‘Sin senos sí hay paraíso 4’ retomó grabaciones luego de la tragedia que sacudió el set: “Sabemos que no se sentirá igual”

Carmen Villalobos y Majida Issa serán las protagonistas de la nueva temporada - crédito Telemundo

Tras la tragedia ocurrida el pasado sábado 18 de abril durante el rodaje de la reconocida serie de Telemundo Sin senos sí hay paraíso 4 en la que dos de los miembros de su equipo perdieron la vida durante un ataque con arma blanca que tuvo lugar cerca del set de rodaje, el equipo retomó las grabaciones en territorio nacional.

El incidente marcó profundamente no solo al elenco y las personas detrás de cámaras, sino que generó todo un movimiento del gremio para pedir a las productoras tomar precauciones en materia de seguridad para que los espacios sean seguros para todos los involucrados.

Varios miembros del elenco resaltaron en sus cuentas personales el impacto de la tragedia y el recuerdo de las dos víctimas, reafirmando su intención de mantener viva su memoria.

Catherine Siachoque, que interpreta a doña Hilda en la serie, compartió en sus redes sociales un mensaje de homenaje, expresando que “la mejor manera de honrarlos es seguir adelante” y recordando a los compañeros fallecidos con una vela encendida en el set.

La actriz Catherine Siachoque rindió sus respetos a los dos miembros del equipo de 'Sin senos sí hay paraíso' fallecidos - crédito @catherinesiachoque/Instagram

Carolina Gaitán, encargada de dar vida a Catalina ‘La pequeña’ en la serie, manifestó el impacto emocional al regresar al motorhome donde compartió momentos alegres con Nicolás Perdomo, uno de los fallecidos. La actriz expresó que la ausencia se siente profundamente, que el dolor permanece y todos coinciden en que Nico se encontraba muy feliz en el proyecto.

En un mensaje dirigido a las familias de los afectados, Gaitán subrayó la necesidad de manejar la situación con respeto y prudencia.

La actriz de 'Sin senos sí hay paraíso' recordó un episodio que la marcó luego de la tragedia en el set - crédito @lagaita/IG

Por su parte, Pablo Astiazarán, actor del reparto, reconoció que están “volviendo a intentar contar este cuento de todos nosotros y pareciera que nada es igual. Y en buena medida no lo es. Las cosas cambiaron y las cosas tienen que cambiar. Pero hay otras que deseo no las cambien nunca”.

En su publicación, también describió el ambiente de solidaridad que se vivió entre los integrantes del equipo tras la tragedia. Destacó la unidad y resiliencia demostradas, así como el apoyo que permitió afrontar los momentos más difíciles.

Pablo Astiazarán, actor de 'Sin senos si hay paraiso', se pronunció tras la muerte de los dos miembros del equipo de trabajo - crédito @pabloastiazaran/Instagram

Adicionalmente, Carmen Villalobos —que se encontraba en Cartagena luego de recibir el premio a Mejor Actriz en los Premios India Catalina 2026 por su trabajo en La Huesped—, compartió un video en su cuenta de Instagram con el que anunció el regreso a las grabaciones y destacó la unidad en el set luego de la tragedia.

“Hoy volvemos al set con el corazón un poco más pesado, pero también con el compromiso de seguir creando juntos. Sabemos que no se sentirá igual y está bien reconocerlo. Solo les puedo decir que en este oficio nadie trabaja solo y que el trabajo de uno brilla, por el esfuerzo del otro. Y sí, los actores somos los de mostrar pero sin la base, no habría nada que mostrar. Los quiero mucho compañeros. Somos 498 familias detrás de este proyecto”, compartió la barranquillera en la descripción, complementando el video donde se muestran algunos momentos detrás de cámaras durante la jornada en la que retomaron sus labores.

La actriz y protagonista Carmen Villalobos confirmó que el elenco ya retomó su actividad luego de la muerte de dos miembros del equipo durante un ataque con arma blanca en Bogotá - crédito @cvillaloboss/Instagram

Las reacciones a la publicación fueron de apoyo y reconocimiento tanto de sus compañeros de set como de los seguidores de la actriz.

La nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso, protagonizada por Villalobos, abordará una trama centrada en la venganza, la supervivencia y el empoderamiento femenino, con Catalina Santana y su familia enfrentando a una red criminal en el contexto del mundo del modelaje webcam.

El elenco incluye a Majida Issa, Gregorio Pernía, Estefanía Gómez, Carolina Gaitán, Catherine Siachoque y Osvaldo de León. El estreno está previsto para 2027.