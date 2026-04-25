Hermana de Yeison Jiménez recordó al cantante durante el cumpleañós de su madre: “Cada día dueles más”

Yeison Jiménez fue el gran ausente en el cumpleaños de su madre, pero sus familiares no dudaron en recordarlo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La familia de Yeison Jiménez continúa enfrentando el proceso de duelo tras el fallecimiento del artista en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026 en cercanías al municipio de Paipa, Boyacá, mientras se encontraba de gira.

El impacto de su muerte marcó profundamente a sus allegados y a la escena de la música popular en Colombia (o como el propio Jiménez prefería denominarla, regional colombiana), donde el intérprete fue reconocido por temas como El aventurero, Tengo Ganas, Hasta La Madre y Vete.

A más de tres meses de su fallecimiento, la familia del intérprete sigue manteniendo vivo su recuerdo en redes sociales, y conforme pasan las fechas especiales sus seres queridos sienten su ausencia.

Así lo dejó en evidencia la hermana del cantante, Lina Jiménez, que compartió en Instagram un mensaje dirigido a su madre en el día de su cumpleaños donde le agradeció por todo lo que hizo para mantener en pie a la familia, pero también lamentó que Yeison no estuviera en una fecha tan importante.

“Entonces empezaron a llegar las fechas especiales como el cumpleaños de nuestra madre y recuerdo cada festejo cada risa en familia cuando éramos uno solo”, expresó Lina, acompañando una foto de la reciente celebración y algunas de las anteriores con Jiménez todavía vivo.

Lina, hermana de Yeison, aseguró que su madre "lloraba todos los días" luego de su muerte - crédito @linajimenez.g/Instagram

“Te extraño hermano, tu guerrera te ama y te llora todos los días. Dice que no te supera y que espera el reencuentro contigo, pero acá estoy junto con mi hermana tratando de aliviar tu ausencia. No te olvidamos, cada día dueles más”, manifestó en el texto. Acto seguido, cerró el mensaje con la dedicatoria para su madre. “Gracias mamá, por darnos la vida, por luchar por nosotros, y por siempre estar en nuestras vidas. Te amamos, tu ángel desde el cielo te cuida”, concluyó.

La reacción de la comunidad digital fue inmediata. Entre los mensajes de apoyo, se destacaron frases como “Que Dios le siga dando fortaleza” y “Bendiciones a toda esta familia. Que ‘El aventurero’ se encuentre en un buen lugar en paz”. Estas expresiones reflejan el lazo que el público mantiene con la memoria del artista y la empatía hacia su círculo familiar.

El contenido de las historias de Instagram de Lina Jiménez evidencia la recurrencia de homenajes y recuerdos hacia el cantante, alimentando la interacción de los fans con su legado. En varias oportunidades, la familia expresó que fechas como el cumpleaños de la madre, así como los recientes aniversarios de la hija y el padre de Yeison, representan momentos de especial sensibilidad y nostalgia en el entorno familiar.

Grupo Firme rindió tributo a Yeison Jiménez durante su concierto en Medellín

La interpretación de 'Mi último deseo' junto a Luis Ángel 'El Flaco' y la ovación del público recordaron la influencia de Yeison Jiménez en la música popular colombiana - crédito @grupofirme/Instagram

El evento, que tuvo una duración de tres horas y media, contó con la participación de varios artistas nacionales e internacionales, incluyendo exponentes reconocidos del regional mexicano como El Yaki, Julión Álvarez, Alfredo Olivas y El Mimoso, y al colombiano Pipe Bueno.

En uno de los momentos del concierto, el grupo, liderado por Eduin Caz, rindió un homenaje especial al cantante. Mientras compartía escenario con Luis Ángel Franco Rivera, conocido como ‘El Flaco’, ambos interpretaron la canción Mi último deseo, como punto culminante de la noche, logrando que miles de asistentes corearan la melodía que identificó al cantante fallecido.

“Va con mucho cariño para mi parcero Yeison. Con todo el respeto y buena parte de mi compa Flaco, mi amor”, expresó Caz que, visiblemente conmovido, se quitó el sombrero y señaló al cielo mientras cantaban. Las imágenes de este momento, difundidas ampliamente en las redes sociales, acentuaron la resonancia del tributo y reforzaron el impacto emocional de la velada para los seguidores de la música regional.