Colombia

Ryan Castro tendría su primer concierto en el Estadio El Campín de Bogotá: esta sería la fecha de la presentación

Varias pancartas publicitarias anticipan la tercera aparición del cantante paisa en la capital colombiana

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El anuncio se conoció horas antes de su concierto en Medellín - crédito @ryancastro - Instagram/ Captura de Pantalla TikTok
El anuncio se conoció horas antes de su concierto en Medellín - crédito @ryancastro - Instagram/ Captura de Pantalla TikTok

Ryan Castro se prepara para uno de los momentos más emblemáticos de su carrera artística: su primer concierto en solitario en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, que se llevará a cabo el sábado 25 de abril de 2026.

Sin embargo, horas antes de la presentación del artista, se conocieron imágenes sobre la posibilidad de que el cantante antioqueño se presente nuevamente en Bogotá, específicamente en uno de los escenarios más importantes del país: el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’.

La cuenta @conciertoscolombia.oficial de Instagram difundió algunas fotografías que evidenciarían la campaña de expectativa sobre la nueva presentación que tendría ‘El Cantante del Ghetto’ en la capital colombiana.conciertoscolombia.oficial

Ryan Castro planea debutar en el Estadio El Campín de Bogotá con el concierto “Awooween” el 31 de octubre de 2026 - crédito @conciertoscolombia.oficial/Instagram
Ryan Castro planea debutar en el Estadio El Campín de Bogotá con el concierto “Awooween” el 31 de octubre de 2026 - crédito @conciertoscolombia.oficial/Instagram

En las piezas aparecen las frases “Triki Triki Awooween” y “Quiero sanka para mí”, lo que podría confirmarse que Castro podría presentarse el 31 de octubre de 2026.

No obstante, desde el equipo del artista paisa mencionaron a Blu Radio que se esperan anuncios oficiales a partir del lunes 27 de abril de 2026, tras su presentación en Medellín, incrementando la expectativa sobre detalles precisos del evento, como la apertura de venta de entradas, que podría arrancar el martes 28 de abril.

Hasta el momento, ni el equipo del artista ni los promotores han difundido la información a través de canales oficiales, manteniendo la campaña en el terreno de la especulación alimentada por plataformas digitales y la viralización de imágenes urbanas.

De oficializarse la noticia, sería la tercera vez que el cantante de género urbano se presente para sus seguidores capitalinos.

La campaña de expectativa de “Awooween” utiliza estrategias virales y referencias a Halloween para fortalecer el vínculo de Ryan Castro con sus fans - crédito @conciertoscolombia.oficial/Instagram
La campaña de expectativa de “Awooween” utiliza estrategias virales y referencias a Halloween para fortalecer el vínculo de Ryan Castro con sus fans - crédito @conciertoscolombia.oficial/Instagram

Previamente, Castro debutó en el Movistar Arena el 6 de septiembre de 2024 con un aforo completo (14.000 personas) dentro de la gira El Cantante del Guetto Tour, acompañado por varios artistas como Feid, Piso 21 y Andy Rivera como invitados.

Del mismo modo, el artista paisa tuvo su segunda aparición el 31 de octubre de 2025, en el Coliseo MedPlus con su gira Sendé World Tour, en la que reunió a más de 20.000 personas, catalogado como “el concierto más grande de su vida hasta ese momento”, según sus declaraciones a medios de comunicación.

La elección de El Campín no solo responde a la necesidad de aumentar la capacidad, sino que se inserta en la dinámica contemporánea de la música urbana colombiana, donde superar el umbral de los estadios representa un logro diferenciador.

Como han gestionado otros artistas urbanos del país, llenar estos escenarios es visto como una consagración profesional y un símbolo del arraigo con el público local.

La relación entre Río y Ryan es cada vez más fuerte - crédito Ryan Castro / Instagram
La exitosa venta total de entradas en el Coliseo MedPlus y el Movistar Arena respalda el salto de Ryan Castro a los grandes estadios del país - crédito Ryan Castro / Instagram

Sus expectativas al concierto en Medellín

Más de 40.000 asistentes estarán colmando el Estadio Atanasio Girardot de Medellín para lo que será la continuación de su gira Sendé World Tour.

Al agotar las entradas en un tiempo récord, el espectáculo se presenta como una de las citas musicales más esperadas del año y, según estimaciones del Sistema de Inteligencia Turística, moverá cerca de 6,9 millones de dólares en la economía local debido al volumen de visitantes que llegarán a la ciudad para asistir al evento.

En una reciente entrevista, el cantante, cuyo nombre real es Bryan David Castro Sosa, anunció que incorporará en este espectáculo un homenaje a sus primeros años como artista.

Allá van a estar todos, mi familia, mis amigos van a estar ahí, mi barrio va a estar ahí, los conductores de los buses que me dejaron cantar también. Entonces es como un momento que lo vamos a llevar para toda la vida”, dijo Ryan Castro en una entrevista compartida por el medio Reggaeton Colombiano.

Recomendaciones clave para el concierto de Ryan Castro en Medellín: horarios, ingreso y posibles invitados - crédito VisualesIA Infobae
La organización del concierto destaca por el despliegue logístico y de seguridad, con acceso en diferentes horarios y estrictas medidas para garantizar el bienestar del público - crédito VisualesIA Infobae

La logística para el acceso y el desarrollo del concierto destaca por su nivel de organización y seguridad.

Inicialmente, el primer anillo del estadio estará habilitado desde las 2:00 p. m. Posteriormente, el acceso al Hoppi Sende Pass será a partir de las 3:00 p. m., mientras que el ingreso general al escenario comenzará a las 4:00 p. m. Se espera que el show comience a partir de las 7:00 p. m., aunque Ryan Castro subirá al escenario a las 8:00 p. m.

Entre las recomendaciones principales para los asistentes se destaca la importancia de llegar con suficiente anticipación, ya que se prevé un alto flujo de personas en los alrededores del estadio.

La alcaldía de Medellín implementó un plan especial de movilidad: el Metro de la ciudad operará durante 24 horas para facilitar el transporte de los asistentes, evitando congestiones y permitiendo el retorno seguro a casa.

La transmisión del concierto de Ryan Castro incluirá presentaciones en vivo con artistas especialmente elegidos por el Medellin Music Lab - crédito cortesía Ryan Castro
La transmisión del concierto de Ryan Castro incluirá presentaciones en vivo con artistas especialmente elegidos por el Medellin Music Lab - crédito cortesía Ryan Castro

Para los fanáticos del “Cantante del Ghetto” no consiguieron entrada, desde la comuna 13 de Medellín será punto de encuentro, ya que allí se transmitirá el concierto en vivo, permitiendo que más personas puedan disfrutar del evento de manera gratuita y en comunidad.

Respecto a los posibles invitados, se especula con la presencia de figuras de la música urbana como J Balvin y Maluma, que han hecho colaboraciones recientes con Ryan Castro y podrían aparecer en el escenario.

También se menciona la posibilidad de que Karol G haga una aparición especial, aunque su participación no ha sido confirmada debido a su agenda internacional.

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