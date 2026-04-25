Deportivo Cali vs. América Liga BetPlay EN VIVO: siga el minuto a minuto del clásico vallecaucano

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del clásico vallecaucano por la fecha 18 de la Liga BetPlay.
En Infobae Colombia podrán seguir todas las novedades del partido en la previa, y el minuto a minuto del encuentro que se jugará en el estadio Deportivo Cali.
Convocados del América de Cali para el clásico vallecaucano
Así va la fecha 18 de la Liga BetPlay
23 de abril de 2026
Deportivo Pasto 1-2 Independiente Santa Fe
- Estadio: Departamental La Libertad
- Goles: Franco Fagundez al minuto 64 y Hugo Rodallega al 70 para Santa Fe, descontó Santiago Córdoba al 90 para Pasto
Millonarios 2-0 Deportes Tolima
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Goles: David Mackallister Silva al 42 y Leonardo Castro de tiro penal al 57
24 de abril de 2026
Cúcuta Deportivo 1-1 Junior de Barranquilla
- Estadio: General Santander de Cúcuta
- Goles: Luis Fernando Muriel al 32 para Junior, empató Luifer Hernández al 37 para Cúcuta Deportivo
25 de abril de 2026
Atlético Bucaramanga vs. Jaguares de Córdoba
- Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
- Árbitro: Jonathan Ortiz
- Hora: 2:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol }
Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional
- Estadio: Santiago de las Atalayas de Yopal
- Árbitro: Jhon Ospina
- Hora: 4:10 p. m.
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
Independiente Medellín vs. Fortaleza
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Árbitro: Carlos Márquez
- Hora: 8:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
26 de abril de 2026
Águilas Doradas vs. Once Caldas
- Estadio: Cincuentenario de Medellín
- Árbitro: Jairo Mayorga
- Hora: 4:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Llaneros FC vs. Alianza Valledupar FC
- Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio
- Árbitro: José Bautista
- Hora: 6:10 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Internacional de Bogotá vs. Boyacá Chicó
- Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
- Árbitro: Alejandro Moncada
- Hora: 8:20 p. m.
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Clásico para definir un cupo dentro del grupo de los 8
El partido se jugará el 25 de abril de 2026 en el estadio Deportivo Cali, a partir de las 6:10 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del partido será Luis Delgado, y en el VAR estará acompañado por Ricardo García.
Deportivo Cali llega a este partido con la urgencia de sumar los tres puntos para no alejarse del grupo de los 8.
En su más reciente presentación, el 17 de abril de 2026, el cuadro “Azucarero” cayó por 1-0 ante Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja con gol de Jairo Molina al minuto 47.
El 22 de abril de 2026, América de Cali derrotó por 2-1 a Fortaleza en el estadio El Campín. Las anotaciones llegaron gracias a Tomás Ángel al 24 de partido, y de Yeison Guzmán al 64 de tiro penal, mientras que el descuento del cuadro bogotano fue de Andrés Arroyo al 86.
El último clásico se jugó el 18 de octubre de 2025 en el estadio Deportivo Cali, y allí los “Diablos Rojos” se hicieron fuertes al vencer por 2-0 a su rival con los goles de Cristian Barrios al 27 de partido y de Josen Escobar al 62.