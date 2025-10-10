Colombia

Ley en Colombia favorece a empleados domésticos y pone límites a los jefes abusivos

En algunas ocasiones, los empleados que trabajan en casas de familia desconocen cuáles son sus derechos, por eso, es clave conocer lo que dice la ley

Por Camila Castillo

Las personas que contratan a las empleadas deben acogerse a lo que dice la normativa para evitar sanciones - crédito Freepik

En Colombia, la protección de los derechos de quienes trabajan en el servicio doméstico ha dado un paso firme con la ley 1595 de 2012, una normativa que establece garantías claras para este sector laboral.

La normativa, declarada exequible por la Corte Constitucional, obliga a los empleadores a respetar el tiempo y las condiciones de quienes desempeñan labores en los hogares del país, y advierte sobre las consecuencias de cualquier abuso.

El texto legal define, en su primer artículo, que la labor doméstico es “el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos”, y precisa que cualquier persona lo puede hacer, sin distinción de género.

La Ley 1595 de 2012 exige que, al momento de formalizar un contrato, la persona contratada conozca de manera precisa sus funciones, deberes y derechos.

El artículo 7 menciona que se deben “adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos”.

Esta disposición busca que la información sea clara para las dos partes.

Uno de los aspectos más relevantes se refiere a la posibilidad de que el trabajador o trabajadora resida en la vivienda del empleador. Esta situación modifica ciertas obligaciones legales como:

  • El pago del auxilio de transporte, que no aplica cuando la persona vive en el lugar de trabajo o cuando el empleador proporciona transporte gratuito.
Esta disposición busca que la información sea clara para las dos partes. (Cedida a Infobae)

El artículo 9 menciona que la decisión de residir o no en el hogar debe ser fruto de un acuerdo libre entre las partes: la persona empleada puede “alcanzar libremente con el empleador o empleador potencial un acuerdo sobre si residirán o no en el hogar para el que trabajan”.

El respeto al tiempo libre constituye otro pilar fundamental de la normativa. La ley es enfática al señalar que quienes viven en la casa donde trabajan no están obligados “a permanecer en el hogar o a acompañar a miembros del hogar durante los períodos de descanso diarios y semanales o durante las vacaciones anuales”.

Ley en Colombia favorece a empleados domésticos y pone límites a los jefes abusivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dicha protección garantiza que los espacios de descanso y vacaciones se den, sin imposiciones por parte del empleador. Además, la ley protege la autonomía personal de los trabajadores domésticos al reconocer su “derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidad”, prohibiendo expresamente que el empleador los retenga bajo cualquier circunstancia.

La ley 1595 de 2012 representa un avance en la formalización y dignificación del trabajo doméstico en Colombia, al establecer derechos innegociables y mecanismos claros para su cumplimiento.

La advertencia a los empleadores es directa: cualquier abuso o desconocimiento de estas garantías puede acarrear consecuencias legales.

“La empleada doméstica debe conocer que tiene unos derechos que están avalados por la ley en Colombia”. Esta afirmación refuerza la importancia de la información y la transparencia en la relación laboral, elementos esenciales para el respeto y la protección de quienes desempeñan una labor fundamental en los hogares del país.

La Corte Constitucional ordena el pago de medio salario mínimo a empleada doméstica - Crédito Freepik

¿Qué trabajadores son considerados empleados domésticos?

En Colombia, se considera empleados domésticos a las personas que realizan labores relacionadas con el hogar en casas de familia. Este grupo incluye trabajadores que desempeñan tareas como aseo, cocina, lavado, planchado, jardinería, cuidado de niños, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. La legislación colombiana reconoce tanto a quienes residen en la casa donde trabajan como a quienes lo hacen por días o semanas. Las empleadas domésticas, los mayordomos, jardineros, choferes de servicio familiar y niñeras forman parte de esta categoría y cuentan con derechos laborales definidos, como salario mínimo, seguridad social y prestaciones.

