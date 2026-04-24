Deportes

Teófilo Gutiérrez reveló por qué sacó un arma en el vestuario de Racing, habló de falta de cariño de sus compañeros

El colombiano, que actualmente juega para el Junior de Barranquilla, lamentó no haber sido más amistoso con sus colegas

Guardar
Teófilo Gutiérrez - Racing
El colombiano afirmó que el arma que sacó en el vestuario no era real - crédito Visuales IA

A pesar de que fue campeón en diferentes ocasiones y llegó a ser considerado el mejor futbolista de Sudamérica, uno de los momentos más recordados de la carrera de Teófilo Gutiérrez se registró fuera del terreno de juego.

En 2012, cuando era jugador de Racing de Avellaneda, tras perder un clásico ante Independiente, la prensa reportó que se registró una pelea al interior del vestuario de La Academia, siendo el colombiano uno de los protagonistas del altercado.

Aunque habitualmente este tipo de peleas se convierten en secretos de camerino, en esa ocasión fue noticia nacional debido a que se confirmó que Gutiérrez había sacado un arma con la que apuntó contra sus compañeros.

Teófilo Gutiérrez protagonizó una fuerte polémica en su paso por Racing- crédito Fotobaires
Teófilo Gutiérrez protagonizó una fuerte polémica en su paso por Racing- crédito Fotobaires

Catorce años después de este episodio, por el que el entrenador “Coco” Basile se haría retirado, el cafetero decidió volver a hablar de lo ocurrido y reflexionó sobre su comportamiento en esa ocasión.

En diálogo con DSports, el hoy jugador del Junior de Barranquilla se justificó al afirmar que en ese momento necesitaba un abrazo, detalle que no recibió de sus colegas o el cuerpo técnico.

Iría al vestuario de Racing y abrazaría a Teo; en ese momento necesitaba el cariño, el amor, no lo tuve. Fue un momento difícil en el que pasé muchas cosas, pero no le echo la culpa a nadie, porque nadie tiene la culpa”.

El Tiburón supo imponerse ante el Leopardo en el estadio Romelio Martínez, y se ratificó en el grupo de los ocho clasificados-crédito @JuniorClubSA/X
Gutiérrez sigue vigente en el fútbol colombiano - crédito @JuniorClubSA/X

Durante la entrevista, el delantero afirmó que tuvo un comportamiento poco expresivo con sus compañeros en Racing.

“De pronto yo me encerré mucho en mí mismo, como siempre lo he hecho; hubiera abierto más mi corazón, hubiera expresado mi cariño hacia mis compañeros, porque nunca lo hice, me encerré mucho en mí y mis compañeros estaban esperando eso de mí, del negrito Teo, de que los abrazara y los mimara, porque era el goleador y nunca lo hice”.

Por último, asumió su responsabilidad en lo registrado, que semanas después provocó su salida del club, y afirmó que había perdonado a sus compañeros cuando entendió que ellos no eran responsables de su comportamiento.

“Nada que reprocharle a mis compañeros, al contrario, me hicieron crecer y no soy nadie para juzgar a nadie; al contrario, fui muy feliz en Racing”, puntualizó Teófilo Gutiérrez sobre ese tema.

Teófilo Gutiérrez
Teófilo afirmó que Colombia será importante en la Copa del Mundo - crédito Junior FC

Además de su paso por Racing, Gutiérrez reveló que antes de llegar a River Plate, en donde es ídolo de los hinchas del Millonario, estuvo a punto de ser contratado por Boca Juniors.

“No voy a responder porque todos saben que soy hincha de River, pero en algún momento Román me llamó para que fuera a Boca, pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas”.

El colombiano afirmó que no cambiaría su carrera, puesto que está orgulloso de ser querido por los fanáticos de River Plate. “Cuando estaba Miguel, fui a River; antes, cuando estaba Angelici, Román me llamó, pero ya la historia está, no hay que echarla para atrás”.

Por último, Teófilo Gutiérrez indicó que, desde su opinión, la selección Colombia debería estar en la lista de los equipos que pueden quedarse con el título de la Copa del Mundo.

