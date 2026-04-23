Colombia

Petro respondió a Paloma Valencia por demandar decreto que obliga a pasar $25 billones de fondos a Colpensiones: “Quieren anular la libertad”

El presidente resaltó que aquellos que optan por trasladar sus fondos hacia Colpensiones tienen derecho a disponer de ellos libremente, sin la intervención de las AFP

Guardar
- crédito Paloma Valencia/Facebook - Presidencia
En respuesta a la demanda de Paloma Valencia, el presidente aseguró que el decreto es completamente legal y beneficia a los trabajadores colombianos - crédito Paloma Valencia/Facebook - Presidencia

En un mensaje sobre la polémica generada por la demanda interpuesta por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, contra el Decreto 0415 de 2026, que regula el traslado de ahorros pensionales de los fondos privados hacia Colpensiones, el presidente Gustavo Petro respondió.

El jefe de Estado defendió la legalidad y la necesidad del decreto, al asegurar que el traslado de los ahorros pensionales hacia Colpensiones es una medida que respeta los derechos de los cotizantes y garantiza una mejor administración de sus recursos.

“El decreto dice lo que es obvio en el mundo financiero: el ahorro de los cuentahabientes pertenece a los cuentahabientes, a nadie más”, expresó el presidente.

Petro resaltó que aquellos trabajadores que deciden trasladar sus ahorros del régimen de ahorro individual (Rais) al régimen de prima media (Colpensiones) tienen todo el derecho a disponer de sus recursos como lo consideren conveniente, sin que nadie, ni el Gobierno ni las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pueda apropiarse de ellos.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroPaloma ValenciaFondo de pensionesDecreto de pensionesColpensionesColombia-Noticias

Más Noticias

Zulma Guzmán, señalada de envenenar a menores con talio, no llegaría Colombia antes de 2027: “Los sistemas judiciales son complejos”

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, explicó que se requiere de la visita de una experta independiente que verifique las condiciones de reclusión en las que estaría la empresaria

Zulma Guzmán, señalada de envenenar a menores con talio, no llegaría Colombia antes de 2027: “Los sistemas judiciales son complejos”

Paloma Valencia radica demanda contra decreto del Gobierno Petro que plantea uso de $25 billones de ahorros pensionales: “Es un robo”

En medio de las campañas electorales, la senadora exige que el Consejo de Estado frene el Decreto 0415 de 2026, alegando que se pone en riesgo el dinero de los colombianos

Paloma Valencia radica demanda contra decreto del Gobierno Petro que plantea uso de $25 billones de ahorros pensionales: “Es un robo”

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

El cuadro Cardenal tendrá una dura visita en la capital de Nariño, buscando los tres puntos que le permitan acercarse al grupo de los 8

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Periodista víctima de acoso sexual en Caracol Televisión relató lo que padeció en el canal: “Me forzó y me manoseó uno de los presentadores despedidos”

Tatiana Cruz compartió su testimonio y afirmó que uno de los dos periodistas y presentadores de Noticias Caracol fue el protagonista de su relato

Periodista víctima de acoso sexual en Caracol Televisión relató lo que padeció en el canal: “Me forzó y me manoseó uno de los presentadores despedidos”

Abogado que demandó decreto de Gustavo Petro para bajar salarios a congresistas explicó por qué lo hizo: “Una medida populista”

La acción legal solicita revisar la constitucionalidad de la medida que suprime beneficios salariales, con el argumento de que afectaría el principio de progresividad de los derechos sociales de jueces, magistrados y otros funcionarios públicos

Abogado que demandó decreto de Gustavo Petro para bajar salarios a congresistas explicó por qué lo hizo: “Una medida populista”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

Karol G está de luto por la muerte de uno de sus familiares más cercanos: “El cielo está de fiesta”

Karol G está de luto por la muerte de uno de sus familiares más cercanos: “El cielo está de fiesta”

Sara Uribe advirtió sobre posibles estafas en su nombre: “Estoy siendo víctima de suplantación de identidad”

Hermano de Nicolás Perdomo, de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’, dejó conmovedor mensaje en redes: “Me quitaron la vida”

Manuela Gómez terminó en urgencias y preocupa a sus seguidores: “Dolores en el corazón”

‘La casa de los famosos’ se llenó de besos: Juanda Caribe y Mariana Zapata, y Alexa Torrex y Tebi sorprendieron con románticos acercamientos

Deportes

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

El exfutbolista Fabián Vargas se refirió a la salida masiva de técnicos en la Liga BetPlay: “Es mucho más fácil sacar a un colombiano”

Pereira vs. Nacional se jugará con público, pero prohibieron el ingreso de barras y camisetas de los dos equipos

Atentado contra jugador del Deportivo Pereira: vandalizaron carro de figura del cuadro Matecaña