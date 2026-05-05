Colombia

Paloma Valencia volvió a citar a Shakira tras su concierto en Copacabana y el mensaje a las madres solteras: “El panorama está lleno de esas mujeres”

La intervención de la legisladora y candidata presidencial aportó al debate al resaltar el alto porcentaje de hogares liderados por mujeres sin apoyo formal y los desafíos económicos que enfrentan en Colombia

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La aspirante a la presidencia de la República recordó que en el país las garantías para las madres solteras serán un proyecto en su agenda - crédito @palomavalencial/IG

La reciente presentación de Shakira en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, puso en el centro del debate latinoamericano el tema de las madres solteras. El discurso de la artista destacó que en Brasil existen “más de 20 millones de madres solteras, sin ayuda, que tienen que luchar cada día para sostener a su familia”.

Esa afirmación tuvo además un eco inmediato desde la política: la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia vinculó el caso brasileño con la situación de Colombia, y afirmó: “En Colombia es exactamente igual. Uno de cada cinco hogares en este país es una madre cabeza de hogar luchándola sola”.

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Mientras el show avanzaba en Copacabana y la cantante hacía hincapié en que las mujeres tienen “todas la capacidad de decidir por sí mismas velando por el futuro de los integrantes de su familia”, Valencia puso el foco sobre otra problemática crítica: el nivel de informalidad y precariedad de quienes encabezan familias sin apoyo.

“La gran mayoría ganan menos de un salario mínimo. Lo más grave, están en la informalidad, trabajando todo el día y ni siquiera llegan al salario mínimo”, enfatizó.

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Shakira habló de las más de 20 millones de mujeres madres solteras en Brasil y su discurso sirvió para hablar de esta realidad en Colombia - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira
Shakira habló de las más de 20 millones de mujeres madres solteras en Brasil y su discurso sirvió para hablar de esta realidad en Colombia - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

Valencia retomó una de las frases más emblemáticas de la cantante barranquillera para proyectarla al contexto de su país: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres gobiernan”, y defendió la necesidad de avanzar en equidad: “Por eso las mujeres ya no lloran. Las mujeres gobiernan para que podamos hacer un país amistoso con todas las mujeres colombianas, un país con equidad en los derechos de unos y otros, un país que mire la cara de la pobreza, que tiene cara de mujer”.

Estas declaraciones generaron una serie de comentarios en la publicación de la senadora, en los que incluso respondió a uno de un seguidor que afirmó, fue el presidente Gustavo Petro el que vio por las madres solteras en su gobierno.

A lo que Valencia respondió: “Colombia ha tenido avances laborales acumulados en distintos momentos. Lo que falta ahora es el empleo formal, productividad y oportunidades para que esos derechos lleguen a más gente, no solo a quienes ya están formalizados”.

Shakira
Seguidor de Petro criticó a Paloma Valencia por sus palabras sobre las madres solteras y la senadora le respondió - crédito @palomavalencial/IG

De acuerdo con la Fundación WWB en Colombia, cerca de 4,7 millones de mujeres a julio de 2025 son madres solteras cabeza de familia, liderando sus hogares sin pareja. Estas cifras indican que la jefatura femenina es alta, con aproximadamente el 46% de los hogares liderados por mujeres, de los cuales una gran parte son madres solteras que asumen en solitario la crianza y el sustento económico.

El análisis del Dane utilizado por la fundación para los estudios, revela que el 37,7% de las mujeres jefas de hogar vive en situación de pobreza monetaria, una cifra considerablemente superior al 29,5% que presentan sus pares masculinos.

Este fenómeno no solo se refleja en el acceso al dinero, sino que abarca múltiples dimensiones: el Índice de Pobreza Multidimensional muestra que ellas enfrentan privaciones acumuladas en educación, salud, empleo y condiciones de vivienda.

Mujer con uniforme blanco y cabello recogido mira al horizonte desde un balcón al amanecer, mientras dos niños y una anciana la despiden desde el interior.
Shakira reivindicó a las madres solteras en el mundo, provocando que figuras del debate político utilizaran sus declaraciones para hablar de la realidad en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para comprender la magnitud de la brecha, el estudio de la Fundación WWB Colombia señala que el 39% de las mujeres jefas de hogar no logra cubrir con sus ingresos las necesidades básicas.

A nivel de ingresos, la diferencia también es notoria: el promedio mensual por hogar nacional se sitúa en 1,3 millones de pesos colombianos; en hogares liderados por hombres, el monto ascendía a 1,4 millones, pero en los encabezados por mujeres cae a 1,2 millones.

Esta desigualdad tiene una expresión directa en la proporción de ingresos: por cada peso que recibe una mujer, un hombre obtiene 1,23 pesos. La brecha, lejos de cerrarse, se amplió respecto al año anterior, cuando la relación era de 1,19.

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