Yo lo dije, para mí es uno de los candidatos, porque cuando están todos juntos en la concentración, como que se sueltan más y son determinantes para jugar cada tres días. Hay mucha marea amarilla, mucho calor y eso hace que sea uno de los favoritos a quedarse con el título. El argentino tiene en la cabeza de creérsela y echar para adelante, y eso lo aprendí en River; eso me ayudó mucho y el jugador colombiano tiene que cambiar esa mentalidad, tenemos los jugadores y la calidad”.

Temas Relacionados

Teófilo GutiérrezRacingArmaVestuarioColombia-Deportes

Más Noticias

Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón

El colombiano fue titular con el Tricolor en el Brasileirão, pero una acción de juego desató el enfado del entrenador argentino hasta el punto que la transmisión captó sus duros calificativos

Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón

Mainz vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción con el campeón de la Bundesliga

Tras la victoria en la Copa de Alemania ante Bayer Leverkusen, el equipo del “Guajiro” buscará cerrar el campeonato de la mejor forma

Mainz vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción con el campeón de la Bundesliga

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se verán en Colombia: quedó confirmada la programación completa

Con la confirmación de ESPN y de Disney Plus para transmitir los partidos del evento de fútbol más importante del año, así se podrán ver en territorio nacional los juegos

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se verán en Colombia: quedó confirmada la programación completa

Dura indirecta de Mackalister Silva a los que señalan de hacerle “el cajón” a los técnicos de Millonarios: “Voy a salir a poner la cara”

El mediocampista bogotano asumió el rol de portavoz tras el triunfo contra Deportes Tolima, desmintiendo fracturas en el camerino y llamando a los hinchas a verificar la información que circula en redes sobre el club capitalino

Dura indirecta de Mackalister Silva a los que señalan de hacerle “el cajón” a los técnicos de Millonarios: “Voy a salir a poner la cara”

Técnico del Deportivo Pasto le contestó a Hugo Rodallega, quien lo llamó “irrespetuoso”: “Lo que pasa en el campo, se queda en el campo”

Jonathan Risueño habló sobre los señalamientos del delantero de Santa Fe de irrespeto durante el partido que se disputó en el estadio Departamental La Libertad

Técnico del Deportivo Pasto le contestó a Hugo Rodallega, quien lo llamó “irrespetuoso”: “Lo que pasa en el campo, se queda en el campo”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ExFarc reconocieron ser responsables del secuestro y muerte de ‘La Cacica’, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata

ExFarc reconocieron ser responsables del secuestro y muerte de ‘La Cacica’, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

Dos líderes sociales asesinados el mismo día elevan la preocupación en Cauca: van 46 víctimas en Colombia durante 2026

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

ENTRETENIMIENTO

Superlitio presenta su LP ‘Días Perfectos’, una respuesta a un mundo saturado: “Siempre hay una vocación muy artesanal en nosotros”

Superlitio presenta su LP ‘Días Perfectos’, una respuesta a un mundo saturado: “Siempre hay una vocación muy artesanal en nosotros”

Fonseca lanzó su nuevo álbum ‘Antes que el tiempo se vaya’: Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano están en el proyecto

Aida Victoria Merlano reaccionó con pulla a supuesto mensaje de cumpleaños por parte de El Agropecuario: “No tiene ni para la cuota del niño”

El cantante Sai, hijo de Diego Trujillo, confesó que le robó dos millones de pesos a un ministro: “Los gastamos en Mc Donalds”

Karol G llegará con su gira a Bogotá: estos serían los precios de las entradas para el concierto de la paisa en la capital

Deportes

Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón

Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón

Mainz vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción con el campeón de la Bundesliga

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se verán en Colombia: quedó confirmada la programación completa

Dura indirecta de Mackalister Silva a los que señalan de hacerle “el cajón” a los técnicos de Millonarios: “Voy a salir a poner la cara”

Técnico del Deportivo Pasto le contestó a Hugo Rodallega, quien lo llamó “irrespetuoso”: “Lo que pasa en el campo, se queda en el campo”