Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón

Kevin Serna recibió un fuerte regaño de Zubeldía en pleno partido con Fluminense por la Copa de Brasil - crédito @fluminensefc/Instagram

Desde la salida de Jhon Arias del Fluminense en 2025, el conjunto carioca viene tratando de reposicionarse como uno de los equipos más fuertes del Brasileirão. En una liga que inicialmente dominaba São Paulo pero que no tardó en volver al predominio de Flamengo y Palmeiras, el Tricolor acecha a los líderes y se perfila para ser uno de los animadores de la temporada.

Entre los jugadores llamados a ser protagonistas en el equipo se encuentra el colombiano Kevin Serna, quien desde su llegada en 2024 se fue ganando de manera paulatina un puesto en la nómina titular con Renato Gaúcho. Con la salida de este y la incorporación de Luis Zubeldía en la dirección técnica, la exigencia para el payanés se incrementó y el margen de error se redujo.

Y es que, pese a que tuvo una actuación notable en el Campeonato Carioca convirtiendo cinco goles en ocho encuentros, en la liga le ha costado más. Luego de 12 partidos disputados en el Brasileirão, Serna lleva una sola asistencia, hecho que ya comienza a generar inquietudes entre la hinchada del Fluminense, y todo indica que también en Zubeldía.

Una muestra de ello se vio el pasado jueves 23 de abril, durante el partido en el que Fluminense se midió ante Operário por la Copa de Brasil en condición de visitante. Cuando estaba por terminar la primera mitad, el lateral derecho Samuel Xavier lanzó un centro buscando el área rival. El lanzamiento iba muy largo, motivo por el que Serna, pese a no quedar lejos de hacer contacto, no alcanzó a controlar el balón.

En la transmisión, se escuchó con claridad a Zubeldía expresando su descontento sin ningún filtro contra el colombiano. “La puta que te parió, Kevin, la concha de tu madre”, fueron las palabras que quedaron captadas a pie de campo, mismas que no tardaron en alcanzar rotación en redes sociales.

El colombiano no llegó a un centro desde la derecha, desatando el enojo de su entrenador en pleno partido - crédito @ArielDiDomenico/X

Al respecto, las sensaciones fueron divididas, porque había dudas entre un sector de los usuarios sobre si el argentino se confundió y al que quería regañar era a Samuel Xavier por el centro tan largo. Otros, por su parte, consideraron inoportuna la recriminación de Zubeldía, debido a que no era un balón tan claro para que Serna pudiese disputarlo con su marcador en el área.

El partido terminó con un empate sin goles, dejando todo para definirse en el partido de vuelta, y con Serna sustituido en el minuto 67. La actuación del colombiano no fue bien recibida por la prensa brasileña, al punto que la cadena Globo que le dio cuatro puntos de 10 posibles.

“De inicio discreto, se hizo más visible en la segunda mitad del primer tiempo, pero Zubeldía le instó a tomar decisiones más rápidas. Abandonó el terreno de juego sin representar una amenaza real”, detalló el medio.

Con 23 puntos en el Brasileirão, a seis del líder Palmeiras, Fluminense jugará ante Chapecoense el domingo 26 de abril, esperando mantenerse en los puestos altos de la clasificación.

Julián Millán hizo su debut con Fluminense

Julián Millán llegó al Fluminense procedente de Nacional de Montevideo, firmando un contrato por tres años - crédito @FluminenseFC/X

En contraste, el defensor vallecaucano recordado por sus pasos en Independiente Santa Fe y Nacional de Montevideo, hizo su debut con el Tricolor y consiguió una de las mejores calificaciones del encuentro tras cumplir en la zaga central y hacer varios cierres clave. Esto no pasó desapercibido para Zubeldía, que reconoció la labor del nuevo refuerzo en rueda de prensa.

“La pareja de centrales estuvo bien. En Uruguay sabemos que los campos no son buenos, hay muy pocos que lo sean, y Millán jugó mucho allí. Así que, a veces, hay jugadores que pueden adaptarse a partidos como el de hoy, y él lo hizo bien”, destacó el argentino.