Deportivo Cali vs. América Liga BetPlay EN VIVO: siga el minuto a minuto del clásico vallecaucano

Deportivo Cali tuvo varias opciones claras en el segundo tiempo ante el América - crédito América de Cali

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del clásico vallecaucano por la fecha 18 de la Liga BetPlay.

En Infobae Colombia podrán seguir todas las novedades del partido en la previa, y el minuto a minuto del encuentro que se jugará en el estadio Deportivo Cali.