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Sebastián Villa se reinventó para ser “un futbolista más tipo Valderrama“, según su entrenador

El capitán y líder de Independiente Rivadavia pasó de marcar diferencia con su velocidad y regate a ser el principal generador de jugadas del club sensación del fútbol argentino

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Alfredo Berti, entrenador de Villa en Independiente Rivadavia, afirmó que se propuso reinventar al delantero colombiano para jugar en un rol de creador, similar al del "Pibe" Valderrama - crédito @sebastian14villa y @pibevalderramap/Instagram
Alfredo Berti, entrenador de Villa en Independiente Rivadavia, afirmó que se propuso reinventar al delantero colombiano para jugar en un rol de creador, similar al del "Pibe" Valderrama - crédito @sebastian14villa y @pibevalderramap/Instagram

Sebastián Villa se mantiene como una de las figuras de Independiente Rivadavia, que tras un 2025 en el que se quedó con la Copa Argentina y fue protagonista en la liga, cuenta con el colombiano para brindar un papel destacado en la Copa Libertadores 2026, donde ya sumó dos victorias ante Fluminense (donde repartió una asistencia) y Bolívar de La Paz.

Y es justamente en el apartado de las asistencias donde el ex Deportes Tolima y Boca Juniors está marcando la diferencia. A diferencia de lo que sucedía en años anteriores, donde su desequilibrio por banda era su principal arma para marcar la diferencia, en la Lepra mendocina acostumbra a jugar como principal creador de juego del equipo, repartiendo balones para los delanteros Alex Arce y Fabrizio Sartori.

Esa reinvención de Villa llegó por cuenta de su entrenador, Alfredo Berti, que decidió redefinir el rol de Villa en el club a sus 29 años para jugar, en sus propias palabras, como una suerte de “Pibe” Valderrama.

Villa se consolidó como capitán y principal creador de juego de Independiente Rivadavia en la liga argentina y en la Copa Libertadores - crédito @sebastian14villa/Instagram
Villa se consolidó como capitán y principal creador de juego de Independiente Rivadavia en la liga argentina y en la Copa Libertadores - crédito @sebastian14villa/Instagram

En una entrevista concedida a ESPN, el entrenador detalló que la versatilidad y calidad técnica del colombiano le permiten actuar como “un futbolista más tipo Valderrama“, haciendo referencia al emblemático ‘10′ de la selección Colombia, alternando posiciones en el ataque, bajando para crear juego y destacándose por su capacidad para adaptarse a las distintas situaciones de juego.

Debido a la complejidad que suele representar que un jugador se adapte a una posición de juego poco habitual, Berti aseguró que no necesitó darle mayores indicaciones a Villa para que se sintiera cómodo con su nuevo papel.

“A Sebastián, a todos, trato de decirle dos o tres cositas. No más que eso, porque a mí me gusta que el futbolista le ponga su impronta, que se desarrolle, que tenga muchos derechos y algunas obligaciones”, señaló Berti.

El técnico también especificó cuál era la única exigencia innegociable para Villa al ser el creador de juego: “Cuando pierde la pelota hay que recuperarla rápido, todos. Y después tiene que jugar”.

A través de este esquema, el entrenador busca potenciar las cualidades innatas del colombiano, que ya generaron interés en Boca para concretar su regreso, pero Villa expresó su interés en seguir en Rivadavia, actualmente el líder del grupo B de la primera división argentina con 30 puntos y un partido menos que su inmediato perseguidor, Rosario Central.

La Lepra mendocina jugará el clásico mendocino por primera vez en 44 años ante Gimnasia y Esgrima el próximo domingo 26 de abril a la 01:00 p. m., con el objetivo de retener la punta.

Ramón Jesurún le habría bajado el pulgar a Sebastián Villa para los partidos ante Croacia y Francia

Ramón Jesurún se refirió a polémica de posible llamado de Sebastián Villa a la selección Colombia - crédito Taveira, Fernando Esteban/Colprensa
Ramón Jesurún se refirió a polémica de posible llamado de Sebastián Villa a la selección Colombia - crédito Taveira, Fernando Esteban/Colprensa

El rendimiento y la reinvención de Villa como creador de juego en Rivadavia hizo que algunas voces lo pidieran para los amistosos de marzo correspondientes a la última fecha FIFA. Sin embargo, el proceso judicial en el que fue hallado culpable de un episodio de violencia de género ocurrido en 2020 habría motivado que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol decidiera no avalar un posible llamado.

Alejandro Pino Calad, de La Titular, aseguró que Jesurún intervino de forma directa en la confección de la nómina, hecho que generó tensión al interior del ente rector del fútbol colombiano. En el caso concreto de Villa, el comunicado explicó que su temor a perjudicar a los patrocinadores motivó su postura de no convocar al futbolista.

“A Sebastián Villa, el técnico sí lo quería llamar. Y Ramón Jesurún, y yo estoy de acuerdo con la decisión de Ramón Jesurún, y acá quiero ser enfático, en que Villa no merece estar en la selección Colombia por todo lo que ha hecho”, señaló Pino Calad, haciendo referencia a la condena contra Villa. Luego añadió: “Jesurún tomó la decisión de que no, porque eso espantaría a los patrocinadores”.

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