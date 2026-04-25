Colombia

Proceso abuso sexual en la Universidad Nacional contra Fabián Sanabria tiene nuevo capítulo: él es protegido, las víctimas, revictimizadas

La reacción social y el papel de los colectivos han sido cruciales para visibilizar el impacto persistente de la violencia en el ámbito académico colombiano

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En la foto: Fabián Sanabria, profesor acusado de presunto abuso sexual. (Colprensa - Juan Páez).
Las acciones legales contra un exdecano universitario han puesto nuevamente bajo la lupa la diferencia en el trato institucional, según sostienen organizaciones y especialistas, quienes destacan la persistencia de problemas en el acompañamiento a las partes involucradas - crédito Juan Páez / Colprensa

El proceso judicial por abuso sexual en la Universidad Nacional de Colombia contra Fabián Sanabria ha colocado en el centro del debate la desigualdad en la protección estatal entre víctimas y acusados.

Mientras la Fiscalía General de la Nación mantiene medidas de protección para Sanabria, denunciantes como Steeven López permanecen en el exilio y sin respaldo institucional. Esta disparidad ha generado inquietud en el ámbito académico y entre organizaciones feministas.

Actualmente, las denuncias contra Fabián Sanabria se encuentran bajo investigación judicial en Bogotá, luego de que la Fiscalía reabriera en 2023 un proceso inicialmente archivado por vencimiento de términos y recibiera en mayo de 2024 una nueva denuncia formal.

El acusado cuenta con protección institucional, mientras que los denunciantes han enfrentado amenazas, presión para abandonar el país y ausencia de medidas estatales para garantizar su seguridad.

Estos hechos ponen en evidencia graves falencias en el sistema de acompañamiento y amparo a las víctimas de violencia sexual universitaria.

Estado del proceso judicial y medidas de protección

El juicio contra Fabián Sanabria, exdecano y profesor universitario, ha estado caracterizado por recusaciones, aplazamientos y solicitudes de nulidad, según Semana.

Fabián Sanabria
La protección institucional ha beneficiado a quienes enfrentan cargos, mientras que varias personas denunciantes han tenido que abandonar el país por falta de garantías, revela documentación de prensa y declaraciones legales - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

Sanabria recibe protección especial desde febrero de 2014, concedida por la Fiscalía General de la Nación ante amenazas atribuidas a colectivos feministas, según declaraciones oficiales citadas por Semana.

Mientras tanto, Steeven López, principal denunciante, se exilió en 2023 tras sufrir amenazas y no obtener amparo estatal. “A las víctimas no se les ha dado ninguna medida de protección”, señaló el abogado Juan Felipe Criollo a Semana, resaltando la diferencia en la actitud institucional hacia acusado y víctima.

La Fiscalía General reactivó el caso de López en 2023 y, en mayo de 2024, se conoció la presentación de una nueva denuncia formal vinculada a rumores sobre un posible nombramiento de Sanabria como embajador en Francia, según Volcánicas.

Las denuncias hacia Sanabria y otros docentes de la Universidad Nacional de Colombia se hicieron públicas en 2020, cuando la Comisión Feminista de Asuntos de Género del Departamento de Antropología difundió testimonios sobre casos de abuso, de acuerdo con Volcánicas. Steeven López había presentado una denuncia formal en 2013, desencadenando hostigamientos y su posterior salida del país.

A su testimonio se sumó el de Joan Sebastián González, quien denunció en 2012 un caso de acoso sexual. Ambas denuncias alcanzaron la imputación de cargos por parte de la Fiscalía, pero fueron archivadas por vencimiento de términos hasta la reapertura del caso López en 2023.

El ambiente universitario estuvo marcado por rumores persistentes relativos a comportamientos indebidos de profesores y una percepción generalizada de prácticas normalizadas de acoso y abuso, según los relatos recogidos por Volcánicas.

Las organizaciones feministas y los testigos señalan que quienes exponen hechos violentos continúan enfrentando hostigamientos y revictimización, sin medidas de amparo por parte de entidades oficiales - crédito Universidad Nacional
Las organizaciones feministas y los testigos señalan que quienes exponen hechos violentos continúan enfrentando hostigamientos y revictimización, sin medidas de amparo por parte de entidades oficiales - crédito Universidad Nacional

Sanabria ocupaba cargos de poder como decano y luego como director del Icanh, posiciones que, según testimonios, alimentaron divisiones en la comunidad académica y dificultaron procedimientos de denuncia.

En 2024, ante la eventualidad de un nombramiento diplomático para Sanabria, se formalizó una nueva denuncia cuya identidad permanece reservada para resguardar a la víctima, comunicó Volcánicas.

Testimonio protegido: relato de acoso y abuso sexual

La denuncia más reciente fue presentada a la Fiscalía General de la Nación en mayo de 2024 y está respaldada por un testimonio protegido. El relato, elaborado con el acompañamiento de una psicoterapeuta, narra una experiencia prolongada de acoso, abuso sexual y manipulación, iniciada cuando la víctima tenía 17 años y dependía económicamente de un trabajo como monitor académico.

Este testimonio documenta episodios de acercamiento sexual forzado, coerción, chantaje emocional y agresión física y psicológica en el entorno universitario. La víctima subraya su condición de vulnerabilidad: “era menor de edad, sin apoyo económico, lejos de casa”, circunstancia que facilitó la prolongación de la violencia y la dificultad para pedir ayuda.

Las prácticas denunciadas incluyen agresión sexual, violencia física, amenazas de despido y presiones para mantener la relación forzada en secreto. El relato también describe la revictimización sufrida, manifestada en aislamiento y burlas dentro de colectivos estudiantiles y Lgbti+.

Revictimización y contextos estructurales de machismo

De acuerdo con Volcánicas, las denuncias de hombres por violencia sexual son poco frecuentes, en parte por el temor a la revictimización y los tabúes relacionados con la masculinidad impuestos por una estructura patriarcal. Steeven López, según Semana, afirmó desde el exilio: “Yo lo único que quiero es justicia. No quiero absolutamente nada de este señor...”.

Fabían Sanabria sobre el fallo a su favor en el caso de acoso sexual
Las investigaciones, inicialmente archivadas por vencimiento de términos, fueron reactivadas al presentarse nuevas pruebas y denuncias formales, situación que ha aumentado la atención sobre casos similares en instituciones académicas - crédito @El_Disidente_/Twitter.

El testimonio protegido narra consecuencias perdurables, como depresión, exclusión y dificultades laborales, así como el proceso de sanación impulsado por reconocer y verbalizar la violencia experimentada. “El reconocimiento fue el primer paso para iniciar mi proceso de sanación”, expresa el denunciante en Volcánicas.

Las amenazas contra López incluyeron agresiones directas y afectaciones de su vida privada, reflejadas en la declaración jurada citada por Semana: “Las amenazas me afectaron muchísimo, rompían los vidrios de mi casa. Tuve que mudarme [...]. Volví a encerrarme emocionalmente. Era como que yo no tenía vida privada, me la habían secuestrado prácticamente.”

Las fuentes consultadas coinciden en que los denunciantes enfrentan desprotección institucional y revictimización, mientras los mecanismos oficiales suelen beneficiar a quienes son señalados por abuso.

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