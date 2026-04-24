Colombia

ExFarc reconocieron ser responsables del secuestro y muerte de ‘La Cacica’, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata

El excomandante del bloque que perpetró el crimen afirmó que ‘Iván Márquez’ tuvo conocimiento de todo lo que pasó con la exministra

Guardar
Consuelo Araujo - La Cacica
Araujo fue fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata - crédito Colprensa

El 24 de abril se llevó a cabo la segunda audiencia del proceso en el que cabecillas del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP reconocieron y entregaron testimonios sobre secuestros y crímenes de lesa humanidad perpetrados bajo su mando.

Uno de los hechos resaltados de la diligencia fue cuando el compareciente Luis Alejandro Cuadras reconoció que él estuvo a cargo del secuestro y la muerte de la exministra Consuelo Araujo Noguera, conocida en la región como “La Cacica”, conocida en Colombia por haber sido parte del comité fundador del Festival de la Leyenda Vallenata.

“Hago el reconocimiento del secuestro de la exministra Consuelo Araujo Noguera, como un hecho que realmente nos ha dejado a nosotros una mancha imborrable... Esto fue realizado en el corregimiento de Patillal, hacia la vía Valledupar. El secuestro lo registró una unidad de doce hombres que estaban en este lugar. Tenían el conocimiento de que había un evento con altas personalidades”, fueron las palabras del compareciente.

JEP - Comparecientes
Excomandantes de las Farc-EP reconocieron secuestros y crímenes de lesa humanidad perpetrados por sus hombres - crédito JEP

El exguerrillero reveló que este hecho fue ordenado y autorizado por “Iván Márquez”, actual comandante de las disidencias de la Segunda Marquetalia.

Él me manifiesta o me orienta, me dice que Consuelo va para el canje de prisioneros de guerra con guerrilleros presos. Reconozco que esto no tengo cómo explicarlo o justificarlo, no tengo cómo decir que cometimos una falla, fue un delito de lesa humanidad contra una persona muy querida por el pueblo vallenato, era una leyenda que todo mundo admiraba y reconocía”.

Luis Alejandro Cuadras lamentó la muerte de “La Cacica” y reconoció la importancia que esta mujer tenía para la cultura de la región.

No se puede justificar la magnitud del sufrimiento que tuvo que pasar Consuelo y todas las personas cerca de ella que fueron secuestradas. Las afectaciones fueron múltiples y no solo se afectó a su familia. A su fanaticada y a la cultura vallenata, que tiene que ver con la educación cultural en el departamento. Son cosas que ocurrieron e hicieron nuestros hombres y, por lo tanto, hay que responder”.

JEP - Comparecientes
Compareciente reconoció que era líder del bloque que secuestró y asesinó a Consuelo Araujo - crédito JEP

La importancia de Consuelo Araujo para el Cesar y La Guajira

“La Cacica” era una figura emblemática de la cultura colombiana, especialmente en la región Caribe. Nació en Valledupar en 1940 y su vida se caracterizó por una intensa actividad en la promoción del folclor vallenato. Desde joven, Araujo Noguera incursionó en el periodismo y la gestión cultural, fundando el Festival de la Leyenda Vallenata junto a Rafael Escalona y Alfonso López Michelsen.

Este festival se convirtió en el principal escenario para la preservación y difusión de la música vallenata, atrayendo cada año a intérpretes, compositores y público de todo el país y del extranjero.

Consuelo Araujo - La Cacica
'La Cacica' es una de las mujeres más importantes en la historia del vallenato - crédito Colprensa

Su apodo, “La Cacica”, le fue dado como una muestra del liderazgo que demostró en un ámbito marcado por la presencia masculina. Defendió la identidad y las tradiciones de la costa Caribe, impulsando la literatura, la música y la memoria oral. Además, incursionó en la vida política, fue representante a la Cámara y ministra de Cultura, desde donde continuó gestionando iniciativas para fortalecer el patrimonio cultural colombiano.

