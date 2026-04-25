Jorge Enrique Abello reveló por qué siente empatía por Iván Cepeda y Álvaro Uribe: “Uno comprende”

Jorge Enrique Abello advierte sobre los riesgos de gobernar desde el dolor personal - crédito Cristian Bayona/Colprensa

A poco más de un mes para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, celebridades públicas del país han manifestado su expectativa frente a la decisión que tomarán los ciudadanos en las urnas y determinarán al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

El turno fue para el actor Jorge Enrique Abello que, en una entrevista concedida al programa Los Protagonistas de Caracol Radio, expresó su preocupación por el rumbo de la democracia nacional y el uso del dolor personal como motor de decisiones políticas.

En uno de los momentos más destacados en el diálogo con el periodista Gustavo Gómez, Abello estableció un nexo entre la historia personal de figuras políticas como el candidato presidencial Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe, donde destacó sus acciones al momento de ejercer liderazgo en el país.

Abello destacó la postura de Iván Cepeda ante la trágica muerte de su padre Manuel Cepeda - crédito Nathalia Angarita/Reuters

“Me interesa la política porque, pues siento que, que en este momento estamos muy comprometidos, pero me interesa más bien ver qué hay detrás de esos grandes hombres (...) uno comprende a un candidato como Iván Cepeda cuando ve su historia yendo para la universidad y se encuentra con el coche de su padre, muerto por sicarios. Y lo entrevistan en televisión y uno dice: ‘Dios mío, ¿yo qué haría en el lugar de Iván Cepeda?’. ¿No? Tendría mucho dolor”, manifestó Abello.

Acto seguido, el actor, reconocido por su interpretación de Don Armando en la telenovela Yo soy Betty, la fea, se refirió al dolor que lleva consigo el exmandatario nacional entre 2002 y 2010, al igual que el de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, que mostró su afectación tras la muerte de su compañero Miguel Uribe Turbay, senador asesinado durante un acto político en junio de 2025 en Bogotá.

“Mira el dolor que eso genera. Pero qué paradójico. Es el mismo dolor de Álvaro Uribe, que a su papá lo matan las Farc. Es el mismo dolor de Paloma, que su mejor amigo, su senador de hombro a hombro, Miguel Uribe, lo matan hace unos meses atrás. Es el mismo dolor de tantos seres humanos de este país que siguen gobernados por la herida. Eso es muy grave”, complementó.

El actor también destacó que Álvaro Uribe haya ejercido liderazgo pese a la muerte de su padre - crédito Colprensa

Para Jorge Enrique Abello, gobernar “desde la herida o el rencor” se traduce en un riesgo real de polarización social y advirtió que este fenómeno podría ahondarse aún más en la sociedad colombiana.

“Manejar un país desde la herida es algo terrible, porque es que imagínate tener una herida abierta y relacionarte a través solo de la herida. Eso no nos está haciendo bien”, expresó.

Incluso consideró que las posturas políticas han calado negativamente en las emociones de los colombianos. “Pues nos volvimos víctimas y victimarios. Usted tiene la culpa de esto y el otro tiene la culpa de esto. Y nos volvimos grandes odiadores de nuestros propios hermanos. Eso no puede ser. Somos un país maravilloso, somos un país muy grande, somos un país que debemos, para progresar, estar unidos, pero no vamos a progresar unidos si seguimos hablando y gobernando desde la herida”, complementó.

El actor colombiano defiende la preservación de las instituciones y la Constitución ante la creciente polarización política en Colombia - crédito Canal RCN

Su postura frente a la política

Del mismo modo, el actor colombiano diferenció su postura ante la política, al considerar que, aunque celebra la diversidad ideológica entre sus amigos y colegas, prefiere mantener un margen respecto a debates públicos sobre el tema.

También se mostró tajante al rechazar la idea de que el problema nacional resida en la arquitectura institucional, desestimando los llamados a romper el orden constitucional y subrayando la importancia de preservar la democracia en Colombia.

“La democracia es un bien común demasiado importante, porque es la posibilidad que tú puedas hablar, que yo pueda hablar o que cualquier persona pueda hablar. Cuando yo le quito esa posibilidad a algún sector del país, pongo en peligro el país”, señaló.

Imagen de referencia - Jorge Enrique Abello reveló que estuvo a punto de ser incluido en las listas electorales para el Congreso - crédito Prensa Cámara de Representantes

Incluso, fue interrogado sobre si algunas colectividades políticas le ofrecieron estar en estos espacios, a lo que él contestó: “Sí, varias veces. Me han ofrecido muchas cosas que hasta me da pena decir”. No obstante, prefirió no revelar la identidad de las personas que se le acercaron con este fin, pero sí mencionó que una de las opciones era llegar al Congreso de la República.

Desde su mirada, el arte y la cultura constituyen vías para procesar la complejidad del país sin que intervengan posturas de revancha. Por último, planteó que el debate social debería sustentarse en la búsqueda de la belleza y la comprensión, antes que en estrategias políticas de confrontación personal.