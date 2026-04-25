Mainz vs. Bayern Múnich, Bundesliga EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz como titular

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Mainz y Bayern Múnich por la fecha 31 de la Bundesliga.
En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias del campeón de Alemania con Luis Díaz.
Minuto 5: ¡La máquina bávara comienza a trabajar! Konrad Laimer intentó un centro para Nicolás Jackson, pero la jugada fue ineficaz.
Minuto 2: El campeón de Alemania comienza a dominar la pelota como es habitual, mientras que el Mainz espera con un 4-3-3 en fase defensiva.
¡Comienzan las acciones!
Minuto 1: ¡Ya rueda la pelota! Mainz 05 y Bayern Múnich juegan en el Mewa Arena.
¡Salen los equipos al campo de juego!
El colorido de los hinchas del Mainz 05 se hace presente en el Mewa Arena
Alineación del Bayern Múnich
- Portero: Manuel Neuer
- Defensores: Alphonso Davies, Hiroki Itō, Kim Min-Jae, Konrad Laimer
- Volantes: Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Bara, Sapolo Ndiaye, Raphaël Guerreiro
- Delanteros: Luis Díaz, Nicolás Jackson
- Banco de suplentes: Manuel Neuer, Filip Pavić, Deniz Ofli, Jonathan Tah, Josip Stanišić, Michael Olise, Jamal Musiala, Harry Kane, Bastian Assomo
- Director técnico: Vincent Kompany
Formación titular del Mainz 05
- Portero: Daniel Batz
- Defensores: Danny Costa, Stefan Posch, Dominik Kohr
- Volantes: Silvan Widmer, Paul Nebel, Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Phillipp Mwene
- Delanteros: Phillip Tietz, Sheraldo Becker
- Banco de suplentes: Robin Zentner, Nikolas Veratsching, Kacper Potulski, Anthony Caci, Sota Kawasasaki, Lennard Maloney, Nelson Weiper, Armindo Sieb, William Bøving
- Director técnico: Urs Fischer
La Bundesliga ya tiene a su nuevo campeón: el 19 de abril de 2026, Bayern Múnich venció por 4-2 al Stuttgart y conquistó su título 35 de la Bundesliga en la historia.
Así va la fecha 31 de la Bundesliga
La fecha 31 de la Bundesliga comenzó el 24 de abril de 2026 con la victoria del RB Leipzig ante Unión Berlín, resultado que le permite afianzarse en los puestos de clasificación a la edición de la Champions League 2026-2027.
24 de abril de 2026
RB Leipzig 3-1 Unión Berlín
- Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
- Goles: Max Finkfrafe al minuto 22, Rómulo Cardoso al 25 y Ridle Baku al 63 para Leipzig, descontó Danilo Doekhi al 78 para Unión Berlín
25 de abril de 2026
Augsburgo vs. Eintracht Frankfurt
- Estadio: WWK Arena de Augsburgo
- Árbitro: Harm Osmers
- Hora: 8:30 a. m.
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Colonia vs. Bayer Leverkusen
- Estadio: RheinEnergie de Colonia
- Árbitro: Robert Hartmann
- Hora: 8:30 a. m.
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Heidenheim vs. St. Pauli
- Estadio: Voith-Arena de Heidenheim
- Árbitro: Félix Zwayer
- Hora: 8:30 a. m.
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Wolfsburgo vs. Borussia Monchengladbach
- Estadio: Volkswagen Arena de Wolfsburgo
- Árbitro: Tobías Stieler
- Hora: 8:30 a. m.
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Hamburgo vs. Hoffenheim
- Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
- Árbitro: Robert Schröder
- Hora: 11:30 a. m.
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
26 de abril de 2026
Stuttgart vs. Werder Bremen
- Estadio: MHP Arena de Stuttgart
- Árbitro: Christian Dingert
- Hora: 8:30 a. m.
- Transmisión de TV: Espn 2 y Disney Plus Premium
Borussia Dortmund vs. Friburgo
- Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund
- Árbitro: Robin Braun
- Hora: 10:30 a. m.
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Los “Gigantes de Baviera” estrenan su título 35 en el cierre del campeonato
Mainz recibirá al Bayern Múnich el 25 de abril de 2026 en el estadio Mewa Arena a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia), y será transmitido por Espn y Disney Plus Premium.
El árbitro del partido será Martín Petersen.
En su último partido, Mainz empató ante el Borussia Mönchengladbach a un gol, el 19 de abril de 2026 en el estadio Europa-Park en condición de visitante.
La anotación inicial llegó para el local gracias al tanto del norteamericano Joe Scally al minuto 7, pero con el gol de tiro penal de Nadiem Amiri al 90+8 se igualaron las acciones.
Por su parte, el 22 de abril de 2026, Bayern Múnich avanzó a la final de la Copa de Alemania tras vencer por 2-0 al Bayer Leverkusen en las semifinales, con un gol del colombiano Luis Díaz.
Bayern Múnich avanzó a la final de la Copa de Alemania tras vencer por 2-0 al Bayer Leverkusen en las semifinales, con un gol del colombiano Luis Díaz.
El marcador en dicho partido lo abrió el inglés Harry Kane al minuto 22 de partido.
En lo que se refiere al último partido que jugaron entre sí, hay que ir al 14 de diciembre de 2025 en el estadio Allianz Arena, cuando en un partido emocionante empataron a dos goles.
El delantero Lennart Karl abrió el marcador al minuto 29 de partido, mientras el polaco Kacper Potulski empató las acciones durante la primera parte.
Para el segundo tiempo, un gol del coreano Jae-Sung Lee al 67 adelantó al Mainz de forma parcial, pero el inglés Harry Kane al 87 de partido desde el tiro punto penal empató las acciones de juego.