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Estos son los ciclistas colombianos confirmados para el Giro de Italia 2026

A la espera de la confirmación de Egan Bernal en la ronda italiana, el bogotano Santiago Buitrago y el boyacense Einer Rubio harán parte de la primera grande del año

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Santiago Buitrago lidera al Bahrain Victorious como primer colombiano confirmado para el Giro de Italia 2026, a la espera de la confirmación de Egan Bernal por parte del equipo NetCompany, antiguo Ineos Grenadiers-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
Santiago Buitrago lidera al Bahrain Victorious como primer colombiano confirmado para el Giro de Italia 2026, a la espera de la confirmación de Egan Bernal por parte del equipo NetCompany, antiguo Ineos Grenadiers-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

La edición 109 del Giro de Italia ya se encuentra a la vuelta de la esquina: el 8 de mayo de 2026 tendrá su comienzo en Nesebar (Bulgaria), dando comienzo a tres semanas de intensidad en las altas montañas.

Por los lados de Colombia, a la espera de lo que será la confirmación del colombiano Egan Bernal por parte de la escuadra británica del NetCompany Ineos, el 5 de mayo de 2026 se conocieron los dos primeros ciclistas colombianos que estarán en representación nacional del ciclismo: Santiago Buitrago, con el Bahrain Victorious, y Einer Rubio, con el Movistar Team.

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El bogotano volverá a correr la carrera por la camiseta rosa más famosa del ciclismo a nivel mundial-crédito @BHRVictorious/X

Con la confirmación de que Santiago Buitrago es el primer colombiano en asegurar su participación como líder del equipo Bahrain Victorious, se asegurarán tres semanas de competencia y emoción para nuestro país.

El equipo Bahrain Victorious confirmó a través de sus redes sociales la nómina que acompañará a Buitrago, quien a sus 26 años se enfrenta a su mayor reto en esta ronda italiana. El corredor bogotano contará con el respaldo de Damiano Caruso, Eulalio, Franh Miholjevic, Paasschens, Alec Segaert, Robert Stannard y Zambanini, todos orientados a posicionar al equipo como uno de los principales animadores de la prueba

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Con 21 etapas y 3.468 kilómetros por recorrer, la carrera promete desafíos en montaña, etapas planas y contrarreloj, perfilando un escenario en el que Buitrago buscará mejorar sus resultados previos e instalarse, por primera vez, entre los diez mejores de la general.

A continuación, este es el equipo que acompañará a Buitrago con el Bahrain Victorious:

  • Damiano Caruso (Italia)
  • Afonso Eulálio (Portugal)
  • Franh Miholjević (Croacia)
  • Mathijs Paaschens (Países Bajos)
  • Alec Segaert (Bélgica)
  • Robert Stanndar (Australia)
  • Edoardo Zambanini (Italia)
  • Santiago Buitrago (Colombia)

El boyacense estará con la escuadra de teléfono en la primera carrera grande de ciclismo de la temporada 2026-crédito @movistar_team/Instagram

Por otra parte, el colombiano Einer Rubio estará con la escuadra española ayudando al venezolano Orluis Aular y donde espera tener una actuación destacada en la alta montaña:

  • Javier Romo (España)
  • Enric Mas (España)
  • Orluis Aular (Venezuela)
  • Einer Rubio (Colombia)
  • Iván García Cortina (España)
  • Lorenzo Milesi (Italia)
  • Juape López (España)
  • Nelson Oliveira (Portugal)

Estas son las etapas del Giro de Italia 2026

El británico Simon Yates del Visma Lease a Bike es el vigente campeón del Giro de Italia-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS-Foto de archivo
El británico Simon Yates del Visma Lease a Bike es el vigente campeón del Giro de Italia-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS-Foto de archivo
  • Etapa 1 Giro de Italia - Nessebar / Несебър - Burgas / Бургас - 147 kilómetros
  • Etapa 2 - Giro de Italia - Burgas / Бургас - Veliko Tarnovo / Велико Търново - 221 kilómetros
  • Etapa 3 - Giro de Italia - Plovdiv / Пловдив - Sofia / София - 175 kilómetros
  • Etapa 4 - Giro de Italia - Catanzaro - Cosenza - 138 kilómetros
  • Etapa 5 - Giro de Italia - Praia a Mare - Potenza - 203 kilómetros
  • Etapa 6 - Giro de Italia - Paestum - Napoli - 142 kilómetros
  • Etapa 7 - Giro de Italia - Formia - Blockhaus - 244 kilómetros
  • Etapa 8 - Giro de Italia - Chieti - Fermo - 156 kilómetros
  • Etapa 9 - Giro de Italia - Cervia - Corno alle Scale - 184 kilómetros
  • Etapa 10 - Giro de Italia - Viareggio - Massa TUDOR ITT - 42 kilómetros
  • Etapa 11 - Giro de Italia - Porcari (Paper District) - Chiavari - 195 kilómetros
  • Etapa 12 - Giro de Italia - Imperia - Novi Ligure - 175 kilómetros
  • Etapa 13 - Giro de Italia - Alessandria - Verbania - 189 kilómetros
  • Etapa 14 - Giro de Italia - Aosta - Pila (Gressan) - 133 kilómetros
  • Etapa 15 - Giro de Italia - Voghera - Milano - 157 kilómetros
  • Etapa 16 - Giro de Italia - Bellinzona - Carì - 113 kilómetros
  • Etapa 17 - Giro de Italia - Cassano d’Adda - Andalo - 202 kilómetros
  • Etapa 18 - Giro de Italia - Fai della Paganella - Pieve di Soligo - 168 kilómetros
  • Etapa 19 - Giro de Italia - Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè) - 151 kilómetros
  • Etapa 20 - Giro de Italia - Gemona del Friuli 1976-2026 - Piancavallo - 200 kilómetros
  • Etapa 21 - Giro de Italia - Roma - Roma - 131 kilómetros

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