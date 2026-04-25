Mainz vs. Bayern Múnich, Bundesliga EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz como titular

Minuto 5: ¡La máquina bávara comienza a trabajar! Konrad Laimer intentó un centro para Nicolás Jackson, pero la jugada fue ineficaz.

Minuto 2: El campeón de Alemania comienza a dominar la pelota como es habitual, mientras que el Mainz espera con un 4-3-3 en fase defensiva.

Minuto 1: ¡Ya rueda la pelota! Mainz 05 y Bayern Múnich juegan en el Mewa Arena.

El colorido de los hinchas del Mainz 05 se hace presente en el Mewa Arena

La Bundesliga ya tiene a su nuevo campeón: el 19 de abril de 2026, Bayern Múnich venció por 4-2 al Stuttgart y conquistó su título 35 de la Bundesliga en la historia.

Goles: Max Finkfrafe al minuto 22, Rómulo Cardoso al 25 y Ridle Baku al 63 para Leipzig, descontó Danilo Doekhi al 78 para Unión Berlín

La fecha 31 de la Bundesliga comenzó el 24 de abril de 2026 con la victoria del RB Leipzig ante Unión Berlín, resultado que le permite afianzarse en los puestos de clasificación a la edición de la Champions League 2026-2027.

11:35 hs

Los “Gigantes de Baviera” estrenan su título 35 en el cierre del campeonato

El atacante colombiano suma títulos consecutivos y, a días de disputar la final de la Copa de Alemania, vive uno de los mejores momentos de su carrera junto al conjunto dirigido por Vincent Kompany-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

Mainz recibirá al Bayern Múnich el 25 de abril de 2026 en el estadio Mewa Arena a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia), y será transmitido por Espn y Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Martín Petersen.

En su último partido, Mainz empató ante el Borussia Mönchengladbach a un gol, el 19 de abril de 2026 en el estadio Europa-Park en condición de visitante.

La anotación inicial llegó para el local gracias al tanto del norteamericano Joe Scally al minuto 7, pero con el gol de tiro penal de Nadiem Amiri al 90+8 se igualaron las acciones.

Por su parte, el 22 de abril de 2026, Bayern Múnich avanzó a la final de la Copa de Alemania tras vencer por 2-0 al Bayer Leverkusen en las semifinales, con un gol del colombiano Luis Díaz.

Bayern Múnich avanzó a la final de la Copa de Alemania tras vencer por 2-0 al Bayer Leverkusen en las semifinales, con un gol del colombiano Luis Díaz.

El marcador en dicho partido lo abrió el inglés Harry Kane al minuto 22 de partido.

En lo que se refiere al último partido que jugaron entre sí, hay que ir al 14 de diciembre de 2025 en el estadio Allianz Arena, cuando en un partido emocionante empataron a dos goles.

El delantero Lennart Karl abrió el marcador al minuto 29 de partido, mientras el polaco Kacper Potulski empató las acciones durante la primera parte.