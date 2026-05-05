Colombia

Raúl Ávila, el arquitecto colombiano de la Met Gala, dio detalles de cómo fue la organización del famoso evento en Nueva York

El arquitecto nacido en Colombia es responsable del diseño y la logística que hacen posible el emblemático evento en suelo estadounidense. Su trabajo consiste en planificar y ejecutar la transformación del museo para la noche más esperada de la moda

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El colombiano Raúl Ávila, responsable del diseño de la Met Gala, compartió detalles del montaje y la logística detrás del evento más esperado de la moda en Nueva York - crédito Visuales IA / Infobae
El colombiano Raúl Ávila, responsable del diseño de la Met Gala, compartió detalles del montaje y la logística detrás del evento más esperado de la moda en Nueva York - crédito Visuales IA / Infobae

Raúl Ávila, arquitecto y decorador colombiano, es responsable del diseño y la organización de la Met Gala en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos.

Desde hace más de diez años dirige el equipo que transforma el museo para recibir a las principales figuras de la moda internacional. En la edición de este 4 de mayo de 2026, Ávila volvió a encargarse de la ambientación, esta vez bajo el tema “la moda como arte”.

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Ávila llegó a Nueva York con formación básica y determinación, y se formó junto a referentes como Robert Isabell. Su trayectoria profesional incluye colaboraciones con Anna Wintour y Ralph Lauren, y desde hace más de una década lidera el montaje de la Met Gala. El trabajo comienza meses antes del evento, cuando junto a Wintour define el concepto y planifica cada elemento visual.

Desde hace más de diez años, Ávila dirige el equipo responsable de transformar el museo para recibir a las principales figuras de la moda internacional - crédito REUTERS/Daniel Cole
Desde hace más de diez años, Ávila dirige el equipo responsable de transformar el museo para recibir a las principales figuras de la moda internacional - crédito REUTERS/Daniel Cole

La logística implica construir y montar toda la escenografía en menos de 18 horas dentro del museo. Ávila coordina equipos y supervisa cada detalle técnico y estético, asegurando que la ambientación esté lista para la llegada de invitados y prensa. Su enfoque se basa en la combinación de técnica, organización y una estética definida por la sofisticación y la simplicidad.

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Con más de una década al frente de la producción visual de la Met Gala, Ávila se ha consolidado como una figura clave en la mayor cita anual de la moda.

Con la reciente Met Gala 2026, el trabajo de Raúl Ávila volvió a destacarse bajo una temática innovadora que recibió elogios de asistentes, celebridades y medios internacionales. Aunque su labor es fundamental para el éxito del evento, muchos desconocen el proceso detrás del montaje. Por eso, Ávila compartió en redes sociales cómo se llevó a cabo la organización y el diseño de una de las galas de moda más relevantes del año.

La entrada de la gala se convirtió en un jardín inmersivo, con techos y paredes cubiertos de follaje y flores colgantes - crédito REUTERS/Daniel Cole
La entrada de la gala se convirtió en un jardín inmersivo, con techos y paredes cubiertos de follaje y flores colgantes - crédito REUTERS/Daniel Cole

En su cuenta de Instagram, el organizador colombiano publicó imágenes que muestran tanto la alfombra roja como áreas de la gala que normalmente no se difunden. Gracias a su rol en el evento, ofreció una mirada exclusiva al trabajo detrás del montaje y la ambientación de la Met Gala. “El año es 2026 y oficialmente es el primer lunes de mayo 🖤 Durante dos décadas, nuestro equipo ha tenido el honor de convertir el sueño de la Met Gala en un escenario vivo. Ha sido un verdadero honor ver cómo esto cobra vida", escribió Ávila en su cuenta de Instagram.

En las imágenes publicadas por Raúl Ávila se observa primero la transformación de las icónicas escalinatas del museo. En 2025, las escaleras presentaron un tono azul sólido con detalles florales. Para la edición más reciente, se recrearon como escalones de piedra caliza, con un diseño que simulaba estar parcialmente cubierto por la naturaleza, ofreciendo un efecto visual completamente distinto y llamativo.

A través de sus redes sociales, Ávila mostró imágenes exclusivas del montaje y la ambientación, incluyendo zonas que no suelen difundirse - crédito @raulavilainc/ Instagram
A través de sus redes sociales, Ávila mostró imágenes exclusivas del montaje y la ambientación, incluyendo zonas que no suelen difundirse - crédito @raulavilainc/ Instagram

La entrada de la Met Gala 2026 fue diseñada como un auténtico jardín inmersivo. En la imagen compartida por Raúl Ávila, se aprecia un espacio cubierto de follaje y flores colgantes, tanto en el techo como a lo largo de las paredes, creando un efecto de bosque encantado. El techo está revestido por completo con un patrón floral y cuelgan racimos de flores blancas, lo que aporta una atmósfera etérea y envolvente.

Las paredes están cubiertas de vegetación, simulando un paisaje natural que se extiende hacia el interior. Macetas con plantas y flores, en tonos verdes y morados, refuerzan la sensación de estar ingresando a un entorno orgánico y exuberante. La combinación de luces suaves y el uso predominante de tonos verdes y violetas ayudan a crear un ambiente cálido y sofisticado, alineado con la temática de la moda como arte y la inspiración en la naturaleza para esta edición.

En la imagen se observa uno de los espacios centrales del Museo Metropolitano de Arte, donde tradicionalmente se celebra la gala tras el paso por la alfombra roja. En esta edición, Raúl Ávila decidió transformar la recepción principal instalando una luna inflable de gran tamaño y acabado realista, suspendida en el centro del salón bajo la cúpula del museo.

El recibidor principal del museo fue intervenido con una luna inflable de gran tamaño y acabado realista, suspendida bajo la cúpula - crédito @raulavilainc/ Instagram
El recibidor principal del museo fue intervenido con una luna inflable de gran tamaño y acabado realista, suspendida bajo la cúpula - crédito @raulavilainc/ Instagram

La estructura de la luna, con detallados relieves y texturas que imitan la superficie lunar, se convierte en el foco visual del espacio. Este recurso escenográfico impacta a los asistentes al ingresar, integrando el concepto de arte y naturaleza que marcó la ambientación de la Met Gala 2026.

Raúl Ávila compartió en su cuenta de Instagram el proceso detallado del montaje, mostrando en un video acelerado cómo su equipo instaló la luna inflable en el salón principal. Las imágenes registran el momento en que la estructura se eleva y se infla, mientras proyectores ubicados a los costados del espacio iluminan la esfera y le otorgan un aspecto realista, resaltando su textura y volumen.

Ávila documentó el proceso de montaje en sus redes, mostrando la instalación de la luna y otros detalles escenográficos en videos y fotografías - crédito REUTERS/Daniel Cole
Ávila documentó el proceso de montaje en sus redes, mostrando la instalación de la luna y otros detalles escenográficos en videos y fotografías - crédito REUTERS/Daniel Cole

Horas antes del inicio de la gala, el colombiano compartió un video sobre los detalles de cómo fue planeada y montada la producción para la gala de este año y de al. “Cada aspecto de la Met Gala tiene que ser hecho a la perfección. Como la mesa de centro, que es lo primero que ven los invitados cuando llegan.... Cuando veo una habitación, sé de inmediato lo que quiero hacer, se lo que quiero hacer con las mesas, las sillas, los platos, todo tiene que ser perfecto”, reveló Ávila.

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