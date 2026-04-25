Colombia

María Fernanda Cabal afirmó que la Paz Total aumentó el narcotráfico: culpó al presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda

La legisladora también señaló en su red social que el actual presidente y el senador del Pacto Histórico transformaron a varios líderes criminales en actores de procesos de paz

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Gustavo Petro, María Fernanda Cabal e Iván Cepeda - crédito Colprensa/Senado
Gustavo Petro, María Fernanda Cabal e Iván Cepeda - crédito Colprensa/Senado

La senadora María Fernanda Cabal responsabilizó al presidente Gustavo Petro y al senador y candidato presidencial, Iván Cepeda, de la Paz Total y su impacto en el narcotráfico tras los atentados del 24 de abril de 2026 en Cali y Palmira.

Para Cabal, “la Paz Total, invento de Petro y Cepeda con el apoyo de la extrema izquierda, son los únicos responsables del aumento del narcotráfico en más de 300 mil hectáreas de coca, de la violencia que nos lleva este año en 46 masacres y de los cientos de miles de desplazados”, según lo publicó en su cuenta de X, vinculando su crítica al aumento de la inseguridad en Valle del Cauca.

La legisladora también señaló en la misma red social que el actual presidente y el senador del Pacto Histórico transformaron a varios líderes criminales en actores de procesos de paz: “Recuerden que alias Iván Mordisco, alias Calarcá y cuánto jefe bandido fueron convertidos por Petro en gestores de paz y ahí tenemos el resultado”.

María Fernanda Cabal, la Paz Total y el aumento del narcotráfico - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal, la Paz Total y el aumento del narcotráfico - crédito @MariaFdaCabal/X

El Clan del Golfo no firmaría la paz con el Gobierno Petro

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo, anunció que no firmará un acuerdo de paz durante el gobierno de Gustavo Petro. Así lo aseguró Ricardo Giraldo, abogado y representante jurídico de la organización en una rueda de prensa en la que descartó que el proceso tenga un desenlace definitivo antes del cambio de administración previsto para el 7 de agosto de 2026.

Giraldo precisó que la decisión responde a que, aunque se han logrado avances, los tiempos no permiten concretar una paz total bajo el actual mandato. El representante del EGC explicó que el proceso de diálogo con el Estado arrancó demasiado tarde para aspirar a un cierre completo en este periodo presidencial.

Durante la gestión de Petro, las partes instalaron el Mecanismo Tripartito y definieron nuevos instrumentos para la gestión y análisis de los casos. Sin embargo, el EGC considera que estos logros no bastan para alcanzar el objetivo central de la negociación.

Los diálogos entre el EGC y el Gobierno se han desarrollado en Catar - crédito Consejería Comisionada de Paz
Los diálogos entre el EGC y el Gobierno se han desarrollado en Catar - crédito Consejería Comisionada de Paz

El jurista fue enfático al señalar: “No es un proceso de paz con un gobierno. Es un proceso que, si bien va fortalecido a unos avances muy importantes, pues empezó tarde y es imposible, por más que lo quisieran, llegar a un acuerdo final de paz”.

La postura del Clan del Golfo implica que las conversaciones de paz quedarán abiertas para la siguiente administración, independientemente de el candidato gane las elecciones del 31 de mayo de 2026. Según Giraldo, la organización pretende que el proceso continúe sin importar el color político del próximo presidente.

El proceso de paz entre el Estado colombiano y el Ejército Gaitanista ha avanzado en aspectos técnicos y de transparencia. Uno de los hitos recientes fue la publicación inédita del informe de la mesa tripartita, resultado de un acuerdo entre las partes para mantener informada a la comunidad sobre cada paso de la negociación.

Giraldo destacó: “Esto fue producto de un acuerdo y una exigencia entre las partes de que había que mostrarle a la comunidad lo que se estaba haciendo. Nada va a ser de espaldas a nadie, no va a ser nada soterrado ni debajo de la mesa, y cada avance se a ir publicando”.

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo, descartó llegar a un acuerdo de paz durante la gestión del presidente Gustavo Petro - crédito Consejería Comisionada de Paz
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo, descartó llegar a un acuerdo de paz durante la gestión del presidente Gustavo Petro - crédito Consejería Comisionada de Paz

En términos concretos, el Gobierno y el Clan del Golfo han logrado instalar mecanismos formales de comunicación y avanzar en la definición de protocolos para el manejo de casos en el marco de la negociación. No obstante, la expectativa del grupo armado es que la paz integral solo será posible bajo un futuro Ejecutivo.

La decisión del Clan del Golfo de postergar cualquier acuerdo definitivo subraya las dificultades que enfrenta el actual proceso de paz en Colombia y reitera la intención de la organización de mantener abierta la puerta al diálogo más allá del ciclo político de Gustavo Petro.

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