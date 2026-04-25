Periodista mexicano denunció agresión durante sepelio de integrante de ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Esta gente estaba endemoniada”

El periodista mexicano Germán Zirene denunció intimidaciones al cubrir el funeral de Nicolás Perdomo en Bogotá - crédito Telemundo/@zirenegerman - Instagram

Durante el sepelio de Nicolás Perdomo, una de las víctimas que dejó el ataque al equipo de producción de la serie Sin senos sí hay paraíso, se presentaron agresiones físicas e intimidaciones contra un reportero que estaba cubriendo los actos fúnebres.

Así lo dio a conocer Germán Zirene, corresponsal del programa de televisión Ventaneando de TV Azteca, cuya denuncia se conoce días después de un violento ataque durante las grabaciones de la serie que dejó un saldo de tres muertos, incluidos dos trabajadores y el agresor, profundizando la preocupación por la seguridad en los sets de filmación y la integridad del trabajo periodístico.

El periodista mexicano, en declaraciones a La Corona TV, indicó que, al ingresar a la iglesia donde se realizaban las honras fúnebres, varios integrantes del equipo de producción de la serie de televisión lo abordaron para exigirle que no grabara y le intentaron arrebatar sus equipos, llegando incluso a forzarlo a borrar fotografías del momento.

El equipo técnico del sepelio de Nicolás Perdomo impidió a Zirene tomar imágenes y registrar la despedida - crédito @zirenegerman/Instagram

“Yo voy a cubrir el sepelio, como hace uno en México cuando se cubre cualquier muerte de cualquier artista. Yo no le estaba faltando el respeto a nadie, no estaba entrevistando a nadie. Saco mi celular (...) grabo y cuando salgo de la iglesia, se me abalanzan encima”, manifestó Zirene al citado programa de variedades.

Así mismo, el reportero de Ventaneando detalló que fue abordado por los allegados del colaborador de producción en uno de los momentos finales del acto religioso.

“Yo entro a la misa y cuando me paro a recibir la comunión, de no creer, la gente de producción encima mío (...) se vinieron unos tipos que intentaron pegarme y les dije que me pegaran. Me querían quitar el celular, que borrara las fotos y les dije: ‘No lo voy a hacer. Estoy en todo mi derecho, estoy ejerciendo algo que se ampara ante la constitución, que es el ejercicio de la libertad de prensa’. Y bueno, esta gente estaba endemoniada”, comentó.

Tras los incidentes dentro de la iglesia, Zirene intentó retirarse en un taxi que había solicitado por aplicación de transporte, pero denunció que fue nuevamente interceptado por los presuntos agresores.

Las víctimas mortales, Henry Alberto Benavides Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, eran parte del equipo técnico de la reconocida serie de televisión - crédito Redes sociales

“Voy andando en la vía… me viene un tipo en una moto… amenazándome que, si yo seguía publicando, me iba a atener a las consecuencias”, manifestó.

El periodista mexicano anunció que iniciará acciones legales por las agresiones sufridas al considerar que se atentó contra el pleno ejercicio de la labor periodística. Además, se conoció que Pati Chapoy y Pedro Sola, compañeros de Zirene de Ventaneando, anunciaron su respaldo a la denuncia formal que radicarán ante las autoridades competentes.

A su vez, lamentó las condiciones de trabajo de los empleados que, según su testimonio, afrontarían jornadas de 14 a 16 horas con pagos de entre 500 y 800 pesos mexicanos (aproximadamente 163.000 pesos colombianos), sin seguro médico ni prestaciones de ley.

“La productora debe solicitar a la Policía un acompañamiento porque, en esta ocasión, fueron dos chicos, pero a la próxima podría ser hasta un actor. No solicitaron acompañamiento o apoyo policial para la grabación. Este fue el desenlace”, afirmó el corresponsal.

El periodista anunció acciones legales por las intimidaciones - crédito Instagram

Por último, Germán Zirene comparó el operativo de protección dispuesto por el equipo técnico durante la ceremonia con la falta de medidas de seguridad que, de acuerdo con su testimonio, se evidenciaron el día del incidente que costó la vida a Perdomo.

“¿Por qué no tuvieron estas mismas cautelas y estas mismas medidas que la Policía Nacional de Colombia aseguró que nunca recibieron y nunca pidieron apoyo por parte de la producción para cubrir y para salvaguardar al personal? ¿Y por qué se me vienen a mí?”, concluyó.

El ataque, ocurrido el 18 de abril en las grabaciones de la nueva temporada de “Sin senos sí hay paraíso”, resultó en la muerte de dos miembros de la producción, Nicolás Perdomo y Henry Alberto Benavides, y del agresor, identificado como Josué Cubillos García.

Josué Cubillos García fue el joven que atacó con un arma blanca al equipo de rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito @Colombiaoscura/X

De acuerdo con autoridades locales, el agresor utilizó un arma punzocortante y atacó a Perdomo en el estacionamiento, lo que desató el enfrentamiento en el que Benavides también fue asesinado y un tercer trabajador resultó herido, cuyo diagnóstico se mantiene reservado.

La investigación policial determinó que aquellos que repelieron la agresión actuaron en legítima defensa, por lo que fueron liberados después de ser detenidos, según reportó el medio Noticias RCN.