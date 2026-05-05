Estos son los ciclistas colombianos confirmados para el Giro de Italia 2026

Santiago Buitrago lidera al Bahrain Victorious como primer colombiano confirmado para el Giro de Italia 2026, a la espera de la confirmación de Egan Bernal por parte del equipo NetCompany, antiguo Ineos Grenadiers-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

La edición 109 del Giro de Italia ya se encuentra a la vuelta de la esquina: el 8 de mayo de 2026 tendrá su comienzo en Nesebar (Bulgaria), dando comienzo a tres semanas de intensidad en las altas montañas.

Por los lados de Colombia, a la espera de lo que será la confirmación del colombiano Egan Bernal por parte de la escuadra británica del NetCompany Ineos, el 5 de mayo de 2026 se conocieron los dos primeros ciclistas colombianos que estarán en representación nacional del ciclismo: Santiago Buitrago, con el Bahrain Victorious, y Einer Rubio, con el Movistar Team.

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El bogotano volverá a correr la carrera por la camiseta rosa más famosa del ciclismo a nivel mundial-crédito @BHRVictorious/X

Con la confirmación de que Santiago Buitrago es el primer colombiano en asegurar su participación como líder del equipo Bahrain Victorious, se asegurarán tres semanas de competencia y emoción para nuestro país.

El equipo Bahrain Victorious confirmó a través de sus redes sociales la nómina que acompañará a Buitrago, quien a sus 26 años se enfrenta a su mayor reto en esta ronda italiana. El corredor bogotano contará con el respaldo de Damiano Caruso, Eulalio, Franh Miholjevic, Paasschens, Alec Segaert, Robert Stannard y Zambanini, todos orientados a posicionar al equipo como uno de los principales animadores de la prueba

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Con 21 etapas y 3.468 kilómetros por recorrer, la carrera promete desafíos en montaña, etapas planas y contrarreloj, perfilando un escenario en el que Buitrago buscará mejorar sus resultados previos e instalarse, por primera vez, entre los diez mejores de la general.

A continuación, este es el equipo que acompañará a Buitrago con el Bahrain Victorious:

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Damiano Caruso (Italia)

Afonso Eulálio (Portugal)

Franh Miholjević (Croacia)

Mathijs Paaschens (Países Bajos)

Alec Segaert (Bélgica)

Robert Stanndar (Australia)

Edoardo Zambanini (Italia)

Santiago Buitrago (Colombia)

El boyacense estará con la escuadra de teléfono en la primera carrera grande de ciclismo de la temporada 2026-crédito @movistar_team/Instagram

Por otra parte, el colombiano Einer Rubio estará con la escuadra española ayudando al venezolano Orluis Aular y donde espera tener una actuación destacada en la alta montaña:

Javier Romo (España)

Enric Mas (España)

Orluis Aular (Venezuela)

Einer Rubio (Colombia)

Iván García Cortina (España)

Lorenzo Milesi (Italia)

Juape López (España)

Nelson Oliveira (Portugal)

Estas son las etapas del Giro de Italia 2026

El británico Simon Yates del Visma Lease a Bike es el vigente campeón del Giro de Italia-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS-Foto de archivo

Etapa 1 Giro de Italia - Nessebar / Несебър - Burgas / Бургас - 147 kilómetros

Etapa 2 - Giro de Italia - Burgas / Бургас - Veliko Tarnovo / Велико Търново - 221 kilómetros

Etapa 3 - Giro de Italia - Plovdiv / Пловдив - Sofia / София - 175 kilómetros

Etapa 4 - Giro de Italia - Catanzaro - Cosenza - 138 kilómetros

Etapa 5 - Giro de Italia - Praia a Mare - Potenza - 203 kilómetros

Etapa 6 - Giro de Italia - Paestum - Napoli - 142 kilómetros

Etapa 7 - Giro de Italia - Formia - Blockhaus - 244 kilómetros

Etapa 8 - Giro de Italia - Chieti - Fermo - 156 kilómetros

Etapa 9 - Giro de Italia - Cervia - Corno alle Scale - 184 kilómetros

Etapa 10 - Giro de Italia - Viareggio - Massa TUDOR ITT - 42 kilómetros

Etapa 11 - Giro de Italia - Porcari (Paper District) - Chiavari - 195 kilómetros

Etapa 12 - Giro de Italia - Imperia - Novi Ligure - 175 kilómetros

Etapa 13 - Giro de Italia - Alessandria - Verbania - 189 kilómetros

Etapa 14 - Giro de Italia - Aosta - Pila (Gressan) - 133 kilómetros

Etapa 15 - Giro de Italia - Voghera - Milano - 157 kilómetros

Etapa 16 - Giro de Italia - Bellinzona - Carì - 113 kilómetros

Etapa 17 - Giro de Italia - Cassano d’Adda - Andalo - 202 kilómetros

Etapa 18 - Giro de Italia - Fai della Paganella - Pieve di Soligo - 168 kilómetros

Etapa 19 - Giro de Italia - Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè) - 151 kilómetros

Etapa 20 - Giro de Italia - Gemona del Friuli 1976-2026 - Piancavallo - 200 kilómetros

Etapa 21 - Giro de Italia - Roma - Roma - 131 kilómetros