del colombiano fue reconocida por el técnico Rui Borges, quien alabó el trabajo colectivo después del encuentro. “Es la influencia de todos, no solo la del entrenador. Necesito a los jugadores, y son ellos quienes me hacen ser el entrenador que soy; les doy todo el crédito. Conozco al fantástico grupo que tengo, y las cosas no siempre salen como queremos, pero nunca dejan de ser los mismos y siempre quieren hacerle justicia al Sporting”, expresó Borges.