En septiembre de 2001 fue secuestrada por un grupo armado (se especuló sobre cuál) mientras se desplazaba por una vía rural en Cesar.

Tras varios días de incertidumbre y operaciones de búsqueda, se confirmó que había sido asesinada. Su muerte generó un profundo rechazo social y puso en evidencia la vulnerabilidad de líderes sociales y culturales en medio del conflicto armado colombiano. La figura de “La Cacica” quedó asociada a la defensa de la cultura vallenata y a la lucha por la paz y la justicia en Colombia.

Temas Relacionados

JEPFarcLa CacicaConsuelo AraujoColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno oficializó el nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud

El Ministerio de Salud designó al exalcalde de Medellín en el cargo, en medio de cuestionamientos políticos por su perfil y situación judicial

Gobierno oficializó el nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud

Tigo se refirió a polémico cartel publicitario con el rostro de una bella mujer que se hizo viral en redes sociales: “Desde que soy prepago...”

La compañía de telefonía celular afirmó que “manipular la imagen de una mujer con inteligencia artificial es violencia digital”

Tigo se refirió a polémico cartel publicitario con el rostro de una bella mujer que se hizo viral en redes sociales: “Desde que soy prepago...”

Mainz vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción con el campeón de la Bundesliga

Tras la victoria en la Copa de Alemania ante Bayer Leverkusen, el equipo del “Guajiro” buscará cerrar el campeonato de la mejor forma

Mainz vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción con el campeón de la Bundesliga

Analistas sugieren subir la edad de pensión para las mujeres a 65 años: “Viven cinco años más, pero ahorran cinco años menos”

La propuesta de equiparar los requisitos de retiro para ambos géneros busca responder al envejecimiento poblacional y ajustar las reglas del sistema ante el crecimiento de la longevidad, de acuerdo con líderes gremiales y expertos académicos

Analistas sugieren subir la edad de pensión para las mujeres a 65 años: “Viven cinco años más, pero ahorran cinco años menos”

Pilar Cuartas, periodista que denunció acoso sexual en El Espectador, aseguró que la respuesta del medio “fue cínica y revictimizante”

La periodista aseguró que tuvo pasar por una segunda revictimización: “Primero por parte de las directivas y luego de algunos compañeros de trabajo”

Pilar Cuartas, periodista que denunció acoso sexual en El Espectador, aseguró que la respuesta del medio “fue cínica y revictimizante”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

Dos líderes sociales asesinados el mismo día elevan la preocupación en Cauca: van 46 víctimas en Colombia durante 2026

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Fonseca lanzó su nuevo álbum ‘Antes que el tiempo se vaya’: Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano están en el proyecto

Fonseca lanzó su nuevo álbum ‘Antes que el tiempo se vaya’: Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano están en el proyecto

Aida Victoria Merlano reaccionó con pulla a supuesto mensaje de cumpleaños por parte de El Agropecuario: “No tiene ni para la cuota del niño”

El cantante Sai, hijo de Diego Trujillo, confesó que le robó dos millones de pesos a un ministro: “Los gastamos en Mc Donalds”

Karol G llegará con su gira a Bogotá: estos serían los precios de las entradas para el concierto de la paisa en la capital

Ryan Castro anunció que tendrá un grupo muy especial de invitados en su concierto en Medellín: “Un momento que lo vamos a llevar para toda la vida”

Deportes

Mainz vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción con el campeón de la Bundesliga

Mainz vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción con el campeón de la Bundesliga

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se verán en Colombia: quedó confirmada la programación completa

Dura indirecta de Mackalister Silva a los que señalan de hacerle “el cajón” a los técnicos de Millonarios: “Voy a salir a poner la cara”

Técnico del Deportivo Pasto le contestó a Hugo Rodallega, quien lo llamó “irrespetuoso”: “Lo que pasa en el campo, se queda en el campo”

Nairo Quintana se quedó con la segunda etapa de la Vuelta a Asturias: es el nuevo líder de la clasificación general