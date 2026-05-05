La selección de Uzbekistán, rival de Colombia, dio a conocer la lista de jugadores previo al Mundial de 2026

Uzbekistán será el primer rival de Colombia en el Mundial de 2026-crédito Maxim Shemetov/REUTERS

El Mundial de la FIFA de Norteamérica 2026 comienza a calentar motores de cara a lo que será tanto el partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio, como el debut de la selección Colombia ante Uzbekistán, el 17 del mismo mes.

En ese contexto, el 5 de mayo de 2026, el exjugador y técnico italiano de los “Lobos Blancos”, Fabio Cannavaro dio a conocer la nómina de 40 jugadores preseleccionados al certamen orbital, y de los cuales tendrá que entregar 26 futbolistas para el listado final que disputarán la Copa del Mundo.

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El equipo dirigido por el italiano Fabio Cannavaro tendrá una preparación táctica y futbolística ante equipos de la Liga de Uzbekistán-crédito @uzbekistan/fa/Instagram

Dentro de los convocados se destaca la presencia del defensor central del Manchester City, Abdukodir Khusavov, siendo titular en el equipo de Pep Guardiola, el 4 de mayo de 2026 en el empate a tres goles frente al Everton en el estadio Hill Dickinson por la Premier League.

Abdukodir Khusanov y Beto en el partido entre Everton y Manchester City por la Premier League-crédito Scott Heppell/REUTERS

Otros jugadores a tener en cuenta es la presencia del delantero Eldor Shomurovod, figura del Estambul Başakşehir FK, equipo de la Superliga de Turquía y que en la actual temporada se destaca como uno de los grandes goleadores del fútbol de dicho país.

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Además, el delantero Abbosbek Fayzullaev, compañero de Shomurovod en el Estambul Başakşehir FK, será otra de las figuras destacadas en la lista de jugadores que tendrá Fabio Cannavaro para los partidos de campamento, juegos de preparación para lo que será el Mundial de 2026.

Listado de jugadores para los encuentros de preparación

Porteros

Vladimir Nazarov (Pakhtakor de Uzbekistán)

Utkir Yusupov (Navbahor de Uzbekistán)

Boritali Ergashev (Nefcthi Fergana de Uzbekistán)

Abduvokhid Nematov (Nasaf Qarshi de Uzbekistán)

Defensores

Ibrokhimhalil Yuldoshev (Neftchi Fergana de Uzbekistán)

Avazbek Ulmasaliev (FC OKMK Olmaliq de Uzbekistán)

Jakhongir Urozov (Dinamo de Samarcanda de Uzbekistán)

Rustamjon Ashurmatov (Esteghlal FC de Irán)

Mukhammadkodir Hamraliev (Pakhtakor FC de Uzbekistán)

Umarbek Eshumurodov (Nasaf de Uzbekistán)

Abdudokir Khusanov (Manchester City de Inglaterra)

Abdulla Abdullaev (Dibba Al-Fujairah de Emiratos Árabes Unidos)

Farrukh Sayfiev (Neftchi Fergana de Uzbekistán)

Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor Tashkent FK de Uzbekistán)

Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor Tashkent FK de Uzbekistán)

Muhammadrasul Abdumajidov (Pakhtakor Tashkent FK de Uzbekistán)

Behruz Karimov (FC Surkhon de Uzbekistán)

Diyor Ortikboev (Xorazm Urganch de Uzbekistán)

Volantes

Kuvondik Ruziev (FC Neftchi Fergana de Uzbekistán)

Sherzod Esanov (FC Bukhara de Uzbekistán)

Nodirbek Abdurazzokov (FC OKMK Olmaliq de Uzbekistán)

Odiljon Khamrobevok (Tractor FC de Irán)

Umarali Rakhmonaliev (Sabah FC de Azerbaiyán)

Alisher Odilov (FC Neftchi Fergana de Uzbekistán)

Sardorbek Bakhromov (Nasaf Qarshi de Uzbekistán)

Akmal Mozgovoy (Pakhtakor Tashkent FK de Uzbekistán)

Otabek Shukurov (Baniyas Club de Emiratos Árabes Unidos)

Jamshid Iskanderov (FC Neftchi Fergana de Uzbekistán)

Jasurbek Jaloliddinov (Sogdiana Jizzakh de Uzbekistán)

Azizjon Ganiev (l Al Bataeh Club de Emiratos Árabes Unidos)

Delanteros

Abbosbek Fayzullaev (Estambul Başakşehir Futbol Club de Turquía)

Jaloliddin Masharipov (Panserraikos ​de Grecia)

Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor de Uzbekistán)

Oston Urunov (Persépolis F. C. de Irán)

Ruslanbek Jiyanov (Navbahor Namangan de Uzbekistán)

Azizbek Amonov (FK Buxoro de Uzbekistán)

Khusain Norchaev (Navbahor Namangan de Uzbekistán)

Sherzod Temirov (Erbil de Irak)

Igor Sergeev (Pakhtakor de Uzbekistán)

Eldor Shomurodov (Estambul Başakşehir Futbol Club de Turquía)

Estadísticas de las tres principales figuras de Uzbekistán

Abdukodir Khusavov

Kai Havertz marcando a Abdukodir Khusanov en un Manchester City vs. Arsenal-crédito Scott Heppell/REUTERS

El defensor central de 22 años lleva un total de 34 partidos en 2.547 minutos en todas las competencias (Premier League, FA Cup, Copa de la Liga de Inglaterra y Champions League), teniendo más acción en el campeonato inglés dónde jugó 19 encuentros en 1.249 minutos.

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Por el momento no marcó gol en la Premier League.

Khusanov acumula 25 partidos con la selección asiática, y por el momento no anotó goles.

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Eldor Shomurodov

El delantero es una de las fichas claves para el ataque en el equipo dirigido por el italiano Fabio Cannavaro-crédito Maxim Shemetov/REUTERS

El atacante de 30 años, es una de las figuras principales que deberá poner cuidado la selección Colombia, en especial la defensa, ya que es el capitán y goleador del equipo dirigido por Fabio Cannavaro.

En la temporada 2025-2026, lleva 42 partidos disputados en todas las competencias (Superliga de Turquía, Copa de Turquía y clasificación a la Conference League) en 3.360 minutos, anotando 21 goles y realizando cinco asistencias.

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Con su selección nacional, Shomurodov lleva 90 partidos en todas las competencias, y por el momento lleva 44 goles, siendo su debut el 2 de septiembre de 2025.

Abbosbek Fayzullaev

El delantero es una de las fichas claves de Shomurodov en el ataque uzbeko-crédito Maxim Shemetov/REUTERS

Otro de los hombres clave en ataque será Abbosbek Fayzullaev. Compañero de fórmula de Eldor Shomurodov tanto en Turquía como en la selección, el delantero proveniente del CSKA Moscú de Rusia, lleva 24 partidos en 1.284 minutos en todas las competencias (Superliga de Turquía, Copa de Turquía y clasificación a la Europa League), y lleva 3 goles.

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Su debut con los “Leones Blancos” se dio el 10 de junio de 2023, y desde ese momento lleva 30 partidos y anotó 8 goles.

Calendario de Colombia en el grupo K del Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).