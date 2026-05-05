Colombia

Sindicato de Ecopetrol expuso ante Wall Street una advertencia por supuesta descapitalización de la compañía

La organización sindical advirtió que recientes decisiones estatales han debilitado la situación financiera de la mayor petrolera del país y solicitó a autoridades internacionales una revisión de la transparencia y gobernanza de la empresa

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La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia denuncia ante la SEC y Nyse la descapitalización de Ecopetrol - crédito Luisa González/Reuters
La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia denuncia ante la SEC y Nyse la descapitalización de Ecopetrol - crédito Luisa González/Reuters

La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec) presentó una denuncia formal ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y la New York Stock Exchange (Nyse).

El sindicato sostiene que la dirección actual de Ecopetrol, bajo políticas estatales recientes, estaría sometiendo a la principal petrolera del país a un proceso de descapitalización.

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Este deterioro, indica Utipec, expone a la compañía a riesgos financieros y de gobernanza, con posibles consecuencias que incluyen la fragmentación de activos estatales y una “venta de emergencia” de partes estratégicas de la empresa, hechos que pueden repercutir de forma directa en la estabilidad energética y fiscal de Colombia.

Por tal motivo, el sindicato solicitado a las autoridades regulatorias que “activen sus mecanismos de supervisión internacional”, de acuerdo con el informe oficial citado por Portafolio.

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La denuncia del sindicato advierte que el debilitamiento financiero de Ecopetrol podría llevar a la venta de emergencia de activos estatales estratégicos - crédito Luisa González/Reuters
La denuncia del sindicato advierte que el debilitamiento financiero de Ecopetrol podría llevar a la venta de emergencia de activos estatales estratégicos - crédito Luisa González/Reuters

Según la presentación de Utipec, existe una preocupación central: la retórica oficial acerca del cese de actividades de exploración de hidrocarburos ha provocado un deterioro sostenido en la cotización de las acciones de Ecopetrol y en la percepción de los inversionistas extranjeros.

Alejandro Ospina Angarita, presidente nacional de Utipec, afirmó en el comunicado: “No permitiremos que se liquide el futuro de nuestra energía ni que la industria más importante del país sea moneda de cambio para intereses políticos temporales”.

Utipec enfatizó que las decisiones recientes de política energética, particularmente la reducción en los planes de exploración petrolera, han incidido negativamente en la capacidad de la empresa para generar ingresos a mediano plazo.

Esta coyuntura incrementa la percepción de riesgo entre los inversionistas internacionales, elevando la probabilidad de salida de capitales y afectando el flujo financiero de Ecopetrol.

La organización sindical sostuvo que se crearon condiciones ideales para una eventual “venta de emergencia”, en las que los activos estratégicos de la nación podrían terminar enajenados a precios bajo el valor de mercado.

Utipec argumentó que este escenario se ve propiciado por un “debilitamiento financiero progresivo”, derivado tanto de decisiones internas como de intervenciones gubernamentales sobre la administración de la compañía.

La organización sindical solicita a la SEC y a la NYSE investigar la independencia del gobierno corporativo de Ecopetrol y la transparencia de sus informes financieros - crédito Brendan McDermid/Reuters
La organización sindical solicita a la SEC y a la NYSE investigar la independencia del gobierno corporativo de Ecopetrol y la transparencia de sus informes financieros - crédito Brendan McDermid/Reuters

Uno de los aspectos centrales de la presentación es la preocupación por el gobierno corporativo de Ecopetrol. El sindicato denunció que existe una “injerencia indebida del Poder Ejecutivo” sobre la Junta Directiva y las altas instancias administrativas de la petrolera.

Este factor, según la organización sindicalista, podría contravenir estándares internacionales requeridos para compañías listadas en la Bolsa de Nueva York, generando incertidumbre institucional y elevando los riesgos asociados a la gestión de la empresa.

En la denuncia formal, la organización solicita que la SEC y la Nyse analicen si las prácticas actuales cumplen con los lineamientos globales en materia de gobernanza.

El sindicato afirmó que cualquier señal de interferencia política afecta de manera directa la percepción de riesgo y mina la confianza de los mercados globales. Utipec exige la apertura de una investigación sobre la independencia de la Junta Directiva y la veracidad de los reportes financieros que se suministran a los mercados internacionales.

El sindicato describió en su documento la urgencia de un seguimiento exhaustivo por parte de los reguladores estadounidenses sobre los informes financieros y administrativos presentados por Ecopetrol. Solicitó además una audiencia técnica en la que pueda exponer de manera puntual sus argumentos y pruebas respecto al presunto debilitamiento financiero y la posible manipulación de la transparencia de la información pública.

Utipec exige auditoría internacional para garantizar la protección del accionista y evitar manipulaciones en la información pública de Ecopetrol - crédito @UTIPEC_/X
Utipec exige auditoría internacional para garantizar la protección del accionista y evitar manipulaciones en la información pública de Ecopetrol - crédito @UTIPEC_/X

Utipec recalcó que la transparencia y la protección al inversionista deben ser garantizadas, especialmente en empresas que cotizan en bolsas internacionales y representan activos estratégicos para el Estado colombiano.

El sindicato agregó que busca que se evalúe si los planteamientos sobre el fin de la exploración petrolera funcionan como un instrumento para justificar un proceso de descapitalización deliberada.

En síntesis, la denuncia presentada por el sindicato ante los principales reguladores bursátiles de Estados Unidos no solo reclama vigilancia sobre la integridad de Ecopetrol desde el punto de vista administrativo y financiero.

También alertó que decisiones recientes han puesto en riesgo la soberanía energética de Colombia y el futuro de miles de empleos en el sector, solicitando la intervención internacional para asegurar la sostenibilidad y autonomía de la empresa.

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