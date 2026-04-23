Petro respondió a Paloma Valencia por demandar decreto que obliga a pasar $25 billones de fondos a Colpensiones: “Quieren anular la libertad”

En respuesta a la demanda de Paloma Valencia, el presidente aseguró que el decreto es completamente legal y beneficia a los trabajadores colombianos - crédito Paloma Valencia/Facebook - Presidencia

En un mensaje sobre la polémica generada por la demanda interpuesta por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, contra el Decreto 0415 de 2026, que regula el traslado de ahorros pensionales de los fondos privados hacia Colpensiones, el presidente Gustavo Petro respondió.

El jefe de Estado defendió la legalidad y la necesidad del decreto, al asegurar que el traslado de los ahorros pensionales hacia Colpensiones es una medida que respeta los derechos de los cotizantes y garantiza una mejor administración de sus recursos.

“El decreto dice lo que es obvio en el mundo financiero: el ahorro de los cuentahabientes pertenece a los cuentahabientes, a nadie más”, expresó el presidente.

Petro resaltó que aquellos trabajadores que deciden trasladar sus ahorros del régimen de ahorro individual (Rais) al régimen de prima media (Colpensiones) tienen todo el derecho a disponer de sus recursos como lo consideren conveniente, sin que nadie, ni el Gobierno ni las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pueda apropiarse de ellos.

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