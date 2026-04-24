Teófilo Gutiérrez reveló por qué sacó un arma en el vestuario de Racing, habló de falta de cariño de sus compañeros

El colombiano afirmó que el arma que sacó en el vestuario no era real - crédito Visuales IA

A pesar de que fue campeón en diferentes ocasiones y llegó a ser considerado el mejor futbolista de Sudamérica, uno de los momentos más recordados de la carrera de Teófilo Gutiérrez se registró fuera del terreno de juego.

En 2012, cuando era jugador de Racing de Avellaneda, tras perder un clásico ante Independiente, la prensa reportó que se registró una pelea al interior del vestuario de La Academia, siendo el colombiano uno de los protagonistas del altercado.

Aunque habitualmente este tipo de peleas se convierten en secretos de camerino, en esa ocasión fue noticia nacional debido a que se confirmó que Gutiérrez había sacado un arma con la que apuntó contra sus compañeros.

Teófilo Gutiérrez protagonizó una fuerte polémica en su paso por Racing- crédito Fotobaires

Catorce años después de este episodio, por el que el entrenador “Coco” Basile se haría retirado, el cafetero decidió volver a hablar de lo ocurrido y reflexionó sobre su comportamiento en esa ocasión.

En diálogo con DSports, el hoy jugador del Junior de Barranquilla se justificó al afirmar que en ese momento necesitaba un abrazo, detalle que no recibió de sus colegas o el cuerpo técnico.

“Iría al vestuario de Racing y abrazaría a Teo; en ese momento necesitaba el cariño, el amor, no lo tuve. Fue un momento difícil en el que pasé muchas cosas, pero no le echo la culpa a nadie, porque nadie tiene la culpa”.

Gutiérrez sigue vigente en el fútbol colombiano - crédito @JuniorClubSA/X

Durante la entrevista, el delantero afirmó que tuvo un comportamiento poco expresivo con sus compañeros en Racing.

“De pronto yo me encerré mucho en mí mismo, como siempre lo he hecho; hubiera abierto más mi corazón, hubiera expresado mi cariño hacia mis compañeros, porque nunca lo hice, me encerré mucho en mí y mis compañeros estaban esperando eso de mí, del negrito Teo, de que los abrazara y los mimara, porque era el goleador y nunca lo hice”.

Por último, asumió su responsabilidad en lo registrado, que semanas después provocó su salida del club, y afirmó que había perdonado a sus compañeros cuando entendió que ellos no eran responsables de su comportamiento.

“Nada que reprocharle a mis compañeros, al contrario, me hicieron crecer y no soy nadie para juzgar a nadie; al contrario, fui muy feliz en Racing”, puntualizó Teófilo Gutiérrez sobre ese tema.

Teófilo afirmó que Colombia será importante en la Copa del Mundo - crédito Junior FC

Además de su paso por Racing, Gutiérrez reveló que antes de llegar a River Plate, en donde es ídolo de los hinchas del Millonario, estuvo a punto de ser contratado por Boca Juniors.

“No voy a responder porque todos saben que soy hincha de River, pero en algún momento Román me llamó para que fuera a Boca, pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas”.

El colombiano afirmó que no cambiaría su carrera, puesto que está orgulloso de ser querido por los fanáticos de River Plate. “Cuando estaba Miguel, fui a River; antes, cuando estaba Angelici, Román me llamó, pero ya la historia está, no hay que echarla para atrás”.

Por último, Teófilo Gutiérrez indicó que, desde su opinión, la selección Colombia debería estar en la lista de los equipos que pueden quedarse con el título de la Copa del Mundo.

“Yo lo dije, para mí es uno de los candidatos, porque cuando están todos juntos en la concentración, como que se sueltan más y son determinantes para jugar cada tres días. Hay mucha marea amarilla, mucho calor y eso hace que sea uno de los favoritos a quedarse con el título. El argentino tiene en la cabeza de creérsela y echar para adelante, y eso lo aprendí en River; eso me ayudó mucho y el jugador colombiano tiene que cambiar esa mentalidad, tenemos los jugadores y la calidad”.